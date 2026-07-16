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Irina Baeva cierra el tema Gabriel Soto con Ana Carla Sinclair y presume su amor por Giovanni Medina

Ante los micrófonos de la prensa de espectáculos, la actriz rusa se negó a opinar sobre el conflicto actual de su expareja

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Ante los micrófonos de la prensa de espectáculos, la actriz rusa se negó a opinar sobre el conflicto actual de su expareja. Credito: cuartoscuro

La actriz rusa Irina Baeva declinó pronunciarse sobre la disputa pública entre su expareja, el actor Gabriel Soto, y la cantante Ana Carla Sinclair, quien lo acusó de violencia emocional y lo vinculó con las denuncias que la propia Baeva hizo en su momento. Ante los micrófonos de la prensa de espectáculos, la actriz cerró el tema con una frase directa: “No tengo ningún punto de vista sobre los temas que no me competen”.

El escándalo que Baeva se negó a comentar estalló cuando Soto anunció una demanda por difamación y otra por uso indebido de imagen contra Sinclair, al asegurar que ella difundió fotografías suyas sin autorización.

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Ana Carla Sinclair conecta su caso con las acusaciones de Irina Baeva contra Gabriel Soto

Sinclair negó haber lucrado con la relación y describió el dolor que le causó que Soto la presentara públicamente como “solo una amiga”. “La primera semana cuando dio las declaraciones me dolieron horrible, estuve llorando, estuve en casa”, dijo la cantante en Todo para la Mujer de Radio Fórmula. Fue más lejos al equiparar su experiencia con la de Baeva: “Ya entendí lo que dijo Irina en ese aspecto. Él decía: ‘Yo no fui violento, yo no le pegué’. Sí, claro, pero al negar a alguien... ¿qué?”, expresó.

Irina Baeva
La actriz rusa cerró el tema con una frase: "No tengo ningún punto de vista sobre los temas que no me competen", mientras el actor enfrenta una disputa pública con Ana Carla Sinclair, quien lo acusó de violencia emocional y lo vinculó con las denuncias que la propia Baeva hizo en su momento.(@irinabaeva)

La cantante también reveló que la relación duró un año y medio, que juntos tramitaron el divorcio de Soto y que incluso se hicieron un tatuaje como símbolo del compromiso. Ante la amenaza legal del actor, Sinclair respondió en el programa Sale el Sol: “Estoy muy decepcionada, no eres el Gabriel que yo conocía”.

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Irina Baeva prefiere no opinar sobre Gabriel Soto y cierra el tema ante la prensa

Cuando los reporteros abordaron a Baeva para conocer su postura, la actriz fue enfática en marcar distancia. “La verdad es que no son cosas que tengan que ver conmigo”, dijo. Ante una segunda insistencia, fue aún más directa: “Prefiero no opinar nada, porque ya sé que luego se tergiversan y se malinterpretan las cosas. Yo de este tema no tengo absolutamente nada que decir”.

Baeva subrayó que todo lo que quiso compartir sobre su ex ya lo dijo en su momento y que no tiene intención de retomarlo. “Lo que yo ya tuve que compartir en su momento ya lo compartí”, reiteró, y cerró el asunto con una aclaración sobre su política ante los medios: “Aquí los temas profesionales son los que platicamos siempre. El resto se queda para nosotros”.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
Irina Baeva optó por el silencio frente a la nueva polémica de Gabriel Soto con Ana Carla Sinclair, quien equiparó su experiencia con las acusaciones que la propia actriz hizo contra el actor, y dijo sentirse "feliz y contenta" en su relación con Giovanni Medina. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Irina Baeva habla de Giovanni Medina: “Me siento muy bendecida”

Lejos del capítulo que protagonizó con Soto, Baeva mostró una actitud distinta al hablar de su relación actual con el empresario Giovanni Medina. Cuando los periodistas le preguntaron si se sentía “consentida y amada”, la actriz no esquivó la pregunta. “Yo creo que siempre escuchar ese tipo de palabras de un hombre hacia una mujer... yo puedo hablar por mí, es algo muy bonito y por supuesto que me siento muy bendecida y agradecida”, respondió.

La actriz también mencionó que lleva aproximadamente un año sin ver a su familia en Rusia y que espera reunirse con ellos próximamente. Consultada sobre si sus familiares le piden regresar a vivir a su país natal, Baeva descartó esa posibilidad.

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