México
Agregar Infobae enGoogle

Reportan fuerte explosión en Cuernavaca, Protección Civil de Morelos realiza recorridos y desconoce localización

Los cuerpos de emergencia pidieron que vecinos realicen cualquier reporte

Incencio en Cuernavaca Morelos
Incencio en Cuernavaca Morelos
Guardar

Vecinos de la comunidad de Lomas de Ahuatlán, Cuernavaca, en el estado de Morelos, reportaron una explosión que ocasionó un fuerte estruendo. A través de redes sociales circularon videos de una inmensa nube negra, sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que realizó recorridos de supervisión “sin localizar indicios que confirmen la ocurrencia de dicho incidente”.

Estos reportes se dan tan solo días después de que se registrara la explosión de una pipa de gas en el municipio Las Granjas, la cual dejó 22 heridos y ocasionó daños estructurales graves.

En desarrollo

Temas Relacionados

CuernavacaMorelosincendioprotección civilmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

El actor de La Rosa de Guadalupe de Televisa padece cáncer terminal y tomó la decisión de recurrir a la ortotanasia

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

Alito Moreno confronta a Ariadna Montiel y denuncia acoso de la 4T tras llevar denuncias a EEUU

El dirigente del PRI rechazó buscar impunidad y aseguró que continuará denunciando lo que considera abusos de poder contra la oposición

Alito Moreno confronta a Ariadna Montiel y denuncia acoso de la 4T tras llevar denuncias a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Sigue las noticias más importantes en el país sobre los acontecimientos violentos con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes

La denuncia señaló que algunas familias debían pagar esa cantidad para sacar a sus seres queridos de “La Tribu de Judá”, donde hallaron a 30 hombres y 4 mujeres con lesiones

Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El portero de los Xolos reconoce que el jugador mexicano apunta al futbol de Europa cuando cumpla la mayoría de edad en este mes de octubre

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EEUU acusa de narcoterrorismo a miembros del CJNG que fueron detenidos en República Checa

Michoacán pide a EEUU extradición de “El Conejo”, presunto implicado en asesinato de Hipólito Mora

Robo millonario en Nuevo León: engañan a empleada y se llevan joyas y efectivo

Detención de “Poncho La Quiringua” desató amenazas contra empresarios aguacateros en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

A la merch pirata de Harry Styles le fue mal: decomisan más de 9 mil productos tras sus conciertos en CDMX

¿Es un mal jefe? Guitarrista de Harry Styles ‘pide ayuda’ en su último concierto en CDMX

DEPORTES

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El mexicano Armando León brilla con doblete en la Liga de Croacia

Quién es Da’vian Kimbrough, el talento juvenil que rechazó a Estados Unidos y apuesta por el Tri

Cuántos años tiene Edson Álvarez y cuáles son las competencias que disputará con West Ham

Solo ocho equipos mexicanos se mantienen con aspiraciones a las finales de la Leagues Cup