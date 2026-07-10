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¿Qué sanciones podría tener Pedro Sola tras comentarios de violencia contra perritos?

El movimiento digital despertó el interés de activistas y famosos debido a la polémica por expresiones en televisión nacional

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Pedro Sola se molestó con una reportero, quien le cuestionó si era cierto que habría despidos en "Ventaneando"
El conductor emitió una disculpa, pero la audiencia ha solicitado su despido. (@tiopedritosola)

Después de que se viralizaran comentarios de Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando, sobre envenenar mascotas y espacios pet-friendly, se desató una serie críticas de usuarios, figuras públicas y colectivos animalistas, a tal grado que incluso se inició una petición de firmas que se mantiene activa en la plataforma Change.org.

Las palabras del presentador siguen resonando entre las personas defensoras de los seres sintientes a tal grado que incluso famosos del medio en México, activistas y público en general han mostrado su descontento sobre el desprecio del economista hacia la fauna doméstica y sus cuidadores.

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Hombre disfrazado de Cruella de Vil con abrigo de piel de dálmata, guantes rojos, cigarrera, frasco de veneno y seis perros asustados de fondo
Usuarios en redes sociales comenzaron las críticas a través de memes y comentarios en su contra. (X)

¿Qué buscan los impulsores de esta iniciativa?

La solicitud en línea busca sanciones contra Ventaneando y contra el conductor por declaraciones hechas durante la emisión del lunes 6 de julio de 2026. La iniciativa fue abierta por Alexander Marroquín y sigue disponible en la plataforma para recabar apoyos.

La controversia surgió luego de que circulara un fragmento del programa en el que Sola expresó su inconformidad por la presencia de mascotas en establecimientos comerciales. Entre sus comentarios, dijo que le molesta ver perros en tiendas departamentales, supermercados y restaurantes.

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Durante ese intercambio, Mónica Castañeda respondió de inmediato con un “eso sí no”. Después de ese momento, el video comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales.

Foto: Captura/Instagram @linetpuentes
En redes sociales se ha hecho una campaña contra el presentador. (Foto: Captura/Instagram @linetpuentes)

Críticas por los comentarios sobre mascotas

Tras la circulación del fragmento, usuarios, algunas figuras públicas y colectivos animalistas rechazaron las expresiones del conductor. De acuerdo con el texto fuente, consideraron que sus palabras podrían interpretarse como una incitación a la violencia contra los animales y sus propietarios.

El caso también generó una reacción de Ricardo Salinas Pliego, quien manifestó que ese tipo de expresiones no representan los valores que busca promover en TV Azteca. La controversia creció con la difusión del video y las condenas en redes sociales.

La petición en Change.org sigue disponible

Como parte de esa reacción, Marroquín abrió una recolección de firmas en Change.org para pedir sanciones contra Sola y la cancelación del programa. El texto fuente indica que la iniciativa sigue activa y continúa recabando apoyos.

Hasta el momento, la petición permanece disponible para usuarios, activistas y personas interesadas en el tema. El caso sigue en la conversación pública por el alcance del video y la respuesta que provocó entre defensores de los animales.

Pedro Sola memes
(Redes Sociales)

¿Cuáles serían las sanciones a las que se haría acreedor?

Las recientes declaraciones de Pedro Sola en el programa Ventaneando (emitidas a principios de julio de 2026) han causado una fuerte indignación en redes sociales y entre colectivos activistas, quienes exigen consecuencias legales y profesionales para el conductor por incitar al maltrato animal y a la violencia.

Aunque el presentador ya ofreció una disculpa pública en televisión abierta alegando una “falta de empatía” y un choque generacional, en el plano legal y administrativo existen diversas sanciones potenciales a las que podría enfrentarse si se formalizan las denuncias en su contra:

1. Sanciones Penales (Código Penal)

Al tratarse de declaraciones transmitidas en televisión abierta, sus comentarios entran en el terreno de la responsabilidad penal bajo dos figuras principales:

  • Apología del delito e incitación a la violencia: Manifestar públicamente el deseo de “darle un balazo” a los dueños de mascotas puede encuadrarse en el delito de amenazas o provocación de un delito (Artículo 208 del Código Penal Federal). Esto se sanciona con trabajo a favor de la comunidad o multas económicas, e incluso prisión si se determina que representa un riesgo real.
  • Crueldad y maltrato animal: En la Ciudad de México y la mayoría de los estados del país, el maltrato animal está tipificado como delito. Aunque Pedrito Sola no cometió el acto físico, la incitación pública a envenenar animales es considerada por activistas como una transgresión que promueve actos crueles (lo cual está penalizado en el Código Penal de la CDMX con multas de hasta 400 días y penas de prisión en casos de ejecución).
Pedro Sola con camisa amarilla y saco marrón, sentado con expresión de preocupación. Seis perros de distintas razas le ladran. Fondo rojo a negro.
Una caricatura editorial retrata a Pedro Sola sentado con expresión tensa mientras seis perros de distintas razas ladran furiosos a su alrededor, sobre un fondo rojo que se degrada a negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Sanciones Administrativas y de Radiodifusión

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, regulada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), estipula que las transmisiones no deben promover la violencia ni incitar a la comisión de delitos.

  • La televisora (TV Azteca) o el programa podrían recibir multas económicas considerables si las autoridades determinan que se violaron los lineamientos de contenidos aptos para todo público.

3. Consecuencias Laborales y Corporativas

El dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, calificó los comentarios de Sola como “lamentables” a través de sus redes sociales, aunque aseguró que tras las disculpas del conductor “no volverá a repetirse”.

  • Sanción interna: Aunque actualmente no se contempla su despido, el canal podría imponer suspensiones temporales sin goce de sueldo o amonestaciones privadas si la presión de los anunciantes y la audiencia escala, un fenómeno común cuando las marcas buscan desvincularse de discursos de odio o violencia.

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