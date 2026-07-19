Guillermo Almada revela lo que le hace falta mejorar al América tras la victoria ante Querétaro

Guillermo Almada debutó con un triunfo luego de que América se impuso 1 a 0 ante Querétaro (REUTERS)

Guillermo Almada reconoció que el América todavía tiene áreas por mejorar, a pesar del triunfo 1 por 0 sobre Querétaro en lo que fue la jornada número 1 del Apertura 2026. El técnico uruguayo destacó que han trabajado poco tiempo juntos y consideró que el grupo debe seguir evolucionando en el volumen de juego para alcanzar el nivel deseado.

Almada también resaltó la valentía, la intensidad y las intenciones que mostró el plantel durante el encuentro. Señaló que, más allá de los errores cometidos, el equipo mantuvo una actitud positiva y buscó siempre imponer su estilo en la cancha.

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Las Águilas presentaron al técnico charrúa en el Nido de Coapa (X / Club América)

El entrenador charrúa subrayó que una de las prioridades era mejorar la profundidad y el volumen de juego. Afirmó que, una vez que lograran complementar al plantel, el equipo se fortalecería y podría alcanzar objetivos más altos en la competencia.

“Tenemos que seguir evolucionando en el volumen de juego. Llevamos poco tiempo trabajando. Me gustó la valentía del equipo, la intensidad y las intenciones más allá de los errores. Sin embargo, hay que mejorar la profundidad y el volumen de juego; cuando logremos complementar el plantel, nos fortaleceremos”

Triunfo agónico del América

El cierre de la Jornada 1 en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX dejó a Club América con su primer triunfo de la temporada, tras imponerse por la mínima diferencia ante Querétaro gracias a una jugada que definió el encuentro en los minutos finales.

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El único gol del partido llevó la firma de Isaías Violante, quien rompió el cero tras un duelo cerrado y pocas oportunidades claras. La anotación llegó cuando la presión por inaugurar el marcador era máxima, dándole a las Águilas el impulso necesario para asegurar los tres puntos en el inicio del torneo.

Cabe señalar que en una de las acciones más determinantes del encuentro, Henry Martin dispuso de una pena máxima que pudo haber cambiado el rumbo del juego. Sin embargo, el delantero no logró convertir desde los once pasos, manteniendo la tensión hasta la aparición decisiva de Violante.

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Las Águilas tendrán su última cita de pretemporada en Los Ángeles (X / Club América)

Siguientes compromisos de las Águilas de Almada

Después de este triunfo, en la Jornada 2, el equipo dirigido por André Jardine enfrentará al Atlante el viernes 24 de julio, en el Estadio Banorte Azteca, en un duelo especial por el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División. Posteriormente, el conjunto de Coapa recibirá a Santos Laguna el domingo 2 de agosto, también en el Estadio Azteca, como parte de la Jornada 3 del certamen local.

Posteriormente, el cuadro azulcrema cambiará de competencia y participará en la Leagues Cup, donde se medirá en casa ante San Diego FC el jueves 6 de agosto. Tres días después, el domingo 9 de agosto, los pupilos de Almada visitarán al Portland Timbers en el Providence Park, en la segunda jornada del torneo internacional. Finalmente, el jueves 13 de agosto, Las Águilas se enfrentarán a Austin FC en el Q2 Stadium, completando así sus primeros compromisos de la Leagues Cup.

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Al concluir el Mundial 2026, las Águilas siguen su semana de práctica en el Azteca (X / Club América)

Estos encuentros marcarán el inicio de un calendario intenso para el conjunto capitalino, que combinará partidos de Liga MX y Leagues Cup. El club buscará mantener el ritmo y la solidez mostrada en su debut ante Querétaro, mientras alterna entre rivales nacionales e internacionales en las semanas siguientes.