Impulsan la Ley Alberto tras la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz: ¿En qué consiste?

La propuesta social plantea fortalecer la presunción de inocencia, revisar los protocolos aplicados en instituciones educativas y sancionar las denuncias falsas

La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien acumuló 25 años de trayectoria en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, generó una conversación pública sobre la actuación de las instituciones ante acusaciones formuladas contra docentes.

A partir del caso, la organización Equidad y Justicia, junto con docentes, colectivos y usuarios de redes sociales, comenzó a promover una propuesta denominada Ley Alberto. La iniciativa social busca impulsar reformas legales y administrativas destinadas a fortalecer la presunción de inocencia, garantizar el debido proceso y proteger a las víctimas reales de algún delito.

PUBLICIDAD

La campaña sostiene que una acusación falsa o no investigada exhaustivamente puede ocasionar daños graves en la reputación, la vida profesional, las relaciones familiares y la estabilidad emocional de una persona.

Sin embargo, sus promotores también plantean que cualquier modificación deberá mantener mecanismos confiables para atender y proteger a quienes presenten denuncias legítimas.

Hasta ahora, la información difundida públicamente no permite confirmar que exista una iniciativa formal presentada ante el Congreso ni un documento legislativo con artículos, sanciones o reformas específicas. La llamada Ley Alberto se encuentra, de acuerdo con los datos disponibles, en el terreno de la movilización social y la exigencia de cambios institucionales.

PUBLICIDAD

Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS CDMX) dejó un mensaje público relacionado con una denuncia de acoso sexual en su contra, difundido antes de su deceso. En el video, el profesor expone su perspectiva sobre los hechos.

El caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz

Antes de su fallecimiento, Alberto Israel Jasso Cruz informó que había sido señalado por un presunto caso de abuso sexual dentro de un plantel educativo. En un mensaje grabado previamente, el docente defendió su inocencia y cuestionó las deficiencias que, desde su perspectiva, existían en los protocolos institucionales y en los procedimientos para atender este tipo de acusaciones.

Jasso Cruz también habló sobre las consecuencias emocionales, económicas y reputacionales que pueden enfrentar las personas señaladas antes de que se realice una investigación exhaustiva o exista una resolución de las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

Una de las frases atribuidas al profesor y difundidas por la campaña señala: “Quiero que se entienda como un acto de rebeldía o un sacrificio para que mejore el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia”.

Su caso dio origen a diversas expresiones de respaldo y a llamados para revisar la forma en que las instituciones educativas atienden las denuncias, aplican medidas preventivas y protegen los derechos de las personas involucradas.

PUBLICIDAD

En qué consiste la propuesta de la Ley Alberto

Uno de los principales ejes de la Ley Alberto es el fortalecimiento de la presunción de inocencia y el debido proceso. La propuesta plantea que los protocolos de escuelas e instituciones públicas contemplen medidas cautelares objetivas, sin presentar anticipadamente como culpable a la persona acusada.

Esto no significaría suspender las investigaciones ni dejar desprotegida a la parte denunciante. El objetivo expresado por sus promotores es evitar que una medida preventiva sea interpretada automáticamente como una declaración de responsabilidad antes de que las autoridades analicen las pruebas.

PUBLICIDAD

La propuesta denominada Ley Alberto surgió tras la muerte del profesor del IEMS Alberto Israel Jasso Cruz y busca fortalecer la presunción de inocencia, el debido proceso y la protección de las víctimas

Otro punto es la revisión de los protocolos de actuación en los planteles. La iniciativa busca modificar los manuales del IEMS y de otras instituciones educativas para que el retiro preventivo de un docente no derive en hostigamiento laboral, desprotección jurídica o exposición pública indebida.

Sanciones por denuncias falsas y protección de las víctimas

La propuesta también plantea establecer sanciones más estrictas para las personas que presenten denuncias deliberadamente falsas y que, como consecuencia, provoquen daños profesionales, familiares o personales.

PUBLICIDAD

No obstante, el material difundido no precisa qué conductas serían sancionadas, cuál sería la autoridad encargada de investigarlas ni qué penas administrativas o judiciales se propondrían. Tampoco se ha detallado cómo se distinguiría una denuncia intencionalmente falsa de un caso que no pudo acreditarse por falta de pruebas.

La Ley Alberto incluye, además, el acompañamiento psicológico y legal para ambas partes mientras se desarrollan las investigaciones ante el Ministerio Público o la fiscalía correspondiente. Este enfoque pretende brindar atención integral a la persona denunciante y a la acusada, sin anticipar conclusiones.

PUBLICIDAD

Bajo el lema “Por la verdad. Por la justicia. Por la vida”, la campaña busca convertir el caso de Alberto Israel Jasso Cruz en un llamado para revisar los procesos institucionales. Sus impulsores afirman que la iniciativa es “por él, por todas las personas inocentes y por un país donde decir la verdad no cueste la vida”.

Por ahora, la Ley Alberto es una propuesta social. Para que sus planteamientos se conviertan en disposiciones obligatorias, sería necesario presentar una iniciativa formal, definir las leyes y reglamentos que se modificarían y someter el proyecto al proceso legislativo correspondiente.

PUBLICIDAD