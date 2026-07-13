México

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 13 de julio

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Google icon
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

PUBLICIDAD

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Interior de una unidad del Metrobús. (Gobierno de la Ciudad de México)
Interior de una unidad del Metrobús. (Gobierno de la Ciudad de México)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuándo es el primer puente del nuevo ciclo de la SEP? El truco del nuevo calendario que te dará 8 fines de semana largos

La SEP presenta un primer borrador del Calendario Escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas

¿Cuándo es el primer puente del nuevo ciclo de la SEP? El truco del nuevo calendario que te dará 8 fines de semana largos

Hoy No Circula del martes: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del martes: qué autos descansan en CDMX y Edomex

La Suprema Corte explica la función de sus ponencias tras polémica por cifras de asesores

La SCJN publicó una tarjeta informativa para precisar la función del personal de sus ponencias

La Suprema Corte explica la función de sus ponencias tras polémica por cifras de asesores

Distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz alcanza 80% de avance

Con una inversión de 820 mdp, la obra beneficiará a 780 mil 441 habitantes

Distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz alcanza 80% de avance

¿Adiós Europa? Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026

El mediocampista tuvo un gran rendimiento con la Selección Mexicana en la justa mundialista

¿Adiós Europa? Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de julio: junio de 2026 fue el mes menos violento en 15 años en la CDMX, asegura SSC

Secuestran y asesinan a dos trabajadores de una carnicería en Ayala, Morelos

Ejército realizará simulacro de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara: habrá bloqueos carreteros a las 13:00 horas

De matar nazis a traficar para el Cártel de Sinaloa: la historia de Leo Sharp, “El Tata”, que inspiró una película de Clint Eastwood

¿“Arresto” o “traslado”? Las palabras que dividen al FBI y al gobierno mexicano sobre la captura de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

Así fue la simbólica y lujosa lucha de Madonna para poder comprar su cuadro favorito de Frida Kahlo

Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Memo Ochoa en Baby’O Acapulco: Carlos Slim Domit, entre los invitados

Los videos fake de Adamari López insultando a la Selección Mexicana que desataron su furia: “Son una vergüenza”

Fans le piden a Cynthia Klitbo no ser como Laura Zapata en La Casa de los Famosos México 4: “Una villana real”

DEPORTES

¿Adiós Europa? Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026

¿Adiós Europa? Erik Lira reporta con Cruz Azul tras tener una participación destacada en el Mundial 2026

Abraham Alvarado brilla con medalla de oro para México dentro del Sunset Tour 2026 en los 800 m de Atletismo

Atlas hace oficial la salida de Diego Cocca a tan solo unos días de que inicie el Apertura 2026

Selección Mexicana Femenil presenta su convocatoria de 26 jugadoras rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México obtiene medalla de oro dentro del Tour NORCECA 2026 de Voleibol de Playa