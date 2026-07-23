Del entrenamiento al despliegue: así prepara México a quienes participan en las misiones de paz de la ONU

El CECOPAM prepara a militares, policías y civiles bajo los estándares de entrenamiento establecidos por Naciones Unidas para participar en operaciones de paz. (Cortesía)

El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM) busca consolidarse como uno de los principales referentes internacionales en la preparación de personal para participar en las misiones de paz de las Naciones Unidas (ONU), mediante el fortalecimiento de sus procesos de capacitación, la certificación internacional de sus cursos y una mayor proyección hacia otros países.

Creado como parte del compromiso del Estado mexicano con la ONU, el CECOPAM tiene la misión de preparar a integrantes de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y personal civil que participará en operaciones de paz en distintas regiones del mundo. Actualmente, México mantiene presencia en cuatro misiones internacionales: India y Pakistán, el Sahara Occidental, República Centroafricana y Colombia.

PUBLICIDAD

En entrevista con Infobae México, la directora del CECOPAM, la teniente coronel enfermera de Estado Mayor María del Rosario Cardoso Reyes, y el subdirector, el teniente coronel de Infantería Bruno Enrique Ceballos Bernal, explicaron que la visión del centro es trascender el ámbito nacional para posicionarse como un referente en la formación de personal para operaciones de paz.

“Nuestra misión es entrenar a todo el personal bajo los altos estándares que determina la doctrina de Naciones Unidas para que estén aptos y apoyar mejor las operaciones de paz”, señaló Cardoso Reyes.

PUBLICIDAD

La capacitación no se limita al Ejército Mexicano. También participan elementos de la Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, civiles nacionales e internacionales e incluso militares de otros países.

Militares de países como Egipto, Bangladesh y Colombia participan en cursos impartidos por el centro mexicano. (Cortesía)

De hecho, durante uno de los cursos actuales participan elementos provenientes de Egipto, Bangladesh y Colombia, reflejo de la creciente proyección internacional que ha adquirido el centro mexicano.

PUBLICIDAD

Uno de los principales desafíos, coincidieron ambos mandos, continúa siendo el dominio del idioma inglés, requisito indispensable para integrarse al sistema de Naciones Unidas, ya que la mayor parte de las operaciones internacionales se desarrollan en esa lengua.

“Consideraría que nuestra área de oportunidad más grande siempre es el trabajo de preparación en otra lengua”, explicó Ceballos Bernal.

Entrenamiento bajo estándares internacionales

Desde su creación, el CECOPAM ha acompañado el crecimiento de la participación mexicana en operaciones de paz.

Mientras que inicialmente el país colaboraba únicamente en dos misiones internacionales, actualmente mantiene presencia activa en cuatro operaciones, donde personal mexicano se desempeña como observadores militares y oficiales de Estado Mayor.

PUBLICIDAD

Instructores con experiencia en operaciones de paz de la ONU imparten la capacitación al personal mexicano y extranjero. (Cortesía)

Los primeros realizan patrullajes, verifican el cumplimiento de acuerdos entre las partes en conflicto y mantienen presencia en el terreno, mientras que los segundos participan en la planeación, coordinación y supervisión de las actividades de las misiones.

Para preparar al personal, el centro cuenta con infraestructura que reproduce escenarios similares a los que enfrentarán durante su despliegue.

Entre ellos destacan una pista especializada para conducción de vehículos tácticos, áreas donde se simulan campamentos de refugiados y bases de operaciones de la ONU, así como espacios destinados a ejercicios de negociación, resolución de conflictos y toma de decisiones bajo condiciones adversas.

PUBLICIDAD

La experiencia práctica constituye una de las principales fortalezas del CECOPAM.

A diferencia de otros centros, prácticamente todos sus instructores han participado previamente en misiones internacionales, lo que permite transmitir conocimientos sustentados en experiencias reales.

“Tenemos la capacitación, lo vivimos para poder contarlo y tener más seguridad en los conocimientos que se imparten”, explicó la directora.

Además, el personal continúa capacitándose mediante cursos internacionales e intercambios académicos con centros especializados de países como Francia, China, Colombia y Chile.

La inclusión también forma parte de la estrategia institucional.

Bajo la agenda Mujeres, Paz y Seguridad impulsada por Naciones Unidas, México mantiene una participación femenina acorde con los compromisos internacionales.

Actualmente, de los 19 elementos mexicanos desplegados en operaciones de paz, cinco son mujeres.

Para Cardoso Reyes, la presencia femenina resulta especialmente importante en comunidades vulnerables, donde facilita el contacto con mujeres y niñas para detectar necesidades humanitarias y de protección.

PUBLICIDAD

La directora consideró que su nombramiento como primera mujer al frente del CECOPAM representa un reconocimiento al trabajo colectivo de la institución y una muestra del compromiso de las Fuerzas Armadas con la igualdad de oportunidades.

El centro cuenta con instalaciones donde se recrean escenarios similares a los que enfrentan los observadores militares desplegados en misiones internacionales. (Cortesía)

“No es un logro personal; es un reconocimiento al trabajo conjunto y a la formación que he recibido durante toda mi carrera”, afirmó.

Por su parte, Ceballos Bernal sostuvo que la inclusión deja de ser únicamente un compromiso plasmado en documentos cuando se refleja en decisiones institucionales.

“No es en beneficio de las mujeres; es en beneficio de una mejor sociedad, de un mejor país y de unas mejores Fuerzas Armadas”, señaló.

PUBLICIDAD

La apuesta por convertir a México en un referente regional

Uno de los principales objetivos del CECOPAM es incrementar el reconocimiento internacional de sus programas académicos.

Actualmente, el centro cuenta con cuatro cursos certificados por el Sistema Integrado de Entrenamiento de Naciones Unidas y espera obtener este año la certificación de un quinto programa.

PUBLICIDAD

De concretarse, México igualaría a Brasil como el país latinoamericano con mayor número de cursos certificados por Naciones Unidas, pese a que el centro mexicano tiene apenas ocho años de operación frente a casi dos décadas de funcionamiento de su contraparte brasileña.

Para lograrlo, el CECOPAM trabaja en la actualización permanente de sus programas de estudio, el fortalecimiento del intercambio internacional de instructores y el desarrollo de cursos completamente impartidos en inglés.

La meta también contempla atraer a un mayor número de participantes extranjeros y consolidar la presencia del centro en los principales foros internacionales sobre operaciones de paz.

Los directivos coincidieron en que la contribución más importante de México a la comunidad internacional ha sido la decisión de aportar personal altamente capacitado.

“El mejor aporte que puede haber en el mundo es el personal”, sostuvo Cardoso Reyes, al destacar que detrás de cada despliegue existe un proceso de selección, preparación y profesionalización que busca representar al país con los más altos estándares.

Más allá del entrenamiento militar, ambos mandos insistieron en que la construcción de la paz comienza desde las acciones cotidianas.

“La cultura de la paz debe empezar por nosotros mismos, por nuestras actividades diarias”, expresó la directora.

Mientras México amplía su participación en las operaciones de paz de Naciones Unidas, el CECOPAM busca consolidarse como el principal centro de entrenamiento de América Latina y proyectarse como un referente internacional mediante la certificación de sus cursos, el intercambio de instructores y la preparación de personal bajo los estándares más altos del organismo internacional.