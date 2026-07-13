Imputan a pareja de agente ministerial por presunta inducción al suicidio feminicida en Jalisco

Ernesto “N” fue detenido en la colonia San Rafael, en Guadalajara, el pasado 10 de junio, en cumplimiento de una orden de aprehensión. (Crédito: captura de pantalla | Fiscalía de Jalisco)

La Fiscalía de Jalisco imputó a Ernesto “N” por el delito de inducción o ayuda al suicidio feminicida, tras ser señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de Flor Leticia Aceves Cuevas, agente ministerial que se quitó la vida el pasado 30 de junio.

Durante la audiencia inicial, celebrada en los juzgados del complejo penitenciario de Puente Grande, la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que será el 15 de julio cuando un juez determine si existen elementos para vincularlo a proceso.

PUBLICIDAD

La investigación está a cargo de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género, que indaga las circunstancias que rodearon la muerte de la agente ministerial.

Ernesto “N” fue detenido en la colonia San Rafael, en Guadalajara, el pasado 10 de junio, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Posteriormente fue trasladado al complejo penitenciario, donde quedó a disposición del juez.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía reunió datos de prueba que apuntan a que el imputado, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, presuntamente ejerció amenazas y violencia psicológica durante el tiempo que convivieron.

Las autoridades sostienen que ese contexto es uno de los elementos que sustentan la acusación por inducción o ayuda al suicidio feminicida, una figura penal prevista en la legislación de Jalisco para casos en los que una mujer se quita la vida tras sufrir violencia de género por parte de su agresor.

PUBLICIDAD

El 15 de julio será cuando un juez determine si existen elementos para vincularlo a proceso. (Crédito: captura de pantalla | Fiscalía de Jalisco)

Jalisco tipificó el delito de inducción al suicidio feminicida desde 2020

El caso de Ernesto “N” se investiga con una figura penal incorporada al Código Penal de Jalisco mediante una reforma publicada el 7 de noviembre de 2020. El artículo 224 Bis establece que “comete el delito de inducción o ayuda al suicidio feminicida quien induzca o ayude a una mujer a suicidarse” cuando exista entre el agresor y la víctima una relación de pareja, confianza o subordinación y la conducta ocurra “en un contexto de violencia de género”.

La misma disposición señala que, “si la víctima ejecuta el suicidio, se impondrá una pena de diez a veinte años de prisión”. Asimismo, añade que “si el sujeto activo ejecuta la muerte de la víctima, la conducta será sancionada conforme al delito de feminicidio”.

PUBLICIDAD

También investigan señalamientos de violencia laboral

Tras la muerte de Flor Leticia Aceves, compañeros de la agente ministerial señalaron que también enfrentó un entorno de violencia laboral.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la víctima había denunciado conductas atribuidas a quien fue su superior, René “D”, a quien señalaron de minimizar su estado de salud mental e incluso exigirle una prueba antidopaje antes de permitir que recibiera atención médica cuando presentó una crisis durante 2025.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si esos hechos forman parte de la carpeta de investigación abierta por la muerte de la agente.

Otro caso reciente por este delito

La imputación contra Ernesto “N” ocurre semanas después de otro proceso penal iniciado en Jalisco por el mismo delito.

En junio, la Fiscalía informó la vinculación a proceso de Gabriel “N”, acusado de inducir al suicidio a su pareja en un caso ocurrido tres años atrás en Zapopan. Según la investigación, la mujer era víctima constante de insultos, amenazas y agresiones por parte del imputado.

PUBLICIDAD

Con ambos expedientes, la Fiscalía ha recurrido a la figura de inducción o ayuda al suicidio feminicida para investigar casos en los que existen antecedentes de violencia de género y la muerte de la víctima ocurrió por suicidio.