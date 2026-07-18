Turquía (Türkiye) manda el mensaje: la OTAN ya no se entiende sin Ankara

TALYA ISCAN, Académica de la Escuela de Gobierno y Economia de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales, experta en política internacional y seguridad

La cumbre de la OTAN en Ankara no debe leerse como una reunión más del club atlántico. Fue, más bien, una fotografía del nuevo orden mundial: una alianza militar que intenta demostrar unidad mientras lidia con sus propias fracturas; una Europa que promete gastar más en defensa, pero todavía depende de Estados Unidos; una Ucrania que sigue siendo el termómetro moral y estratégico de Occidente; y una Turquía (Türkiye) que ya no quiere ser tratada como socio periférico, sino como potencia central en la arquitectura de seguridad euroasiática.

La elección de Ankara como sede no fue menor. La cumbre se celebró el 7 y 8 de julio de 2026 en el complejo presidencial de Beştepe, y reunió a los líderes de una alianza de 32 países que, según la propia OTAN, protege a cerca de mil millones de personas. Pero lo verdaderamente importante no fue solo la escenografía diplomática. Fue el mensaje: la OTAN sabe que su futuro ya no se decide únicamente en Bruselas, Washington, Berlín o Londres. También se decide en Ankara, en el Mar Negro, en el Cáucaso, en el Mediterráneo oriental y en las rutas que conectan Europa con Asia.

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El primer punto central de la cumbre fue el gasto militar. Después del compromiso adoptado en La Haya en 2025, la OTAN llegó a Ankara con una meta ambiciosa: que sus miembros avancen hacia el 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035. Mark Rutte, secretario general de la alianza, afirmó antes de la cumbre que los aliados europeos y Canadá ya estaban invirtiendo alrededor del 4% de su PIB en defensa y seguridad, apenas un año después del inicio de ese proyecto de diez años. Este dato es enorme. Durante años, Washington acusó a Europa de vivir bajo el paraguas militar estadounidense sin pagar el costo político ni económico de su propia seguridad. Ankara mostró que esa etapa empieza a cerrarse, aunque lentamente.

El segundo punto fue Ucrania. La OTAN reafirmó su apoyo a Kyiv y anunció al menos 70 mil millones de euros en equipo militar, asistencia y entrenamiento para este año y nuevamente para el próximo. Esto confirma que Ucrania sigue siendo la línea roja del sistema euroatlántico. No porque todos los aliados piensen igual, sino porque Rusia obligó a la OTAN a recordar su razón de ser: la defensa colectiva frente a una amenaza territorial directa. El problema es que la ayuda a Ucrania también exhibe una tensión interna: muchos gobiernos quieren resistir a Moscú, pero sus sociedades están cansadas del costo económico, energético y político de una guerra prolongada.

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El tercer punto fue la industria de defensa. La cumbre incluyó el NATO Summit Defence Industry Forum, un espacio dedicado a producción, inversión e innovación militar. Aquí está una de las claves del futuro: la OTAN ya entendió que no basta con prometer dinero; hay que convertir ese dinero en municiones, drones, defensa aérea, inteligencia artificial, ciberseguridad, logística y capacidad industrial real. La guerra en Ucrania demostró que Occidente tiene tecnología avanzada, pero también cuellos de botella. Puede diseñar sistemas sofisticados, pero producir a escala y con rapidez es otra historia.

En ese contexto, Türkiye aparece como un actor indispensable. Ankara no solo es el segundo ejército más grande de la OTAN en términos de personal; también es una potencia industrial de defensa en ascenso, con experiencia en drones, guerra electrónica, sistemas navales, blindados, misiles, defensa aérea y producción nacional. El presidente Recep Tayyip Erdoğan aprovechó la cumbre para pedir que se eliminen restricciones dentro de la industria de defensa entre aliados y criticó las exclusiones basadas en diferencias políticas o en la membresía de la Unión Europea. Según Reuters, también destacó avances hacia la meta del 5% y un impulso de 24 mil millones de dólares para el proyecto turco de defensa aérea “Steel Dome”.

