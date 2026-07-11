Diputados se olvidan de donar víveres para damnificados de Venezuela

El diputado Ricardo Monreal visitó el centro de acopio para las personas afectadas por los sismos de Venezuela. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

Ricardo Monreal, presidente de la Junta Coordinación Política de la Cámara de Diputados, reveló que sólo cinco de los 500 legisladores federales entregaron víveres en el centro de acopio instalado en San Lázaro para apoyar a los damnificados por los recientes sismos en Venezuela.

A través de un video compartido en redes sociales, Monreal Ávila informó que este viernes se envió el primer cargamento de ayuda humanitaria, compuesto en su mayoría por alimentos y agua.

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Los encargados de trasladar la ayuda humanitaria al país sudamericano son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina.

“Fuimos apenas cinco diputados los que aportamos y varias oficinas”, dijo el legislador zacatecano, al tiempo que agradeció la participación de trabajadores, personal administrativo y proveedores de la Cámara Baja.

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Centro de acopio permanecerá abierto

Monreal Ávila también detalló que el centro de acopio permanecerá abierto para que lleven más donaciones y le solicitó a sus compañeros de San Lázaro que se sumen a la iniciativa.

“Los que no lo hicieron, los convoco a que lo hagan porque es una causa noble a la que todos tenemos que sumarnos y ser solidarios con el pueblo de Venezuela”, expresó.

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Las labores de rescate tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 4 de julio del 2026. (AP foto/Ariana Cubillos)

La Cámara de Diputados instaló un centro de acopio tras los sismos del 24 de junio en Venezuela, que dejaron miles de personas afectadas y activaron una movilización de ayuda internacional.

Además de la recolección de víveres, diputados y senadores aprobaron un acuerdo para donar, de manera voluntaria, un día de su dieta en apoyo a la población damnificada.

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Más de cuatro mil personas han muerto tras sismos en Venezuela

De acuerdo con cifras divulgadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Telegram, el número de muertos por los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio ha aumentado a cuatro mil 118. Mientras que el número de heridos asciende a 16 mil 740 heridos.

Sin embargo, la plataforma independiente “Desaparecidos Terremoto” informó que 44 mil 168 personas habían sido reportadas como desaparecidas, de las cuales 14 mil 200 fueron localizadas y 29 mil 968 continúan sin ser encontradas tras el sismo doble de magnitudes 7.2 y 7.5.

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El gobierno de Venezuela compartió el número de personas muertas tras el doble sismo. Crédito: X/ @jorgerpsuv

Cabe recordar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció inicialmente que el sismo doble dejó un aproximado de 50 mil desaparecidos.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos presentó un cálculo en el que la cifra final de víctimas rondaría entre los 10 mil y los 100 mil muertos.

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Venezolanos sufren la peor catástrofe en lo que va del siglo XX

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron a Venezuela ante la peor catástrofe sufrida en lo que va del siglo XXI, con La Guaira como la zona más afectada. En el estado se calculan 800 edificios dañados y 190 colapsos totales, según datos oficiales.

A dos semanas de los temblores, en La Guaria, los damnificados se instalaron en campamentos improvisados en estadios, canchas, plazas y banquetas, de acuerdo con información oficial sobre la emergencia.

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Las labores de búsqueda continúan para recuperar los cuerpos de las víctimas.

Hospitales de La Guaira cerca del colapso

La situación médica en hospitales colindantes roza el colapso por el volumen de pacientes, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo advierte riesgos sanitarios por el hacinamiento y por la falta grave de agua potable en las localidades afectadas.

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Delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas señalan la urgencia de agilizar e incrementar la recaudación de fondos de asistencia internacional para mitigar la emergencia.

Fotografía del jueves 9 de julio de 2026 que muestra a personas que retiran escombros de un edificio afectado por el doble terremoto en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Por otro lado, el 29 de junio, la ONU reveló que había acordado con el gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, la compra de 10 mil bolsas de cadáveres.

Aunque ya pasaron dos semanas de los sismos en Venezuela, las y los diputados se olvidaron de donar víveres para las personas afectadas, esperemos que eso cambie tras el llamado del morenista Ricardo Monreal.