Qué hubiera hecho el gobierno mexicano si el hijo de El Chapo no se hubiera llevado a El Mayo a EEUU, según Sheinbaum

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Claudia Sheinbaum afirmó este viernes 10 de julio que, si el gobierno de México hubiera recibido la información sobre el paradero de El Mayo Zambada antes de su traslado a Estados Unidos, el Estado mexicano habría detenido a los involucrados y el resultado “hubiera sido distinto”, porque una acción unilateral habría provocado la fractura interna del Cártel de Sinaloa y un repunte de violencia en Sinaloa.

La presidenta sostuvo que la diferencia entre ese escenario y la estrategia actual radicó en que las operaciones de inteligencia dentro del país solo podían hacerlas instituciones mexicanas. Dijo que no debía haber participación de agentes o personal de agencias de Estados Unidos en operativos en territorio nacional, porque eso implicaba una cesión de soberanía.

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Sheinbaum ligó esa postura con los efectos de la política de seguridad aplicada durante el sexenio de Felipe Calderón. Recordó el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual entraron armas desde Estados Unidos con chips de geolocalización para rastrear a grupos criminales, pero esos dispositivos habrían sido retirados y más de 2,000 armas de alto calibre terminaron en manos de la delincuencia organizada.

Sheinbaum dijo que el gobierno de México habría detenido a los capos

El contacto inicial con el CJNG se hizo antes de la traición de "Los Chapitos" a "El Mayo" Zambada, según Illicit Investigations. (Anayeli Tapia/Infobae)

La mandataria explicó que, a su juicio, en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada lo que debió ocurrir era que la información sobre su ubicación se compartiera con las autoridades mexicanas para que fueran ellas las que realizaran la captura. Aseguró que eso era distinto a enfrentar a un grupo criminal contra otro o permitir una traición interna que derivara en más violencia.

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También señaló que, por las evidencias circunstanciales disponibles, el traslado de un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos habría detonado un conflicto dentro del Cártel de Sinaloa. Añadió que esa presunta participación estadounidense en territorio mexicano, sin aviso al gobierno federal, debía aclararse por completo.

Sheinbaum habló de una contradicción entre versiones. Mencionó, por un lado, la narrativa de que los dos capos llegaron por casualidad a la frontera y, por otro, la presentación de la avioneta como parte de una operación del FBI, lo que, en su interpretación, implicaba participación directa y no un arribo fortuito.

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¿Qué trama El Mayito Flaco como respuesta a la traición de Los Chapitos? (Anayeli Tapia/Infobae)

La presidenta subrayó que esa posible injerencia no significaba una defensa de Zambada, de Joaquín Guzmán López ni de otros integrantes del narcotráfico. Insistió en que todos debían ser detenidos si existían pruebas suficientes, pero siempre conforme a la ley, con intervención de la fiscalía y posterior judicialización.

La presidenta comparó la estrategia actual con la guerra contra el narco

Sheinbaum sostuvo que durante el gobierno de Calderón se abrió la puerta a operaciones al margen de la ley y a la actuación libre de agencias estadounidenses en México. Dijo que en ese periodo se declaró una guerra contra el narco que, en los hechos, operó como un régimen de excepción.

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Según su explicación, en aquel momento las Fuerzas Armadas no tenían autorización legal para participar en tareas de seguridad pública, sino en seguridad nacional y seguridad interior. Afirmó que esa intervención se hizo por instrucción del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin un marco legal adecuado.

Añadió que esa lógica permitió acciones letales contra presuntos delincuentes sin juicio previo, fuera de casos de defensa propia en enfrentamientos. Puso como ejemplo un caso en Morelos, donde un narcotraficante habría sido ajusticiado en una operación reconocida por la DEA.

