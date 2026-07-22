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Narcomenudeo repuntó 212% durante junio en Irapuato, alerta Observatorio Ciudadano

El reporte también documentó aumentos en extorsión, feminicidio y homicidio doloso; otros 10 delitos presentaron reducciones durante ese mismo periodo

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CDMX, Azcapotzalco, narcomenudeo, SSPC
(Imagen con fines ilustrativos | X: @PabloVazC)

El delito de narcomenudeo registró un incremento anual de 212% durante junio de 2026 en Irapuato, al contabilizarse 159 carpetas de investigación, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva elaborado por el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?

El informe señaló que las investigaciones por este delito también presentaron un aumento de 5% respecto a mayo y, en el acumulado de enero a junio de 2026, reflejaron un crecimiento de 85% en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Durante el primer semestre del año, Irapuato concentró 17% de las carpetas de investigación por narcomenudeo iniciadas en Guanajuato, de acuerdo con el análisis del organismo ciudadano.

El aumento en la venta de drogas al menudeo se registró en un periodo en el que otros delitos de impacto también mostraron variaciones al alza. La extorsión fue uno de ellos: durante junio se abrieron 21 carpetas de investigación, cifra que representó un incremento anual de 31%.

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En el acumulado de 2026, este delito aumentó 23% respecto al mismo periodo del año anterior. El Observatorio detalló que 98% de las extorsiones fueron cometidas mediante llamadas telefónicas, mensajes u otros medios no presenciales, mientras que el 2% restante ocurrió de manera directa.

Con estas cifras, Irapuato concentró 24% de las carpetas por extorsión registradas en Guanajuato durante el periodo analizado.

Feminicidio y homicidio doloso mantienen tendencia al alza

En el caso del feminicidio, el Observatorio reportó una carpeta de investigación y una víctima durante junio. Aunque la cifra mensual fue menor respecto a otros delitos, el acumulado del año presentó un incremento de 50% frente al mismo periodo de 2025.

El municipio concentró 27% de las investigaciones por feminicidio iniciadas en Guanajuato, según los datos del reporte.

Respecto al homicidio doloso, durante junio se abrieron 13 carpetas de investigación por el asesinato de 14 personas. La cifra se mantuvo sin cambios frente al mismo mes del año anterior, aunque representó una disminución de 28% respecto a mayo.

Sin embargo, en el acumulado de enero a junio, los homicidios dolosos aumentaron 17% en comparación con el mismo periodo de 2025. El Observatorio indicó que en 95% de las investigaciones estuvo involucrada un arma de fuego.

Irapuato concentró 19% de las carpetas por homicidio doloso iniciadas en Guanajuato durante el primer semestre de 2026.

La violencia familiar también presentó un aumento. En junio se contabilizaron 255 carpetas de investigación y 344 víctimas, lo que representó un crecimiento anual de 4% y un incremento acumulado de 5% durante 2026.

Diez delitos registraron disminuciones durante junio

Aunque varios indicadores relacionados con violencia y delitos patrimoniales mostraron incrementos, el reporte del Observatorio Ciudadano identificó reducciones en 10 conductas delictivas durante junio.

El descenso más significativo correspondió al robo a transeúnte, con una disminución anual de 75%. Le siguieron el robo a casa habitación, con una reducción de 52%; la violación, con 47%, y el robo con violencia, con 43%.

También presentaron bajas el robo de motocicleta, con 38%; el homicidio culposo, con 31%; el robo a negocio, con 31%; las lesiones dolosas, con 16%, y el robo de vehículo, con 12%.

Durante junio no se registraron carpetas de investigación por secuestro, trata de personas ni robo a transporte público.

Entre los delitos con mayor número de investigaciones durante el mes se ubicaron la violencia familiar, con 255 carpetas; lesiones dolosas, con 160; narcomenudeo, con 159; robo con violencia, con 82, y robo a negocio, con 73.

Pese a la disminución de algunos indicadores, el Observatorio señaló que Irapuato mantuvo una participación relevante en la incidencia delictiva estatal. El municipio concentró 28% de los robos a transeúnte registrados en Guanajuato, 23% de los robos a negocio, 19% de los homicidios dolosos y 17% de los casos de violencia familiar, robo con violencia y narcomenudeo reportados en la entidad.

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