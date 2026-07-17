México

Captan reacción del gobernador Eduardo Ramírez durante enjambre de sismos en Chiapas: así vivió el momento

La mañana de este viernes se detectaron siete temblores de magnitud 4.7, 7.4 , 4.5, 5.8, 5.2, 6.1 y 4.5

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Durante un evento político del gobernador se registró el sismo de esta mañana. (Redes sociales)

Este 17 de julio, el país amaneció con un enjambre de sismos de magnitud 4.7, 7.4 , 4.5, 5.8, 5.2, 6.1 y 4.5 con epicentro en Chiapas y Guerrero, alertando a la ciudadanía en varias entidades que percibieron el movimiento.

Tras este acontecimiento, se difundió un video en redes sociales donde captaron la reacción del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez al momento en que comenzó el temblor, mientras asistía a un evento en el municipio de Chenalhó.

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“Está temblando, quiero dirigirme al pueblo de Chiapas para que nos mantengamos en calma”, expresó el funcionario. Asimismo, informó que Protección Civil de la región se encargaría de revisar la zona para detectar posibles afectaciones por la actividad sísmica.

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