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El líder más longevo del Cártel de Sinaloa fue arrestado en un aeródromo de Nuevo México el 25 de julio. Imagen: Infobae México

Sheinbaum aseguró que esa política no pacificó al país. Dijo que en 2006, cuando Vicente Fox dejó la Presidencia, había 28.6 homicidios dolosos al día; al cierre del sexenio de Calderón la cifra subió a 70.9 diarios, y con Enrique Peña Nieto hubo una baja inicial, pero después volvió a crecer hasta cerrar con casi 100 homicidios diarios.

A partir de esos datos, concluyó que la guerra contra el narco aumentó la violencia en lugar de reducirla. También dijo que la operación libre de agencias de Estados Unidos en México no generó paz ni mejores resultados en seguridad.

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Sheinbaum defendió la coordinación con Estados Unidos sin subordinación

La presidenta contrastó ese periodo con el cambio impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Explicó que, ante el nivel de violencia heredado, el Ejército y la Marina siguieron apoyando en seguridad pública, pero con reformas legales y constitucionales para dar sustento a su actuación.

Afirmó que la esencia de ese modelo fue el Estado de derecho: detener a los presuntos delincuentes, llevarlos ante la fiscalía y después al Poder Judicial, salvo cuando hubiera un enfrentamiento que pusiera en riesgo la vida de las fuerzas de seguridad. Dijo que ese viraje cambió por completo la dinámica.

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Sheinbaum señaló que, ya en su administración, se amplió la atención a las causas de la violencia con educación, becas, empleo y trabajo territorial casa por casa en zonas con mayores niveles delictivos. A eso sumó el fortalecimiento de capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano.

Esquema financiero del Cártel de Sinaloa. (Departamento del Tesoro de EEUU)

Dijo que, en coordinación con Estados Unidos, su gobierno dejó claro que no era necesaria la entrada de fuerzas estadounidenses al país. Sostuvo que la fórmula debía ser intercambio de información y coordinación operativa, con México a cargo de las detenciones en su propio territorio.

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Como resultado, informó que en casi dos años de gobierno se detuvo a más de 50,000 personas, entre ellas delincuentes de alto perfil y coordinadores de grupos criminales. Aseguró además que los homicidios bajaron a 50.4 diarios y adelantó que el martes se informaría una reducción adicional.

La mandataria añadió que el esquema de cooperación también permitió disminuir en 70% la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos. Señaló que ese resultado se alcanzó con intercambio de información, respeto a la soberanía y acciones en ambos lados de la frontera.

La FGR deberá esclarecer lo ocurrido con el traslado de El Mayo

Sheinbaum dijo que correspondía a la FGR determinar si las contradicciones detectadas en el caso daban pie a alguna denuncia penal. Aclaró que ella no intervendría en esa valoración, pero insistió en la necesidad de esclarecer qué ocurrió el día en que los dos capos llegaron a Estados Unidos.

También afirmó que el gabinete de seguridad trabajó en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Sinaloa para detener a cualquier integrante de la delincuencia organizada del que hubiera información y pruebas, sin importar el grupo criminal al que perteneciera. Reiteró que los pactos con una facción contra otra solo generaban más violencia.

Así se ven ambos narcotraficantes detenidos | Foto: Gobierno de México

La presidenta sostuvo que la seguridad y la justicia no debían politizarse y que su gobierno trabajaba con los 32 gobernadores, sin importar el partido. Añadió que, por la frontera de más de 3,000 km con Estados Unidos, la colaboración bilateral seguía siendo indispensable, siempre dentro del marco legal de ambos países.

Sheinbaum dijo que, si México hubiera recibido la información sobre El Mayo, el Estado mexicano habría hecho la detención y se habría evitado una fractura violenta dentro del Cártel de Sinaloa.

La presidenta afirmó que la estrategia de Calderón elevó los homicidios de 28.6 a 70.9 diarios y que con Peña Nieto cerraron en casi 100 al día.

Defendió la cooperación con Estados Unidos sin subordinación y aseguró que su gobierno detuvo a más de 50,000 personas, redujo los homicidios a 50.4 diarios y logró una baja de 70% en el flujo de fentanilo.