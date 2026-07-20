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Aislinn Derbez responde si tendría otro hijo con Mauricio Ochmann en medio de una posible reconciliación

La actriz deja abierta la posibilidad de volver con Mauricio Ochmann durante la alfombra roja de “Hasta el fin del mundo”

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(Instagram: @aislinnderbez)
(Instagram: @aislinnderbez)

En la alfombra roja de Hasta el fin del mundo, Aislinn Derbez habló ante medios sobre la posibilidad de una segunda oportunidad con Mauricio Ochmann y pidió tiempo para ir “con calma” frente a las especulaciones de reconciliación.

La actriz respondió con humor cuando le preguntaron si el amor “puede renacer” y, ante la insistencia, soltó: “Sigan ilusionados”, dijo Aislinn Derbez ante medios durante el evento de promoción.

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Ochmann también intervino en la misma dinámica y colocó el foco en el vínculo que mantienen fuera de la pareja. “El amor nunca murió… siempre hemos estado unidos”, dijo Mauricio Ochmann ante medios en la alfombra roja, al explicar la relación que conservó con Derbez.

Lo que dijo Aislinn Derbez sobre tener otro hijo con Mauricio Ochmann

La lujosa celebración de Kailani Ochmann incluyó un pastel en forma de castillo, piñata y decoración especial para invitados. (RS)
La lujosa celebración de Kailani Ochmann incluyó un pastel en forma de castillo, piñata y decoración especial para invitados. (RS)

Cuando la conversación giró hacia si un amor “puede renacer”, Aislinn Derbez contestó que sí, aunque marcó el ritmo al que quiso llevar el tema. “Claro que sí, yo digo que sí. Danos chance de tomárnosla con calma”, dijo la hija de Eugenio Derbez ante medios.

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En el intercambio, también confirmaron que ambos estuvieron solteros. “Sí, sí, sí”, dijo Derbez al responder si los dos estaban “solteritos”.

La actriz también reaccionó cuando la pregunta se movió a la posibilidad de agrandar la familia con un hermano para su hija Kailani. “Híjole, eso lo veo más difícil, fíjate”, dijo Aislinn Derbez ante medios, dejando ver que no ve la opción de tener más hijo con el también actor, pese a no descartar el retomar la relación de pareja.

Mauricio Ochmann: “El amor nunca murió” y su distancia con Eugenio Derbez

Eugenio Derbez , Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann
El comediante no descarta una reconciliación. (Instagram)

Por su parte, Mauricio Ochmann sostuvo que el afecto entre ambos no se terminó y lo planteó como una relación de unidad. “El amor nunca murió… siempre hemos estado unidos… y tenemos un vínculo y una conexión… y eso es lo que nos permite crear una película como esta”, dijo el actor ante medios durante la promoción de Hasta el fin del mundo.

En otro momento, al ser cuestionado sobre si conocía la opinión de Eugenio Derbez ante un posible regreso con su hija, el actor aseguró que no tenía ese dato. “No lo sé, yo no lo he visto, no he hablado con él… no hemos hablado… la verdad es que yo no tengo contacto”, señaló Mauricio Ochmann ante medios.

En ese mismo sentido, Mauricio Ochmann cerró su postura al subrayar a quién considera su núcleo familiar en este momento. “Mi familia es Aiss y Kailani”, comentó el actor, señalando que de momento no ve a la familia Derbez como parte de su núcleo.

El actor se mostró sorprendido por la reunión entre su hija y el padre de su nieta para esta nueva producción. (TikTok Eugenio Derbez)

Cuándo se estrena “Hasta el fin del mundo”, película en la que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann protagonizan la película “Hasta el fin del mundo” que se estrenará el próximo 23 de julio, un filme que comenzó a gestarse cuando aún eran matrimonio, se filmó en España con su hija presente y llega a salas en medio de versiones sobre una posible reconciliación que ninguno de los dos ha confirmado.

La historia de la cinta sigue a Manuel y Esmeralda, una pareja que se conoce tras un accidente en tren, se enamora, se separa y vuelve a encontrarse 15 años después. Ese argumento ha alimentado lecturas entre seguidores que ven paralelos con la historia personal de sus protagonistas.

El proyecto tardó una década en concretarse y representa la primera vez que Aislinn produce y protagoniza una película desde cero. La actriz dijo ante medios: “Para mí sí es la mejor película de mi carrera, la verdad, por todo lo que implica”.

Hombre y mujer abrazados, ambos de pie y mirando hacia arriba, rodeados de abundante vegetación verde, plantas grandes, hiedra y faroles iluminados
Una pareja se abraza entre plantas frondosas y muros cubiertos de hiedra, bajo la luz de faroles en un espacio con arcos, ambos mirando hacia arriba. (Aislinn Derbez/Instagram)

Derbez también explicó que el plan original era filmarla cuando seguían casados. “Íbamos a hacer la película cuando estábamos casados y después ya nos separamos y todo cambió, pero lo que es de uno, es de uno, aunque te quites”, dijo.

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