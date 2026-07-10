Internet de CFE en 85 pesos: cómo conseguir el servicio

Esta iniciativa buscará brindar mayores facilidades para que zonas marginadas puedan tener acceso al internet. Foto: Jovani Pérez

El programa Internet para Todos busca llevar conectividad a zonas marginadas y rurales de México, utilizando la infraestructura nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. La iniciativa pretende garantizar el derecho universal de acceso a tecnologías de la información y reducir la brecha digital en el país.

Una de sus mejores ofertas es que ofrece planes de internet móvil de prepago a partir de 85 pesos, que incluyen navegación, llamadas y mensajes ilimitados, así como una tarjeta SIM sin costo al momento de contratar el servicio. Con ello, se busca facilitar el acceso de los mexicanos a servicios de internet sin tener que pagar demasiado por ello.

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(CFE)

¿Qué contiene el paquete más accesible?

Por 85 pesos, CFE ofrece un paquete de internet móvil pensado para quienes buscan conectarse sin gastar mucho y sin contratos de por medio. El paquete incluye:

2 GB de datos para navegar por internet durante 7 días.

Redes sociales ilimitadas : puedes usar Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger sin límite.

Minutos y mensajes ilimitados entre usuarios de líneas CFE Internet.

Función de hotspot para compartir tu internet con otros dispositivos sin costo extra.

Una ventaja es que puedes compartir tu internet con otros dispositivos usando la función de hotspot, lo que resulta útil para quienes necesitan conexión en la computadora, tablet o para compartir con la familia. Todo esto sin costo extra.

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¿Cómo conseguirlo?

Para contratar el servicio, solo necesitas solicitar una tarjeta SIM gratuita de CFE Telecomunicaciones. La puedes pedir en módulos de atención de la CFE, tiendas participantes o a través de los canales digitales de la empresa.

Una vez que tienes tu SIM, la activas, recargas saldo y seleccionas el paquete de 85 pesos, que puedes renovar cada semana si lo necesitas.

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No hay plazos forzosos, mensualidades ni cargos escondidos. Tú decides cuándo recargar y puedes cambiar de paquete en cualquier momento, según tu consumo.

Este tipo de paquetes busca facilitar el acceso a internet móvil en todo México, especialmente en zonas donde no hay muchas opciones de conectividad o donde los servicios tradicionales de telefonía son caros o difíciles de contratar.

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Así, CFE Telecomunicaciones amplía las posibilidades para que más personas tengan acceso a internet, redes sociales y comunicación básica a bajo costo.

Avanza conectividad de Internet Para Todos

Hasta julio de 2024, la cobertura reportada alcanzaba al 95% de la población, con la meta de llegar al 100% en los próximos años. El despliegue incluye más de 64,000 puntos de acceso gratuito en plazas, hospitales, escuelas y espacios públicos, principalmente en comunidades rurales y remotas.

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La infraestructura para el servicio aprovecha la red de transmisión eléctrica y se amplía mediante nuevas torres y fibra óptica, lo que permite conectar zonas antes sin acceso a telefonía ni internet. CFE Telecomunicaciones ofrece dos modalidades principales: internet gratuito durante 12 meses para beneficiarios de programas sociales y personas en zonas de alta marginación, y planes económicos de prepago para toda la población.