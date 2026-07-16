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Revelan que empresario que golpeó a recepcionista en Santa Fe fue arrestado por violencia familiar en EEUU

La Fiscalía de la CDMX abrió una investigación del caso y coordinó la implementación de medidas de protección para la empleada

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Hombre de traje azul en primer plano. Detrás, un tablero de corcho con fotos, documentos, textos, alfileres y hilos, además de números telefónicos
El empresario Jorge Octavio Cortés Jiménez aparece en un retrato central, con un tablero que organiza fotografías y nombres asociados a una investigación sobre crimen organizado y su vínculo con un cartel. (Infobae México Especial)

La investigación en torno a Octavio Jorge Cortés Jiménez, empresario señalado por presuntamente agredir a una recepcionista en un complejo residencial de Santa Fe, sumó un nuevo antecedente. Documentos judiciales difundidos públicamente indican que fue arrestado en California en 2025 por un caso relacionado con presunta violencia contra una mujer con la que mantenía o había mantenido una relación de pareja.

La información surge en paralelo a una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La dependencia comunicó que mantiene abierta una carpeta de investigación por la agresión ocurrida en el hotel Paradox Park Life, caso que quedó registrado en cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales.

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Infografía con titular, retrato de un hombre, captura de video de una agresión, texto informativo sobre antecedentes, cronología y detalles del caso
Jorge Octavio Cortés Jiménez, acusado de agresión a una recepcionista en un hotel de Santa Fe. (Infobae / Especial)

Caso en EEUU

El periodista Jorge García Orozco difundió un registro judicial que identifica a Octavio Jorge Cortés Jiménez como una persona arrestada el 17 de octubre de 2025 en el condado de Sacramento, California.

De acuerdo con el documento, el cargo corresponde a “Battery Against Person W/Previous Dating Relationship”, una figura legal relacionada con una presunta agresión contra una persona con la que existía o había existido una relación sentimental. El registro refiere que el caso fue presentado ante una corte del condado de Sacramento.

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Hasta el momento, la difusión de ese antecedente no implica por sí misma una resolución condenatoria sobre el proceso.

Captura de pantalla de un tuit que incluye un video de agresión, una foto de tres hombres y un registro judicial de detención con fecha de 2025
El periodista Jorge García Orozco difunde el registro judicial de la detención de Octavio Jorge Cortés Jiménez el 17 de octubre de 2025 en Sacramento, California, por agresión a una expareja. (X)

Cómo ocurrieron los hechos en CDMX

La polémica comenzó tras la difusión de un video en el que se observa a Cortés Jiménez discutir con una recepcionista del hotel Paradox Park Life, ubicado en Santa Fe.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el empresario se molestó porque no obtuvo una respuesta inmediata a un mensaje en el que solicitaba atención para recibir un paquete.

Las imágenes muestran que descendió a la recepción, discutió con la trabajadora y, al percatarse de que era grabado, presuntamente la golpeó, le arrebató sus teléfonos celulares y continuó la agresión hasta derribarla.

Mujer con teléfono, dos hombres, mostrador, monitor de computadora, silla de oficina en espacio interior con piso claro.
Momentos antes de ocurrir los ataques físicos hacia la señorita de un hotel de lujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es el Octavio Jorge Cortés Jiménez?

Información pública señala que Octavio Jorge Cortés Jiménez ha desarrollado actividades en los sectores inmobiliario, financiero y legal, principalmente en Mazatlán, Sinaloa.

Ha figurado como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V., empresa vinculada con proyectos como Torre Triana, Coto Munich y la firma Kapitalizer.

También ocupó la presidencia de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán (ADIM) y formó parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública de ese municipio en representación del sector inmobiliario.

Postura de la Fiscalía de la CDMX

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal del sector correspondiente entrevistó a la recepcionista, de 40 años, y al gerente del establecimiento para brindarles asesoría y acompañamiento.

La dependencia agregó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya realiza las investigaciones y coordina la aplicación de medidas de protección para la víctima.

Asimismo, la SSC instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada abrir una investigación sobre la empresa que presta servicios en el complejo turístico y verificar su situación administrativa como parte de las indagatorias.

Otras acusaciones públicas

Además del caso ocurrido en la Ciudad de México, el nombre de Octavio Jorge Cortés Jiménez ha aparecido en denuncias públicas relacionadas con desarrollos inmobiliarios en Mazatlán.

Entre los señalamientos difundidos por particulares se encuentran presuntos fraudes inmobiliarios, incumplimientos en la entrega de departamentos vendidos en preventa y diversos procedimientos civiles, mercantiles y penales promovidos por compradores e inversionistas.

También existen menciones en publicaciones y narcovolantes distribuidos en Sinaloa. Sin embargo, estos últimos no constituyen resoluciones oficiales ni determinaciones emitidas por autoridades judiciales.

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