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Y aquí Ankara tiene razón. La OTAN no puede pedir más gasto, más producción y más interoperabilidad mientras algunos aliados siguen bloqueando, limitando o condicionando la cooperación industrial con Türkiye. Si la alianza realmente quiere fortalecer su flanco sur, el Mar Negro, el Mediterráneo oriental y la conexión con Asia Central, necesita a Ankara no como invitada incómoda, sino como socio estratégico pleno. Türkiye conoce territorios, actores y crisis que muchos aliados europeos solo miran desde informes diplomáticos: Siria, Irak, Irán, el Cáucaso, el Mar Negro, Rusia, Ucrania, Palestina, Asia Central y los corredores energéticos.

Pero la cumbre también exhibió los problemas internos de la OTAN. El primero es Estados Unidos. Donald Trump llegó a Ankara con la misma lógica que ha marcado su relación con la alianza: exigir más gasto, presionar a Europa y convertir la defensa colectiva en una negociación permanente. Reportes de Reuters señalaron que Rutte intentó presentar las diferencias entre Trump y otros líderes como parte de la resiliencia democrática de la OTAN, no como señal de ruptura. Esa lectura es diplomáticamente útil, pero insuficiente. La realidad es que la alianza vive bajo una pregunta incómoda: ¿qué tan confiable es Estados Unidos cuando su política exterior cambia radicalmente cada cuatro años?

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El segundo problema es Europa. Los europeos prometen gastar más, pero no todos tienen la misma voluntad, capacidad fiscal o consenso social. Además, gastar 5% del PIB en defensa puede fortalecer la seguridad, pero también puede tensionar presupuestos públicos, programas sociales y debates internos. La defensa cuesta, pero la inseguridad también. La dificultad está en encontrar un equilibrio entre protección, desarrollo y legitimidad democrática.

El tercer problema es la coherencia estratégica. La OTAN quiere contener a Rusia, apoyar a Ucrania, vigilar a Irán, adaptarse al Indo-Pacífico, proteger infraestructuras críticas, competir tecnológicamente con China, controlar el ciberespacio y reforzar su flanco sur. Todo eso al mismo tiempo. El riesgo es convertirse en una alianza con demasiadas agendas y una sola promesa: unidad.

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¿Y qué tiene que ver todo esto con América Latina y México? Más de lo que parece. Primero, porque el aumento del gasto militar en la OTAN reordenará cadenas industriales globales: acero, semiconductores, inteligencia artificial, minerales críticos, energía, logística y manufactura avanzada. México, integrado al T-MEC y al mercado norteamericano, puede verse indirectamente beneficiado por nuevas demandas de producción dual, ciberseguridad, electrónica, autopartes especializadas y seguridad de cadenas de suministro.

Segundo, porque la guerra y la militarización global encarecen la energía, los seguros, el transporte marítimo y los alimentos. América Latina no está en la OTAN, pero sí vive las consecuencias económicas de la inseguridad euroasiática. Tercero, porque México tendrá que pensar más seriamente su propia seguridad estratégica: ciberataques, puertos, aduanas, crimen transnacional, drones, inteligencia artificial y control territorial ya no son temas separados de la política internacional.

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La gran lección de Ankara para México y América Latina es que el mundo entró en una etapa de poder logístico. Quien controle rutas, tecnología, defensa industrial, datos, energía y narrativas tendrá más margen de maniobra. Türkiye lo entendió muy bien. Por eso Ankara no se comporta como periferia: se presenta como puente, fábrica, frontera, mediador y potencia regional.

La cumbre de la OTAN en Ankara mostró una alianza viva, pero ansiosa; poderosa, pero dividida; necesaria, pero obligada a reinventarse. Y mostró también algo más: Türkiye ya no está en la sala para escuchar instrucciones. Está en la mesa para escribir parte de la agenda. Esa es la verdadera noticia.

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