Adolescentes desaparecidos en Jalisco estarían en Michoacán y Zacatecas, señalan autoridades

Cinco adolescentes desaparecieron en sólo tres días

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El gobernador de Jalisco Pablo Lemus informó que las investigaciones por la desaparición de cinco adolescentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara apuntaron a un posible caso de reclutamiento forzado, mientras las autoridades estatales mantuvieron reuniones con colectivos de búsqueda y con familiares para dar seguimiento a las indagatorias y a los operativos en estados vecinos.

En ese mismo balance, el mandatario estatal señaló que el rastreo de los teléfonos celulares ubicó indicios de que los jóvenes podrían encontrarse en Zacatecas y Michoacán, y agregó que las labores de búsqueda seguían en coordinación con autoridades de ambas entidades. También dijo que las pesquisas de la Fiscalía de Jalisco sostenían la hipótesis de que los menores habrían salido de sus hogares por decisión propia.

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La reunión mensual incluyó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría de Salud Jalisco. El objetivo fue revisar casos de personas desaparecidas y avances en distintas líneas de investigación abiertas en el estado.

Uno de los asuntos que se revisó fue el del presunto crematorio localizado en Ayotitlán. Lemus informó que los dictámenes periciales concluyeron que el inmueble correspondía a una fábrica dedicada al procesamiento de alimentos y que los restos óseos hallados en el sitio pertenecían a animales, por lo que se descartó que fueran restos humanos.

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Padres se manifestaron y llevaron mesas de diálogo con autoridades estatales Foto: Facebook Desaparecidos Jalisco

Los cinco adolescentes desaparecieron entre el 15 y 17 de julio

Después de ese encuentro institucional, el gobernador encabezó una reunión privada con familiares de los cinco adolescentes desaparecidos: Dominic Gabriel Méndez Jiménez, Facundo Sánchez Sánchez, Jeremy Alejandro Villegas, Giovanni Natanael Flores y Carlos Humberto Corona. Al término del encuentro, indicó que el acompañamiento con las familias se mantendría y que cualquier novedad en los casos sería comunicada.

Los jóvenes tenían entre 14 y 17 años y desaparecieron en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara entre el 15 y 17 de julio. Sus familiares realizaron una manifestación en la Vicefiscalía Especializada en Desaparecidos para exigir su localización y reclamar respuestas de las autoridades ante la posibilidad de que hubieran sido captados por grupos del crimen organizado.

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La protesta partió del Mercado San Juan de Dios, sobre Calzada Independencia, y llegó hasta las instalaciones de la fiscalía especializada, ubicadas en el cruce con la calle Hospital. Durante la movilización, los familiares gritaron consignas como: “Fiscalía, ponte a trabajar” y “Lemus, tus hijos están en casa, ¿y los de nosotros?”.

Los casos ocurrieron en cuatro municipios de la zona metropolitana. Jeremi Alejandro Villegas, de 14 años, fue visto por última vez el 15 de julio en la colonia Hacienda Real, en Tonalá; Carlos Humberto Corona, también de 14, desapareció el 17 de julio en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan; Dominic Gabriel Méndez, de 15, desapareció el 15 de julio en Zapote del Valle, en Tlajomulco.

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Facundo Sánchez, de 17 años, fue visto por última vez el 17 de julio en San Miguel Tateposco, en Zapopan. Giovanni Natanael Flores, también de 17 años, desapareció en el fraccionamiento Las Lilas 2, en El Salto.

Marisela Anaya, madre de Jeremi, relató que su hijo salió de su casa a las 16:45 horas del miércoles y ya no volvió. Al día siguiente recibió mensajes de texto en los que el menor supuestamente se despedía y le avisaba “que ya no había nada qué hacer y lo iban a trasladar a otro Estado”.

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La mamá de Jeremi dijo que si hijo alcanzó a avisarle que lo iban a trasladar a otro estado Foto: Facebook Desaparecidos Jalisco

La madre cuestionó la actuación de la fiscalía y dijo: “Yo he acudido a Fiscalía, pero Fiscalía nada más nos da calmantes, que están procediendo, que esto, que el otro, pero jamás nos dan una respuesta”. También rechazó la versión de una ausencia voluntaria y afirmó: “Él era un menor de edad y no me importa si dicen que él se quiso ir, no me interesa. Yo ocupo a mi hijo; él es un menor de edad que lo pueden manipular”.

