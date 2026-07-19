Autobús de Querétaro Femenil Sub 19 se impacta contra valla en Tepoztlán tras disputar partido ante Cruz Azul

El incidente, registrado el 18 de julio, provocó la movilización de paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (Especial)

Un accidente en la autopista México-Querétaro dejó a tres integrantes de la delegación Sub 19 Femenil del Club Querétaro con lesiones menores el sábado pasado, luego de que el autobús en el que viajaban se impactó contra una valla metálica en el kilómetro 45, a la altura de Tepoztlán. El percance ocurrió cuando el equipo regresaba a su ciudad tras disputar un partido contra Cruz Azul.

El incidente, registrado el 18 de julio, provocó la movilización de paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales. Los servicios de emergencia valoraron a todas las futbolistas y al personal de apoyo, determinando que solo tres deportistas presentaron golpes leves. Sin embargo, ninguna requirió traslado hospitalario.

PUBLICIDAD

El video muestra una escena de emergencia en una carretera, donde un autobús de color oscuro con inscripciones blancas, aparentemente perteneciente al equipo Querétaro Femenil, se encuentra detenido. Varias unidades de emergencia, incluyendo vehículos policiales blancos con luces encendidas y una ambulancia, están presentes en el lugar. Personal con chalecos de seguridad y conos de tráfico naranjas gestionan la situación. Las imágenes corresponden a la cobertura de un incidente vial.

Guardia Nacional resguarda la zona tras el accidente

La Guardia Nacional División Carreteras acudió al sitio para resguardar el área y evitar nuevos accidentes. El choque afectó el carril izquierdo de los centrales de la autopista, por lo que el tránsito vehicular circuló de forma parcial mientras se retiraba la unidad y se realizaban las maniobras de abanderamiento.

El club informó a través de un comunicado que, tras el accidente, se activaron los protocolos de atención y se estableció comunicación inmediata con los familiares de las jugadoras. “Algunas de las integrantes de la delegación presentaron golpes y lesiones menores, por lo que fueron valoradas y atendidas por los servicios médicos correspondientes conforme a los protocolos establecidos”, señaló Querétaro en el documento.

PUBLICIDAD

El club informó a través de un comunicado que, tras el accidente, se activaron los protocolos de atención (@GallosFemenil)

Las causas por las que el operador del autobús perdió el control y salió del camino aún se desconocen. La parte frontal de la unidad resultó dañada tras impactar la valla metálica.

El club indicó que el acompañamiento a las jugadoras y cuerpo técnico continúa, y reiteró que “no se registraron personas con lesiones de gravedad”. El operativo de atención se realizó conforme a los criterios de seguridad y salud fijados para traslados de deportistas en carretera.

PUBLICIDAD

Resultado del partido entre Querétaro y Cruz Azul

La Sub 19 Femenil de Querétaro igualó 1-1 ante Cruz Azul en la jornada 1 del Apertura 2026. Grecia Gómez marcó el gol para el conjunto queretano durante el tiempo regular, mientras que el conjunto celeste consiguió el empate y llevó el partido a la definición por penales.

En la tanda desde los once pasos, Cruz Azul se impuso 4-3 y obtuvo el punto extra en el inicio del torneo. Ambos equipos sumaron unidades tras un duelo equilibrado, mientras Querétaro consiguió su primer punto del certamen con la anotación de Gómez.

PUBLICIDAD