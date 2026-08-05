Policías capitalinos frustran presunto despojo y detienen a ocho personas en Azcapotzalco

Siete hombres y una mujer fueron puestos a disposición del ministerio público capitalino tras el hecho. Crédito: SSC

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Ocho personas fueron detenidas en la alcaldía Azcapotzalco después de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México interrumpieran un presunto despojo en una vivienda en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, donde una joven de 26 años denunció que varios hombres irrumpieron de manera violenta en su habitación y comenzaron a sacar sus pertenencias a la vía pública. La víctima dijo rentar en el domicilio.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Gustavo Bazán y Francisco Villa, en el marco de una ola de denuncias por despojos que motivó la activación del Gabinete de Prevención y Atención al Delito de Despojo por parte de las autoridades capitalinas.

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La intervención fue posible gracias a una alerta del Centro de Comando y Control Poniente (C2 Poniente), que notificó a los uniformados del cuadrante sobre el posible hecho delictivo. Al llegar al lugar, los policías observaron a varias personas retirando bolsas, muebles y objetos del domicilio.

Una mujer de 52 años y siete hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Tras una revisión preventiva, los oficiales aseguraron a las ocho personas. La mujer detenida tenía 52 años; dos de los siete hombres tenían 49 años y el resto, 59, 30, 22, 19 y 19.

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Así encontraron los policías la entrada del domicilio donde se estaba efectuando el presunto despojo. Crédito: SSC

Todos fueron informados de sus derechos constitucionales antes de ser trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

Según información oficial publicada por la SSC, la detención se realizó conforme al protocolo de atención inmediata en casos de despojo, instrumento impulsado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina para agilizar la respuesta policial ante este tipo de hechos.

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Fiscalía y Gobierno capitalinos activaron un gabinete especializado ante el aumento de denuncias

El caso en Azcapotzalco se produjo días después de que la fiscal general Bertha Alcalde Luján y el secretario de Gobierno César Cravioto Romero encabezaran una reunión con representantes vecinales y habitantes de la alcaldía Benito Juárez en el marco del Gabinete de Prevención y Atención al Delito de Despojo. El encuentro se celebró el 29 de julio.

La reunión con víctimas capitalinas fue encabezada por la fiscal general de la CDMX y el secretario de gobierno. Crédito: FGJCDMX

De manera paralela, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Gobierno instalaron dos mesas en las que 81 personas de Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo expusieron sus casos. De ellas, 61 presentaron asuntos relacionados con presuntos despojos y 20 solicitaron atención por otros delitos, entre ellos lesiones, fraude procesal y amenazas.

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Quienes ya contaban con una denuncia recibieron información sobre el estado de su carpeta. Quienes aún no habían denunciado fueron canalizados a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para iniciar la investigación correspondiente.

Entre los acuerdos alcanzados, se determinó que cada asunto tendría seguimiento individual y que las investigaciones serían concentradas en esa fiscalía especializada para identificar posibles vínculos entre los casos.

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Un juez vinculó a proceso a madre e hija por el despojo de un inmueble en la colonia Del Valle

Uno de los casos que motivó la reunión del 29 de julio involucra un inmueble en Cerrada de Matías Romero número 18, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. La investigación comenzó el 21 de julio, cuando la propietaria detectó a través de su sistema de videovigilancia la presencia de personas en el interior sin su autorización y presentó la denuncia ante la FGJCDMX.

La institución analizó videograbaciones, recabó declaraciones de la denunciante y de nueve testigos, y practicó un peritaje en cerrajería. El inmueble fue asegurado el 25 de julio y, tres días después, un juez de control ratificó la medida para preservarlo mientras avanzan las indagatorias.

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Fueron detenidas la noche del pasado 29 de julio mediante una orden judicial. Crédito: FGJCDMX

El 29 de julio, agentes de la PDI detuvieron a Virginia “N” y Diana “N” —madre e hija— en un restaurante de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente se reunían con su defensa legal.

Posteriormente, este 4 de agosto, un juez de control las vinculó a proceso por su probable participación en el despojo, les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Ambas permanecen recluidas en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

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Virginia “N” es señalada como mediadora certificada por el Poder Judicial. Vecinos la captaron merodeando el inmueble desde abril de 2026 y fue grabada retirando cámaras de vigilancia el 21 de julio.

La FGJCDMX abrió 30 carpetas de investigación en la colonia Del Valle durante 2026 por casos similares.