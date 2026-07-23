Asesinan a cinco personas en menos de 24 horas y en plena temporada vacacional en Mazatlán

Una cinta amarilla con la leyenda "Escena del crimen, No pase" acordonó la calle en Sinaloa mientras siluetas de agentes inspeccionan la zona durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco personas fueron asesinadas en Mazatlán, Sinaloa, en menos de 24 horas, al tiempo en que colectivos de búsqueda localizaron dos fosas clandestinas en Villa Juárez, Navolato, y restos humanos en la zona rural de El Quemadito, al sur de Culiacán. Los hechos se presentaron en plena temporada vacacional, pese a la presencia de operativos especiales de seguridad desplegados por autoridades de los tres órdenes de gobierno en la región.

A raíz de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) intervino en cada uno de los casos e inició investigaciones para esclarecer los homicidios y establecer la identidad de los cuerpos recuperados. La intervención se realizó en medio de una ola de violencia que afectó tanto zonas urbanas como rurales bajo influencia del Cártel de Sinaloa.

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Cinco homicidios en Mazatlán en menos de 24 horas

La jornada de violencia en Mazatlán incluyó el ataque a una mesera que barría el exterior del restaurante El Habaleño, ubicado junto al arco de acceso a la sindicatura de El Habal, a un costado de la carretera federal México 15. El ataque dejó además tres personas heridas, todas trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Ese mismo episodio de violencia se sumó a otros cuatro homicidios registrados en el puerto durante las horas previas. Dos de las víctimas fueron halladas dentro de un automóvil en la colonia Ferrocarrilera, a dos cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercer hombre recibió ráfagas de metralleta cuando circulaba en una camioneta Ford Lobo por calles aledañas al fraccionamiento Real Pacífico. El ataque ocurrió en vía pública, en una zona urbana del municipio.

Horas antes de ese incidente, un joven de 21 años falleció en el hospital tras ser atacado a balazos en el fraccionamiento San Antonio. Su muerte fue la primera del ciclo de violencia registrado en esa jornada.

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El personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes en cada escena del crimen. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense mientras las investigaciones avanzan para identificar y detener a los responsables.

Los hechos ocurren en un contexto en que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un operativo especial para proteger a residentes y turistas durante la temporada vacacional. La recurrencia de los ataques en colonias y fraccionamientos urbanos muestra que la violencia afecta tanto la zona urbana como las comunidades rurales del municipio, las cuales cuentan con la presencia del Cártel de Sinaloa.

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Una cinta amarilla con la leyenda "Crime Scene Do Not Cross" delimita una zona donde se encuentran patrullas y agentes de policía en una escena del crimen en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colectivo “Madres en Lucha” descubre dos fosas en Villa Juárez, Navolato

En la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, integrantes del colectivo “Madres en Lucha por tu Regreso a Casa” localizaron la tarde del martes la primera fosa clandestina a espaldas del panteón de la comunidad. En ese sitio fue sepultado un hombre, cuya identidad no fue confirmada de inmediato.

Con el apoyo posterior de elementos del Ejército, la Policía Estatal, la Policía Municipal y peritos de la Fiscalía General del Estado, las activistas retomaron las excavaciones en el mismo predio. El trabajo permitió el descubrimiento de una segunda fosa clandestina en el lugar.

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Ambas fosas contenían los cuerpos de dos hombres en avanzado estado de descomposición. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para determinar las causas de muerte e intentar establecer su identidad.

Colectivos de búsqueda hallaron fosas clandestinas en Villa Juárez y El Quemadito, donde se recuperaron restos humanos aún sin identificar. Crédito: Especial

Las labores de búsqueda continuaron en el predio al cierre de los reportes, pues se presumía la existencia de más restos en el mismo sitio. Durante julio, Sinaloa acumula al menos siete cuerpos rescatados en un mínimo de cinco fosas clandestinas, cuatro de ellas ubicadas en Villa Juárez.

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Restos óseos en El Quemadito, zona rural de Culiacán

En la comunidad de El Quemadito, en la salida sur de Culiacán, rastreadoras notificaron el hallazgo de restos óseos y partes desgastadas de ropa de hombre en las cercanías de un campo de cultivo agrícola. Los elementos del Ejército que acudieron al lugar delimitaron el área de un camino de terracería para preservar el sitio.

Personal forense y peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las evidencias de la zona. La institución no confirmó a cuántas personas pertenecen los restos hasta la conclusión de los peritajes.

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Villa Juárez es una de las comunidades con mayor registro de choques armados entre grupos rivales desde el inicio del conflicto entre los llamados Chapitos y Mayos, en septiembre de 2024. La concentración de fosas en esa localidad refleja la intensidad del enfrentamiento en la zona rural de Navolato.