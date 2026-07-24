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Chucky Lozano buscaría volver a la Liga MX, pero dos equipos ya le habrían dicho que no

El mexicano lleva más de ocho meses sin jugar, además de tener contrato hasta 2028 en San Diego, escenario que reduciría el interés

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El Chucky mantiene un vínculo largo y costoso en la MLS, y su falta de ritmo competitivo pesaría en las conversaciones con equipos de la Liga MX. REUTERS/Alberto Lingria
El Chucky mantiene un vínculo largo y costoso en la MLS, y su falta de ritmo competitivo pesaría en las conversaciones con equipos de la Liga MX. REUTERS/Alberto Lingria

La situación de Hirving Lozano vuelve a generar especulaciones en el futbol mexicano. Tras varios meses alejado de las canchas y sin minutos en la MLS, el nombre del atacante aparece una vez más como posible refuerzo para la Liga MX.

Aunque el posible retorno de una de las figuras más reconocidas del balompié nacional en la década pasada genera expectativa, la realidad es que el camino se muestra menos sencillo de lo previsto.

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El atacante mexicano suma más de ocho meses sin disputar un partido oficial y no se entrena regularmente con su equipo en la MLS. REUTERS/Jennifer Lorenzini
El atacante mexicano suma más de ocho meses sin disputar un partido oficial y no se entrena regularmente con su equipo en la MLS. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Según información difundida por el periodista Gibrán Araige, representantes de Lozano habrían iniciado contactos con algunos de los clubes más destacados de la Liga MX. Sin embargo, hasta el momento, las respuestas no habrían sido particularmente favorables.

Chivas y Cruz Azul le habrían cerrado la puerta

El regreso de una figura como Hirving Lozano siempre despierta interés en la afición nacional. En este escenario, las gestiones para su retorno no han pasado desapercibidas.

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  • El entorno de Lozano habría sondeado a Chivas de Guadalajara y Cruz Azul en busca de un posible fichaje.
  • De acuerdo con el reporte de Araige, ambas instituciones habrían decidido no avanzar en la negociación.
  • Las razones incluirían factores deportivos y administrativos en cada club, lo que limita, por ahora, el margen de maniobra para el jugador.
Directivos de Chivas y Cruz Azul habrían dado las gracias al notar la falta de actividad y el elevado sueldo que exige Lozano. REUTERS/Eloisa Sanchez
Directivos de Chivas y Cruz Azul habrían dado las gracias al notar la falta de actividad y el elevado sueldo que exige Lozano. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por el momento, la posibilidad de ver al Chucky con la camiseta de alguno de estos equipos parece lejana, aunque el mercado sigue abierto y el escenario puede modificarse en cualquier momento.

La ausencia de minutos y el sueldo condicionan el futuro de Lozano

Uno de los principales obstáculos para un cambio de equipo de Lozano radica en su contexto salarial y deportivo. Su situación actual no estaría facilitando las transferencias.

  • El atacante mexicano mantiene un contrato vigente hasta 2028 con San Diego FC, lo que representa un compromiso económico relevante.
  • Lleva más de ocho meses sin disputar un partido oficial y no se entrena regularmente con el plantel.
  • Temas como el salario elevado y la falta de ritmo competitivo influyen en los clubes interesados.
Hirving Lozano tiene contrato vigente con San Diego FC hasta 2028, un punto que condiciona cualquier transferencia. (AP Foto/Gregory Bull)
Hirving Lozano tiene contrato vigente con San Diego FC hasta 2028, un punto que condiciona cualquier transferencia. (AP Foto/Gregory Bull)

Esta combinación de factores genera dudas sobre la viabilidad inmediata que podría tener su regreso, dejando en pausa cualquier movimiento definitivo.

Qué sigue para el Chucky

El panorama para el atacante sigue siendo incierto. La atención se centra en los próximos pasos de su entorno y en las decisiones que tomen las directivas tanto en México como en el extranjero.

  • Con dos de los clubes más emblemáticos fuera de la ecuación, Lozano y sus representantes podrían buscar opciones en otros mercados.
  • Su experiencia internacional y su historial con la Selección Mexicana mantienen su atractivo para diferentes ligas.
La experiencia internacional de Hirving Lozano y su historial con la Selección Mexicana sostienen parte de su atractivo. REUTERS/Alberto Lingria
La experiencia internacional de Hirving Lozano y su historial con la Selección Mexicana sostienen parte de su atractivo. REUTERS/Alberto Lingria

Por ahora, el futuro de Hirving Lozano permanece sin resolver. El plazo para definir su siguiente paso sigue abierto, mientras la presión por volver a la actividad profesional aumenta.

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