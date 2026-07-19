México Deportes

Autobús de Querétaro Femenil Sub 19 se impacta contra valla en Tepoztlán tras disputar partido ante Cruz Azul

El incidente, registrado el 18 de julio, provocó la movilización de paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales

Guardar
Google icon
El incidente, registrado el 18 de julio, provocó la movilización de paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (Especial)
El incidente, registrado el 18 de julio, provocó la movilización de paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (Especial)

Un accidente en la autopista México-Querétaro dejó a tres integrantes de la delegación Sub 19 Femenil del Club Querétaro con lesiones menores el sábado pasado, luego de que el autobús en el que viajaban se impactó contra una valla metálica en el kilómetro 45, a la altura de Tepoztlán. El percance ocurrió cuando el equipo regresaba a su ciudad tras disputar un partido contra Cruz Azul.

El incidente, registrado el 18 de julio, provocó la movilización de paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales. Los servicios de emergencia valoraron a todas las futbolistas y al personal de apoyo, determinando que solo tres deportistas presentaron golpes leves. Sin embargo, ninguna requirió traslado hospitalario.

PUBLICIDAD

El video muestra una escena de emergencia en una carretera, donde un autobús de color oscuro con inscripciones blancas, aparentemente perteneciente al equipo Querétaro Femenil, se encuentra detenido. Varias unidades de emergencia, incluyendo vehículos policiales blancos con luces encendidas y una ambulancia, están presentes en el lugar. Personal con chalecos de seguridad y conos de tráfico naranjas gestionan la situación. Las imágenes corresponden a la cobertura de un incidente vial.

Guardia Nacional resguarda la zona tras el accidente

La Guardia Nacional División Carreteras acudió al sitio para resguardar el área y evitar nuevos accidentes. El choque afectó el carril izquierdo de los centrales de la autopista, por lo que el tránsito vehicular circuló de forma parcial mientras se retiraba la unidad y se realizaban las maniobras de abanderamiento.

El club informó a través de un comunicado que, tras el accidente, se activaron los protocolos de atención y se estableció comunicación inmediata con los familiares de las jugadoras. “Algunas de las integrantes de la delegación presentaron golpes y lesiones menores, por lo que fueron valoradas y atendidas por los servicios médicos correspondientes conforme a los protocolos establecidos”, señaló Querétaro en el documento.

PUBLICIDAD

El club informó a través de un comunicado que, tras el accidente, se activaron los protocolos de atención (@GallosFemenil)
El club informó a través de un comunicado que, tras el accidente, se activaron los protocolos de atención (@GallosFemenil)

Las causas por las que el operador del autobús perdió el control y salió del camino aún se desconocen. La parte frontal de la unidad resultó dañada tras impactar la valla metálica.

El club indicó que el acompañamiento a las jugadoras y cuerpo técnico continúa, y reiteró que “no se registraron personas con lesiones de gravedad”. El operativo de atención se realizó conforme a los criterios de seguridad y salud fijados para traslados de deportistas en carretera.

Resultado del partido entre Querétaro y Cruz Azul

La Sub 19 Femenil de Querétaro igualó 1-1 ante Cruz Azul en la jornada 1 del Apertura 2026. Grecia Gómez marcó el gol para el conjunto queretano durante el tiempo regular, mientras que el conjunto celeste consiguió el empate y llevó el partido a la definición por penales.

En la tanda desde los once pasos, Cruz Azul se impuso 4-3 y obtuvo el punto extra en el inicio del torneo. Ambos equipos sumaron unidades tras un duelo equilibrado, mientras Querétaro consiguió su primer punto del certamen con la anotación de Gómez.

Temas Relacionados

Querétaro Femenil Sub 19accidentesLiga MX Femenilaccidentemexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 19 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 19 de julio

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Así negoció El Chapo con El Mencho para liberar a Los Chapitos tras ser secuestrados

Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, aseguró que Joaquín “El Chapo” Guzmán intervino para lograr la liberación de sus hijos tras el secuestro ocurrido en un restaurante de Jalisco en 2016

Así negoció El Chapo con El Mencho para liberar a Los Chapitos tras ser secuestrados

Pumas cae goleado 3-0 ante Pachuca en el debut del Apertura 2026: Esteban “Tano” Solari termina expulsado

Pachuca goleó en Ciudad Universitaria con doblete de Salomón Rondón

Pumas cae goleado 3-0 ante Pachuca en el debut del Apertura 2026: Esteban “Tano” Solari termina expulsado

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 19 de julio: reporte completo por alcaldías y municipios

El reporte de la calidad del aire es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 19 de julio: reporte completo por alcaldías y municipios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: sentencian a adolescente por feminicidio en Monterrey, recibió la pena máxima de tres años de internamiento

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: sentencian a adolescente por feminicidio en Monterrey, recibió la pena máxima de tres años de internamiento

Así negoció El Chapo con El Mencho para liberar a Los Chapitos tras ser secuestrados

Zacatecas identifica a los 10 cuerpos de la jornada violenta: Fiscalía ya tiene una línea de investigación

Detienen a Javier N por presunto cohecho durante investigación por el asesinato de periodista en Puebla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

ENTRETENIMIENTO

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

La historia de Aylín Mujica y otras famosas que enfrentaron la pérdida de sus hijos

Dónde hay salas IMAX en CDMX para ver La Odisea como Nolan lo desea

Denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, podría crecer con dos presuntas víctimas más

Renuncia de una celebridad habría puesto en aprietos a la producción de La Casa de los Famosos México 2026

Revelan cuál era el mayor sueño de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió por un infarto

DEPORTES

Leones Negros, Atlético Morelia y Cancún FC alzan la voz contra el fin del ascenso y descenso en la Liga MX

Leones Negros, Atlético Morelia y Cancún FC alzan la voz contra el fin del ascenso y descenso en la Liga MX

Liga Mx: Así queda la tabla general luego de terminar la jornada 1 del torneo Apertura 2026

Osmar Olvera y Juan Celaya dan el oro a México en trampolín sincronizado en Guadalajara

Así llegó el Piojo Alvarado al Estadio de Chivas con música de Justin Bieber

Johan Vásquez regresó al Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Pachuca por esta razón