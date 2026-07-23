México

El Manatí: el sitio arqueológico de Veracruz que conservó pelotas olmecas durante más de 3 mil años

El entorno pantanoso de este antiguo espacio ceremonial permitió preservar algunas de las piezas de hule procesado más antiguas conocidas en el mundo, elaboradas por los olmecas

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El entorno pantanoso de este antiguo espacio ceremonial permitió preservar algunas de las piezas de hule procesado más antiguas conocidas en el mundo, elaboradas por los olmecas
El entorno pantanoso de este antiguo espacio ceremonial permitió preservar algunas de las piezas de hule procesado más antiguas conocidas en el mundo, elaboradas por los olmecas

En una zona pantanosa del sur de Veracruz se localiza El Manatí, un sitio arqueológico que ha proporcionado información extraordinaria sobre la cultura olmeca y su relación con el mundo sagrado. Entre los objetos recuperados destacan varias pelotas de hule cuya antigüedad supera los 3 mil años.

Las piezas datan aproximadamente de entre 1600 y 1200 a. C., durante el periodo Preclásico mesoamericano. Su descubrimiento resultó especialmente relevante porque se encuentran entre los objetos de hule procesado más antiguos registrados en el mundo.

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El hallazgo no solamente confirmó que los olmecas utilizaban este material desde épocas muy tempranas, sino que también evidenció el conocimiento técnico que poseían para transformar el látex natural en un producto resistente y elástico. Todo ocurrió miles de años antes del desarrollo de la vulcanización moderna.

Cómo fabricaban los olmecas sus pelotas de hule

El látex obtenido del árbol de hule, conocido científicamente como Castilla elastica, presenta características que dificultan su utilización directa. Sin un tratamiento adecuado, el material puede resultar pegajoso, perder consistencia o degradarse con rapidez.

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Para modificar sus propiedades, los olmecas desarrollaron un procedimiento basado en la combinación de sustancias naturales. Mezclaban la resina del árbol de hule con el jugo de la planta Ipomoea alba, conocida en algunas regiones como flor de mazo.

Esta mezcla permitía conseguir la elasticidad y dureza necesarias para elaborar pelotas capaces de rebotar y soportar impactos. El procedimiento demuestra que los antiguos habitantes de Mesoamérica conocían las propiedades de las plantas de su entorno y sabían aprovecharlas mediante procesos de experimentación.

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La fabricación del hule constituye, por tanto, una muestra del desarrollo tecnológico olmeca. Sus conocimientos no se limitaban a la creación de esculturas monumentales, centros ceremoniales u objetos de piedra, sino que también comprendían el manejo especializado de materiales orgánicos.

Por qué las pelotas fueron depositadas en El Manatí

El Manatí no era únicamente un espacio habitacional. Las evidencias recuperadas indican que tuvo una importante función ceremonial y que su manantial fue considerado un lugar sagrado. Diversos objetos fueron depositados deliberadamente en sus aguas como ofrendas dirigidas a las deidades.

Las pelotas de hule formaban parte de este contexto ritual. Para los pueblos mesoamericanos, el juego de pelota trascendía la competencia física y el entretenimiento. Su práctica estaba relacionada con la fertilidad, el renacimiento, la confrontación entre fuerzas opuestas y el mantenimiento del equilibrio del universo.

El movimiento constante de la pelota podía interpretarse como una representación del tránsito solar y de los ciclos cósmicos. Su descenso y posterior rebote evocaban ideas vinculadas con la muerte, la renovación y la continuidad de la vida.

Desde esta perspectiva, depositar pelotas en el manantial de El Manatí habría tenido un significado religioso. Los objetos no fueron abandonados de manera accidental, sino colocados como parte de ceremonias mediante las cuales los olmecas buscaban establecer una relación con las fuerzas de la naturaleza y el ámbito divino.

Las pelotas de hule encontradas en el sitio arqueológico de El Manatí, Veracruz, fueron elaboradas por los olmecas hace más de 3 mil años y depositadas como ofrendas en un manantial considerado sagrado
Las pelotas de hule encontradas en el sitio arqueológico de El Manatí, Veracruz, fueron elaboradas por los olmecas hace más de 3 mil años y depositadas como ofrendas en un manantial considerado sagrado

El entorno que permitió conservar las pelotas durante milenios

La preservación de las pelotas constituye otro aspecto excepcional del descubrimiento. Al tratarse de un material orgánico, el hule normalmente se deteriora con el paso del tiempo, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

Sin embargo, las condiciones del pantano y del manantial de El Manatí hicieron posible su conservación. La ausencia de oxígeno, conocida como ambiente anaeróbico, redujo la actividad de los microorganismos responsables de descomponer materiales orgánicos.

Gracias a esas condiciones, las piezas sobrevivieron durante más de tres milenios y llegaron hasta la época contemporánea como testimonios de la vida ceremonial olmeca.

El hallazgo de El Manatí permite comprender que las pelotas de hule no eran simples objetos deportivos. En ellas convergían conocimientos botánicos, procesos tecnológicos y una concepción religiosa del universo. Su conservación ofrece una ventana excepcional hacia una de las culturas más antiguas e influyentes de Mesoamérica.

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