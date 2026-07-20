La actriz Angélica Aragón aseguró en una entrevista reciente con Nayo Escobar, que fue amiga de David Bowie durante la década de 1970, cuando vivía en Inglaterra tras casarse con el músico indio Shajid Khan.

Según explicó, este vínculo surgió porque su esposo fue bajista de Bowie, lo que la introdujo al círculo de estrellas del rock británico.

La revelación, hecha en entrevistas públicas desde 2025, generó polémica porque figuras como el fotógrafo Fernando Aceves pusieron en duda su versión.

El debate estalló cuando Aceves, testigo de la escena musical mexicana, sugirió que la historia de Aragón podría no ser cierta.

Angélica Aragón y David Bowie: una amistad en entredicho

La polémica se encendió luego de que Angélica Aragón relatara que convivió con figuras como Pink Floyd, Led Zeppelin y el propio Bowie durante los siete años que vivió en Inglaterra.

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“Mi marido fue bajista para David Bowie”. Ante la sorpresa del Nayo Escobar, ella continuó:

“Entonces, tuvimos mucha amistad con él. Bueno, hace mucho que no lo veo, pero...”; al recordarle que Bowie ya había fallecido, Aragón insistió: “Sí, mucha amistad con él. Este, era la época de Aladdin Sane, yo creo, el disco”.

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Escobar la interrogó directamente: “O sea, ¿conociste a David Bowie? ¿Fue amigo de ustedes?”, a lo que Aragón respondió:

“Pues ahí mi marido tocaba en su grupo. Eran compañeros. Ya cuando yo lo conocí ya no, pero conocimos, por ejemplo, a todos los Led Zeppelin, Pink Floyd, toda esa gente. Era ese mundo del rock en Inglaterra en ese momento”.

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La polémica se encendió luego de que Angélica Aragón relatara que convivió con figuras como Pink Floyd, Led Zeppelin y el propio Bowie durante los siete años que vivió en Inglaterra. (Instagram)

En el intercambio, la admiración del entrevistador era evidente: “Qué maravilla, yo soy superfan de todos ellos. Pero superfan”.

Aragón admitió compartir ese entusiasmo y agregó una anécdota sobre un rodaje en Baja California Sur con José María Yazpik.

“Chema Yazpik, yo nunca había trabajado con él, etcétera, etcétera. Y ya en la hora de la comida y todo me dice: ‘Tengo una anécdota que contarte. Yo te conocía de la tele, quién sabe qué, pero fui al concierto de David Bowie en México, Foro Sol o un lugar así, y al final se formó la gente para saludarlo ahí atrás en el camerino y yo me di cuenta que tú estabas formada en esa fila’. Y a mí se me hizo raro y dije: ‘Esta señora, ¿qué hace aquí? ¿A poco le gusta David Bowie que viene a pedirle un autógrafo?’. Y Chema pensaba mientras estaba formado: ‘Híjole, qué, qué le diré que no sea demasiado ridículo, así de: “Ay, soy tu fan número uno”’”.

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La narración de Aragón prosiguió:

“Había un guardaespaldas ahí en la puerta, bouncer de esos, este, custodiando. Y de pronto el tipo se hizo a un lado, se abrió la puerta del camerino, me dice Chema. Aparece él, todos, pues imagínate, nos entusiasmamos en la fila porque ya íbamos a entrar y de pronto él dice: ‘Angélica’. Y yo volteo y digo: ‘¿Y esta por qué?’. Y entonces te pasa, cierran y el guardaespaldas dice: ‘Ya no va a recibir a nadie más’. ¿Por qué a ella sí? Entonces, claro, ahí pues platicamos. Él pensó tal vez que yo iba con mi marido, no sé, pero ahí estuvimos”.

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La actriz concluyó el relato reflexionando sobre el alcance de los vínculos en la industria: “Y todo esto para decir que finalmente somos una gran familia, ¿no es cierto, Nayo? Y el teatro, el cine también, te permiten vincularte con toda esta gente”.

Fernando Aceves y el escepticismo de la escena musical

El fotógrafo Fernando Aceves, conocido por retratar a Bowie durante su visita a México en 1997, reaccionó de inmediato ante la versión de Aragón en el clip que se compartió en redes sociales.

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Usó la expresión “de lengua me como un taco” en redes sociales para poner en duda la veracidad de la historia, lo que multiplicó los comentarios escépticos entre seguidores del rock y del espectáculo.

Consultado por usuarios, Aceves se limitó a confirmar su escepticismo con ironía: “solo me comí un taco de lengua, no dije otra cosa”.

La frase se volvió símbolo de la controversia y alimentó la discusión sobre la autenticidad del relato de Aragón.

Redes sociales, seguidores y la persistencia de la duda

La historia de Angélica Aragón ha quedado envuelta en debate.

Mientras algunos la consideran un testimonio valioso sobre el cruce entre el arte mexicano y el rock británico, otros la ven con escepticismo.

Por ahora, la verdad completa de aquellos años en Inglaterra solo la conoce Aragón.

El episodio ha reavivado el interés por las conexiones entre el medio artístico mexicano y la escena musical internacional de los años 70, mientras la polémica sigue viva en redes sociales.

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