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Caso Karla Valeria: autoridades determinaron suicidio, pero familiares exigen que se investigue como feminicidio

De acuerdo al testimonio de la madre de la joven, sufría violencia familiar por parte de su pareja, a quien anteriormente había intentado denunciar

El testimonio de su madre revela un patrón de violencia previa e intimidación que vivía Karla Valeria.
El testimonio de su madre revela un patrón de violencia previa e intimidación que vivía Karla Valeria.
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El pasado 26 de julio, la joven de 22 años Karla Valeria Jiménez Sánchez fue hallada sin vida dentro de su vivienda en San Sebastián Aparicio, en el estado de Puebla. De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, se trató de un suicidio, sin embargo, familiares exigen que el caso sea investigado como feminicidio debido a que la joven vivía violencia por parte de su pareja, identificado como Yeudiel.

Karla Valeria era madre de un niño de cuatro años y estudiaba la licenciatura de Derecho en el Instituto Universitario en Movimiento Por México, el cual lamentó los hechos.

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El testimonio de Karo Sánchez, madre de Karla Valeria, revela el patrón de violencia previa e intimidación que vivía. A través de un video difundido por medios de comunicación durante el velorio de la joven, explicó que compañeros de trabajo notaron de forma reiterada que Karla Valeria llegaba al empleo con golpes visibles.

Relató que su hija intentaba ocultar moretones y marcas en el cuello con maquillaje y blusas de cuello alto. “Llegaba con marcas en el cuello de que la ahorcaba. Llegaba con golpes en su cara y se escondía con mucho maquillaje”, afirmó la madre en su testimonio.

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De acuerdo con su madre, la joven admitió a una compañera que su esposo era cada vez más agresivo y que no lo dejaba por temor a represalias y por el bienestar de su hijo. “Él amenazó a mi hija y le dijo que no se metiera su papá, que no la defendiera porque él iba a matar a su papá”, denunció la madre, subrayando la situación de riesgo en la que vivía la víctima.

Entre los incidentes reportados, la madre mencionó un episodio en el que Karla Valeria explicó que no podía caminar porque su esposo “la tiró el de la moto”, quien participaba en el mismo grupo de motociclistas que presidía la joven.

“Ella era presidenta de un grupo de motociclistas. Ese grupo no aceptaba al esposo, pero tenían que aceptarlo por Valeria. Lo sobrellevaban y lo aguantaban por ella”, compartió.

Karla Valeria era madre de un niño de cuatro años y estudiaba la licenciatura de Derecho en el Instituto Universitario en Movimiento Por México.
Karla Valeria era madre de un niño de cuatro años y estudiaba la licenciatura de Derecho en el Instituto Universitario en Movimiento Por México.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo al testimonio de la madre de Karla Valeria, ingresaron al departamento y encontraron a la joven en condiciones críticas y ya sin signos vitales. “Con la desesperación, gritarle. Pero no, ya, ya había fallecido mi hija. Ya estaba morada, en malas condiciones que se veía mi hija”, narró la madre.

En ese momento, la familia encaró al esposo de Karla Valeria —quien la estaba abrazando cuando la familia ingresó a la vivienda— para exigirle respuestas sobre lo sucedido. “Le empezamos a decir que qué había hecho, que qué había pasado. Él dijo: ‘Yo no le hice nada, yo ni estuve acá. Ella estaba aquí solita’”, relató.

En su testimonio también relató que existen testigos que escucharon a la joven gritar antes de que ocurrieran los hechos, lo que significaría una prueba importante de que lo sucedido no fue un suicidio. “Salieron todos los vecinos y nos dijeron: ‘Los gritos de su hija eran de desesperación, gritaba, pedía auxilio. Eran unos gritos aterradores. Se escuchaba a todo alrededor de los edificios los gritos’”, afirmó la madre, enfatizando el ambiente de alarma que se vivió en la zona el día de los hechos.

Fueron 5 años de violencia los que vivió Karla, desde que se casó con Yeudiel, a quien, de acuerdo a los testimonios, ya había intentado denunciar anteriormente por violencia familiar, sin embargo, el proceso no continuó luego de que él le pidiera regresar, sin embargo, la violencia no cesó. Además, la familia también reportó que desde el día de los hechos, se desconoce el paradero de Adriel, el hijo de 4 años que Karla Valeria tenía con su esposo.

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