¿Animales en Zoológico de Chapultepec están sufriendo? Reportan macacos en estado grave y antílopes desnutridos

La denuncia, presentada por PETA Latino, advierte sobre la necesidad inmediata de realizar evaluaciones veterinarias y de hábitat para atender a los ejemplares afectados. (Video compartido vía Facebook: PETA Latino)

En el Zoológico de Chapultepec, la organización PETA Latino (Personas por el Trato Ético de los Animales) denunció condiciones críticas para algunas de las especies que lo habitan. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de macacos en estado grave y antílopes visiblemente desnutridos.

Ello expone un escenario en el que varias especies muestran heridas, aislamiento y comportamientos asociados al estrés físico y psicológico generado por el cautiverio. La situación activó llamados urgentes de intervención, tanto a la administración del zoológico como a organismos oficiales.

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La denuncia, presentada por PETA Latino, advierte sobre la necesidad inmediata de realizar evaluaciones veterinarias y de hábitat para atender a los ejemplares afectados. La organización, considerada la más grande del mundo en defensa de los derechos animales, concentra su trabajo en denunciar el sufrimiento de animales en distintos sectores como granjas, laboratorios, moda y entretenimiento.

Durante la visita al recinto, los representantes de PETA observaron macacos en estado crítico, venados con peso por debajo del rango saludable y otros animales con señales de desnutrición y abandono. La organización sostuvo que “ningún ser sintiente debería vivir en estas condiciones” y exigió a las autoridades actuar para garantizar el bienestar de los ejemplares.

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Los activistas demandaron transparencia en las investigaciones y la aplicación de protocolos que aseguren condiciones dignas para todos los animales bajo custodia en el Zoológico de Chapultepec.

Un perro desaliñado y encadenado permanece sentado en un terreno embarrado y lleno de basura frente a un cobertizo de madera, evidenciando maltrato animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maltrato animal domina denuncias ciudadanas en la CDMX

El informe 2025 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) documentó que el maltrato animal es el delito más denunciado en la Ciudad de México, representando el 48% del total de quejas ciudadanas. Durante el año, la dependencia recibió 3 mil 861 denuncias por maltrato animal y realizó 5 mil 459 visitas de reconocimiento de hechos.

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De las 2 mil 831 denuncias concluidas, el 73% se cerró por imposibilidad legal o material, mientras que el 20.3% se resolvió por cumplimiento voluntario. El 6.07% restante se cerró por motivos como denuncia penal, desistimiento o acciones precautorias. La alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor número de colonias señaladas entre las 15 con más denuncias acumuladas entre 2021 y 2025, seguida de Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.

PETA denuncia que animales en el Zoológico de Chapultepec se encuentran en mal estado de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reformas e iniciativas para sancionar la crueldad animal

En respuesta al incremento de denuncias y casos documentados de maltrato, diputadas del Congreso de la Ciudad de México han presentado propuestas para endurecer las penas por crueldad y muerte intencional de animales.

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Entre las reformas se encuentra el aumento de las sanciones que actualmente contemplan de uno a tres años de prisión por lesiones graves y de dos a seis años por quitar la vida a un ser sintiente. La iniciativa busca elevar estos castigos hasta 15 años de cárcel en los casos más graves.

Las acciones de PETA Latino en el Zoológico de Chapultepec se suman a un contexto en el que el maltrato animal se consolida como un problema estructural en la capital mexicana. Las cifras y reformas en curso reflejan el reto de garantizar el bienestar animal tanto en espacios públicos como privados, así como la urgencia de respuestas institucionales efectivas.

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