¿Quiénes estarán en ‘La granja VIP’ 2026? Estos son los nombres que suenan en redes sociales

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ ya tiene fecha de estreno y los rumores sobre su elenco generan expectativa en redes sociales, aunque la producción no ha confirmado la lista oficial. (La Granja VIP / Facebook)

De acuerdo con información oficial de TV Azteca, el estreno de la segunda temporada de ‘La granja VIP’ estaría programado para el 11 de octubre de 2026.

El reality show, que reúne a celebridades en un entorno rural, prepara su regreso tras el éxito de 2025.

Hasta ahora, la lista oficial de participantes no se ha dado a conocer, y la mayoría de los nombres y cifras que circulan sobre el elenco y los sueldos provienen de filtraciones y versiones extraoficiales divulgadas por periodistas de espectáculos.

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Fecha de estreno y detalles de la segunda temporada de ‘La granja VIP’

La televisora confirmó el regreso del reality tras el impacto mediático de la primera temporada.

El formato, basado en la convivencia de famosos en una granja y la ejecución de tareas agrícolas, se estrenará en octubre de 2026, aunque todavía se desconocen detalles sobre la cantidad de concursantes y el monto final del premio.

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El modelo sueco original del programa logró adaptarse al público mexicano, generando debates y alianzas inesperadas durante la edición de 2025.

En esa primera temporada, participaron Alfredo Adame, Lola Cortés, Sandra Itzel, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, entre otros catorce concursantes en total.

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La presencia de estos nombres propició enfrentamientos y momentos que trascendieron el formato habitual de los realities.

La competencia, que exigía a los participantes adaptarse a la vida rural, se convirtió en un fenómeno de audiencia y provocó comparaciones directas con otros realities nacionales.

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En esa primera temporada, participaron Alfredo Adame, Lola Cortés, Sandra Itzel, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, entre otros catorce concursantes en total. (La Granja VIP, Especial)

Posibles participantes: Daniela Castro, Imelda Tuñón y Polo Morín

El periodista Gabo Cuevas, a través de su canal de YouTube, reveló algunos de los nombres que podrían sumarse a la segunda entrega.

Entre las figuras mencionadas destacan la actriz Daniela Castro, la exnuera de Maribel Guardia, Imelda Tuñón, y el actor Polo Morín, quien habría optado por este proyecto sobre otras ofertas.

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Además, en reportes anteriores, Cuevas también mencionó a Leslie Gallardo, Lizbeth Rodríguez y Myriam Montemayor como posibles integrantes, aunque la producción todavía no ha hecho oficial la lista de participantes.

La circulación de estos nombres responde al creciente interés de la audiencia por conocer el futuro elenco.

Conducción y panel: Adal Ramones y Kristal Silva

El equipo de conducción se mantendría sin cambios, con Adal Ramones como conductor principal y Kristal Silva como co-conductora.

Ambos estuvieron al frente de las galas en la temporada anterior y, según reportes, repetirían sus roles en la nueva edición.

La continuidad de Linet Puente y Ferka como panelistas aún se encuentra en discusión.

La dinámica de análisis y comentarios sobre los eventos del show es uno de los aspectos más seguidos por el público, y cualquier ajuste en este segmento podría influir en la recepción del programa.

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Entre las figuras mencionadas destacan la actriz Daniela Castro, la exnuera de Maribel Guardia, Imelda Tuñón, y el actor Polo Morín, quien habría optado por este proyecto sobre otras ofertas. (Instagram)

Sueldos y polémicas en la edición anterior

Aunque no existen cifras oficiales, versiones extraoficiales señalan que las remuneraciones de los participantes habrían oscilado entre 70,000 y 500,000 pesos semanales, dependiendo de la popularidad de cada celebridad.

Los mejor pagados habrían sido Lola Cortés, Alfredo Adame y Fabiola Campomanes.

La primera temporada estuvo marcada por controversias, como la salida de Lola Cortés y las estrategias de Sandra Itzel, quien más tarde reconoció que su falta de preparación le costó el triunfo.

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Las relaciones dentro del reality y las decisiones de los concursantes generaron debates en redes sociales y contribuyeron al alto nivel de atención mediática.

Rumores y negociaciones en curso

Hasta ahora, toda la información sobre la lista de participantes sigue en calidad de especulación.

Algunos medios informaron que dos figuras habrían abandonado otro reality para sumarse a ‘La granja VIP’, motivadas por mejores condiciones económicas.

La producción no ha confirmado oficialmente a ninguno de los nuevos “granjeros”, por lo que la expectativa se mantiene alta entre los seguidores.

Cada semana surgen más rumores y filtraciones, pero la comunicación oficial sobre el elenco definitivo y los detalles del formato aún está pendiente.

La audiencia continúa atenta, a la espera de descubrir quiénes serán los próximos famosos en asumir los retos de la vida rural televisada.