Gran Remate de Libros 2026 en CDMX: fecha, lugar, horarios y todas las ofertas que podrás encontrar

Remate de libros en Ciudad de México. (Pexels)

Encontrar libros a precios accesibles cada vez se ha vuelto más difícil, actualmente existen eventos literarios que ofrecen una alternativa para renovar la biblioteca sin afectar el bolsillo.

Con ejemplares desde unos cuantos pesos hasta colecciones completas con descuentos especiales, la Ciudad de México brindará una experiencia única para todos los lectores que buscan darle una segunda a miles de ejemplares.

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Como parte de una campaña para el fomento de lectura, autoridades capitalinas realizan el Gran Remate de Libros y Películas dos veces al año. La edición del 2026, celebrada el pasado abril, albergó a más de 199 expositores, para esta jordana se espera la participación de 360 módulos divididos en editoriales, librerías independientes, así como stands con obras nuevas y seminuevas.

Fecha y lugar del remate de libros

El remate del libros número 22, se realizará en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

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A partir del miércoles 29 de julio hasta el domingo 2 de agosto, los amantes de la literatura podrán disfrutar de este evento en un horario de 11:00 a 20:00 horas con entrada completamente gratis.

Para llegar al lugar en transporte público, las estaciones más cercanas son: Metro Revolución de la Línea 2 y Plaza de la República de la Línea 1 del Metrobús.

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Remate de libros en la Ciudad de México, edición 22.

¿Cuánto costarán los libros?

Esta iniciativa convertirá el histórico recinto en una zona cultural, donde los asistentes encontrarán novelas, ensayos, cómics, poesía, literatura infantil, textos de divulgación, así como una amplia selección de discos y películas.

Los libros estarán disponibles a precios que oscilarán entre 10 y 100 pesos, con títulos que van desde clásicos universales hasta lanzamientos recientes.

El evento no solo representa una venta, sino una experiencia en la que las y los visitantes descubren obras inesperadas y se dejan llevar por recomendaciones espontáneas.

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Cada pasillo ofrece el ambiente para las conversaciones entre amantes de la lectura, coleccionistas y quienes buscan un plan alternativo para romper la rutina diaria dentro de la CDMX.

El remate es una invitación a formar bibliotecas personales y a reencontrarse con autoras y autores olvidados. Con cada ejemplar adquirido, se confirma que esta práctica sigue estando activa en el país. Cada visita puede culminar en una sorpresa literaria diferente.

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Puntos importantes

Fecha: Miércoles 29 de julio hasta el domingo 2 de agosto

Lugar: Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Precio: entre 10 y 100 pesos

Transporte público para llegar al lugar: Metro Revolución de la Línea 2 y Plaza de la República de la Línea 1 del Metrobús.