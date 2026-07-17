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Habitantes denunciaron represión de la policía de Cuautitlán tras manifestación por falta de agua

Habitantes del fraccionamiento La Alborada exigieron la liberación de dos personas detenidas

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Manifestación falta de agua Alborada Cuautitlán Edomex
Manifestación falta de agua Alborada Cuautitlán Edomex (especial)

La exigencia de contar con agua potable derivó en un enfrentamiento entre vecinos del fraccionamiento La Alborada y elementos de la policía municipal de Cuautitlán, luego de que durante la noche del miércoles se realizara una protesta con bloqueo sobre la carretera Cuautitlán-Melchor Ocampo.

Como resultado, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de ataque a las vías de comunicación, mientras habitantes de la comunidad exigen su liberación inmediata, ya que señalaron que la detención se realizó cuando se realizaba la reunión vecinal con el director de Gobierno, el exalcalde Manuel Becerril, para ver la problemática del suministro del agua.

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De acuerdo con los colonos, la movilización fue acordada en una asamblea vecinal con el propósito de presionar al gobierno municipal para que devolviera una bomba del pozo de la comunidad y reparara otra que se encuentra fuera de servicio, ya que la única bomba en funcionamiento resulta insuficiente para abastecer a todo el fraccionamiento.

Los habitantes explicaron que el pozo originalmente opera con tres bombas, pero una fue retirada por el municipio y otra presenta una falla mecánica, situación que ha provocado que cientos de familias enfrenten problemas constantes de desabasto de agua potable.

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Vecinos denuncian agresiones durante el operativo

Vecinos del fraccionamiento La Alborada en Cuautitlán se manifestaron por falta de agua y denunciaron violencia por parte de policías municipales

Los manifestantes aseguraron que alrededor de las 20:00 horas llegó al lugar el director de Gobierno municipal, Manuel Becerril, acompañado por policías municipales, con la intención de dialogar con los inconformes.

Sin embargo, señalaron que la reunión cambió de tono cuando, presuntamente, el funcionario ordenó intervenir contra los asistentes al considerar que existía un “instigador” entre los manifestantes.

Según el testimonio de los vecinos, los policías comenzaron a empujar, golpear con codazos y lanzar puntapiés para dispersar la protesta, a pesar de que el bloqueo únicamente afectaba parcialmente la circulación y permitía el paso de vehículos por algunos carriles.

Los colonos afirmaron que alrededor de 300 personas participaban en la manifestación y denunciaron que las detenciones fueron arbitrarias.

Entre los asegurados, indicaron, se encuentra un joven recién egresado de la universidad y un adulto mayor, quienes posteriormente fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía Regional en Cuautitlán Izcalli.

Habitantes exigen la liberación de los detenidos

Manifestación falta de agua Alborada Cuautitltán
El pozo del fraccionamiento La Alborada fue custodiado por policías de Cuautitlán hora después de la trifulca con vecinos (especial)

Vecinos de La Alborada reiteraron su exigencia para que ambos colonos sean liberados, al considerar que únicamente ejercían su derecho a manifestarse para reclamar un servicio básico.

Asimismo, expresaron su preocupación porque el pozo permanezca bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal.

Los habitantes sostienen que dicha infraestructura forma parte del equipamiento urbano con el que fue entregado el fraccionamiento por la empresa desarrolladora y temen que el gobierno municipal utilice el pozo para abastecer otras colonias, reduciendo aún más el suministro para La Alborada.

Gobierno de Cuautitlán responde a las acusaciones

El gobierno municipal rechazó las versiones sobre un uso excesivo de la fuerza durante el operativo y aseguró que no se utilizaron gases lacrimógenos ni se cometieron abusos policiales, al tiempo que atribuyó el conflicto a un manejo político de la protesta.

Por su parte, la alcaldesa Juana Carrillo confirmó la detención de dos personas por el probable delito de ataque a las vías de comunicación, luego del bloqueo realizado sobre la carretera Cuautitlán-Melchor Ocampo.

“No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se bloquee el Libramiento La Joya... el estado de derecho nos deja claro que no puedes bloquear las vías de comunicación, por eso es un delito” dijo la morenista en un video compartido en redes.

Mientras la administración municipal informó que este jueves concluyeron los trabajos de reparación de una de las bombas del pozo, lo que permitió iniciar el envío de agua a la comunidad.

Las autoridades también señalaron que el pozo forma parte de la infraestructura hidráulica que administra el organismo operador del agua del municipio, por lo que tiene facultades para asumir su control y operación.

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