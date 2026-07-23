México

Kenia Os, Yuridia y El Komander, los conciertos gratis de la Feria Carmen 2026: fechas, detalles y horarios

Las estrellas se presentan en la Concha Acústica, dentro de una semana con actividades familiares, funciones escénicas, exhibiciones y eventos tradicionales en Campeche

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Collage de tres imágenes: un hombre con sombrero vaquero en escenario, una mujer de cabello oscuro con top brillante y un icono en el escote, y otra mujer con blusa naranja.
Un collage presenta a un cantante de regional mexicano en concierto junto a dos retratos de mujeres con estilismos distintos. (Composición fotográfica/El Komander, Kenia Os, Yuridia/ Redes Sociales)

Kenia Os, Yuridia y El Komander actuarán de forma gratuita en la Feria Carmen 2026, que se celebra del 26 de julio al 2 de agosto en Ciudad del Carmen, Campeche, con una agenda que combina conciertos, jaripeos, teatro infantil y actividades culturales.

Los tres conciertos se presentan en la Concha Acústica a las 21:00 h.

Yuridia abre la serie el domingo 26 de julio; Kenia Os actuará el viernes 31, y El Komander cierra el sábado 1 de agosto. La entrada a los tres espectáculos es gratis.

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Yuridia abre los conciertos este domingo

Póster publicitario de concierto gratuito de Yuridia. Presenta a la cantante, una iglesia, una noria, fecha 26 julio, y lugar Concha Acústica en Feria Carmen 2026
Un cartel publicita el concierto gratuito de la cantante Yuridia el 26 de julio de 2026 en la Concha Acústica, como parte de la Feria Carmen. (Feria Carmen 2026)

La cantante sonorense sube al escenario este domingo 26 de julio a las 21:00 h en la Concha Acústica. Ese mismo día, la feria arranca con el Paseo de la Virgen por la Ciudad, la LXVII Clásica Regional de Ciclismo a las 07:00 h en el Boulevard Playa Norte, y el 4to. Tradicional Jaripeo Americano a las 19:00 h en el Recinto Ganadero.

También el 26 se realiza el Anime Geek Fest Carmen a las 15:00 h en el Foro Cultural de la Explanada Arturo Shields Cárdenas, y el III Fast Pitch en el Salvador González Pacheco a las 09:00 h.

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Kenia Os en la Concha Acústica gratis

Póster de concierto. Una mujer joven de cabello oscuro al centro, edificios morados, una rueda de la fortuna y texto "Kenia Os", "Feria Carmen" y "31 julio"
El cartel anuncia a la cantante Kenia Os en concierto gratuito durante la Feria Carmen 2026, a celebrarse el 31 de julio en la Concha Acústica. (Feria Carmen 2026)

La influencer y cantante actúa el viernes 31 de julio a las 21:00 h. Horas antes, a las 17:00 h, la Academia Valentina Dance Studio de Hecelchakán se presenta en el Foro Francisco Gabilondo Soler del Ecoparque.

Ese mismo día, el jueves 30 incluye la obra de teatro “Caperucita Roja” a las 15:00 h en el mismo foro, y el Social de Salsa de la Academia Clave con Swing a las 18:00 h en la Explanada Arturo Shields Cárdenas.

El Komander cierra los conciertos

Cartel de concierto: hombre con sombrero blanco y camisa negra. Fondo nocturno con iglesia y noria. Texto: El Komander, Concierto Gratuito, Feria Carmen 2026, 01 Agosto
Un cartel publicitario anuncia el concierto gratuito de El Komander en la Feria Carmen el 1 de agosto, con un fondo nocturno de una iglesia y una noria. (Feria Carmen 2026)

El intérprete de regional mexicano actúa el sábado 1 de agosto a las 21:00 h en la Concha Acústica.

La jornada de ese día es de las más cargadas de la feria: a las 12:00 h se realiza la premiación del concurso lechero en el Recinto Ganadero; a las 13:00 h, el Regional Míster Sureste en el Foro Cultural; a las 15:00 h, el espectáculo “Aventura Musical con el Amigo Titiritero” en el Ecoparque; a las 17:00 h, el desfile de perros en el Recinto Ganadero; y a las 18:00 h, la Academia de Baile Donají de San Francisco de Campeche en la Explanada Arturo Shields Cárdenas.

El 5to. Tradicional Jaripeo Americano también se celebra ese día a las 19:00 h en el Recinto Ganadero.

Cartelera completa de conciertos de la Feria Carmen 2026

Natalia Jiménez en la Feria Carmen 2026/ facebook Chavi Gomez

Desiree Jiménez — Sábado 13 de julio · 21:00 h · Concha Acústica

Natalia Jiménez — Viernes 16 de julio · 21:00 h · Concha Acústica

Grupo Firme — Sábado 19 de julio · 21:00 h · Concha Acústica (el programa lo identifica como “Grupo Firme x Siempre”)

Yuridia — Domingo 26 de julio · 21:00 h · Concha Acústica

Kenia Os — Viernes 31 de julio · 21:00 h · Concha Acústica

El Komander — Sábado 1 de agosto · 21:00 h · Concha Acústica

Programación cultural del 27 al 29 de julio

Entre los conciertos, la feria mantiene una agenda diaria de actividades gratuitas. El lunes 27, el Proyecto Unidos México Suena, Son del Sureste reúne al Mariachi Plata, al Mariachi Nuevo Yucatán y a cantantes de regional mexicano de Carmen y Yucatán a las 17:00 h en el Foro Cultural.

El martes 28, la Banda Comunitaria de Hopelechén se presenta a las 18:00 h en la Explanada Arturo Shields Cárdenas. El miércoles 29, el espectáculo “Entre notas y voces” ocupa el Foro Francisco Gabilondo Soler a las 15:00 h. Los días 27 y 28 también se repone la obra de teatro infantil “El baile de Teodorito” a las 15:00 h en el Ecoparque.

El show del payaso Yandel se extiende del 27 de julio al 2 de agosto, con función diaria a las 14:00 h en el Foro Francisco Gabilondo Soler.

Clausura el domingo 2 de agosto

La feria cierra el domingo 2 de agosto con una jornada que incluye Motocross a las 09:00 h en la Pista de Motos, la clausura de la LXV Expo-Feria Ganadera Carmen 2026 a las 12:00 h en el Recinto Ganadero, el espectáculo del Amigo Titiritero a las 15:00 h y “Danza Viva de la Casa de la Cultura” a las 18:00 h en la Explanada Arturo Shields Cárdenas.

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