Anaya agregó que Jeremi también se despidió de su novia y de sus hermanos, a quienes les dijo que los quería mucho y que regresaría. Según su testimonio, el adolescente recibía amenazas constantes por llamadas telefónicas y por personas que se le acercaban en la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, donde trabajaba como repartidor.

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La madre aseguró que esas personas lo invitaban a ir a ciertos lugares y le decían “que tenían gente”. Sobre esa posibilidad, sostuvo: “Siento que pudo haber sido por la fuerza”. También recordó que su hijo trabajaba y pagaba una moto, y que estaba haciendo planes personales cuando ocurrió la desaparición.

Jeremi Alejando, de 14 años, fue visto por última vez el 15 de julio en Tonalá, Jalisco

Mariana Jiménez, madre de Dominic, contó que encontró mensajes en la cuenta de Facebook de su hijo en los que le ofrecían “ser parte del reclutamiento”. Explicó que la familia entró en alerta después de ver esas conversaciones y que identificaron a una persona con fotografías en el perfil que, consideraron, podría haber tenido relación con la desaparición.

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La mujer afirmó que ese contacto era menor de edad y amigo de Dominic, y que creía que ambos habían sido compañeros de secundaria. También dijo que la desaparición de su hijo tuvo similitudes con la de Jeremi porque ambos adolescentes fueron vistos por última vez el mismo día y con una hora de diferencia, aunque aclaró que no se conocían entre sí.

Jiménez señaló que Dominic desapareció alrededor de las 15:30 horas. Sobre la falta de resultados, declaró: “No nos han dicho nada, absolutamente nada. Hemos estado revisando las redes sociales y buscando en amigos que él tenía o con quien pudiera haber hablado y no, lamentablemente no”.

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Otra madre señaló a un excompañero de secundaria como presunto reclutador

Martha Leticia Bonilla, madre de David Emiliano, aseguró que un excompañero de secundaria de su hijo lo habría reclutado para un grupo delictivo. Indicó que ambos estudiaban en la Escuela Secundaria Mixta 15 José Vasconcelos, en Jalisco.

La mujer afirmó que esa misma persona ahora intentaba responsabilizar a David de presuntamente reclutar a otros jóvenes, versión que rechazó. También dijo que tenía una fotografía del presunto responsable y advirtió que haría pública su identidad si su hijo no regresaba con vida.

Bonilla expresó preocupación por la seguridad de su familia porque, según dijo, el señalado conocía el domicilio donde viven. Añadió que dejaría información sobre esa persona con alguien de confianza en caso de que le ocurriera algo.

Sobre lo que observó antes de la desaparición, relató que su hijo tomó su teléfono celular y que, al revisar después la última ubicación del aparato, ésta habría coincidido con el domicilio del joven al que identificó como el presunto reclutador. También aseguró que el señalado tenía 14 años y que otras personas de la misma escuela estarían relacionadas con casos de reclutamiento, aunque no ofreció más detalles.

Los casos de cinco jóvenes que desaparecieron en tan sólo tres días no tienen relación entre sí, dijo el gobernador Pablo Lemus, pero aceptó que pudieran ser casos de reclutamiento forzado Foto: Facebook Desaparecidos Jalisco

La madre negó que David participara en actividades de captación para grupos delictivos y respondió a esas versiones con una acusación directa: “Mi hijo no es ningún reclutador y ningún malviviente. Tú lo eres”. Hasta ahora, esos señalamientos correspondieron al testimonio de la madre y no habían sido confirmados por las autoridades.

El gobernador Pablo Lemus informó que la principal línea de investigación por la desaparición de cinco adolescentes en Jalisco apuntó a un posible reclutamiento forzado y que su localización se buscaba también en Zacatecas y Michoacán.

Los jóvenes, de entre 14 y 17 años, desaparecieron entre el 15 y 17 de julio en Tonalá, Zapopan, Tlajomulco y El Salto, y sus familias se manifestaron para exigir respuestas.

Madres de dos de los menores denunciaron amenazas, mensajes de despedida y ofrecimientos de reclutamiento por teléfono y redes sociales; otra madre señaló a un excompañero de secundaria como presunto captador.