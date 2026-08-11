Reportan fuerte explosión en Cuernavaca, Protección Civil de Morelos realiza recorridos y desconoce localización

Incencio en Cuernavaca Morelos

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Vecinos de la comunidad de Lomas de Ahuatlán, Cuernavaca, en el estado de Morelos, reportaron una explosión que ocasionó un fuerte estruendo. A través de redes sociales circularon videos de una inmensa nube negra, sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que realizó recorridos de supervisión “sin localizar indicios que confirmen la ocurrencia de dicho incidente”.

Estos reportes se dan tan solo días después de que se registrara la explosión de una pipa de gas en el municipio Las Granjas, la cual dejó 22 heridos y ocasionó daños estructurales graves.

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