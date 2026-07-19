Fallece Carmen Moreno Toscano, primera mujer con rango de embajadora eminente: Roberto Velasco lamenta su muerte

Fallece Carmen Moreno Toscano, primera mujer con rango de embajadora eminente. (Foto: SRE)

La tarde de este 18 de julio de 2026, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dio a conocer el fallecimiento de la primera mujer embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, la dependencia lamentó la muerte de la exdiplomática, quien se desempeñó por varias décadas en el Servicio Exterior Mexicano.

Por su parte, el canciller Roberto Velasco también dedicó un mensaje tras el deceso de Moreno Toscano, destacando su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

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“Lamento profundamente el sensible fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, quien dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano y fue la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la Cancillería”.

En su publicación, el titular de la SRE extendió, a nombre de la Cancillería, “el más sentido pésame a sus familiares, amistades y a todos aquellos quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. Descanse en paz”.

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Distintos funcionarios han lamentado el fallecimiento de la exdiplomática

Tras los mensajes de la cancillería y de su titular, distintos funcionarios a nivel nacional e internacional se han pronunciado por la muerte de la exdiplomática, tal es el caso del Secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, quien destacó los aportes de la pionera en el servicio exterior:

“La embajadora Moreno realizó una contribución perdurable a la Organización de los Estados Americanos, representando primero a México ante la Organización y luego sirviendo durante una década como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. Tuve el placer y el honor de trabajar a su lado durante algunos de esos años”.

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Detalló que el liderazgo de Moreno Toscano llevó al fortalecimiento de la agenda interamericana en materia de “derechos de las mujeres, la participación política, la igualdad y la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, incluida la implementación de la Convención de Belém do Pará”.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, lamentó la muerte de Carmen Moreno Toscano.

De igual forma, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dedicó un breve mensaje:

“Acompaño con profunda tristeza a los familiares de Carmen Moreno Toscano y a la Cancillería mexicana por su sensible fallecimiento. Descanse en paz”.

Carmen Moreno Toscano, así fue su paso por el servicio público

La mujer murió a la edad de 88 años, realizó estudios en Derecho y Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras que en el Colegio de México estudió Relaciones Internacionales.

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Su carrera en el Servicio Exterior Mexicano comenzó en 1957, representando a México en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Países Bajos; además, fungió como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).