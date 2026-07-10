Sheinbaum hablará con Trump sobre detención del piloto que trasladó a El Mayo a Estados Unidos

La presidenta reprobó la conducta de Víctor Padilla, exdirector de Pemex, tras la difusión de video golpeando a su esposa. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó este jueves una llamada directa con Donald Trump para tratar la detención del piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, así como sobre la posible intervención del FBI en el operativo. Sin embargo, puntualizó que la gestión actual corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Departamento de Justicia estadounidense, responsables institucionales del proceso.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que, aunque el tema no ha sido planteado de manera directa a su homólogo estadounidense, esa opción sigue contemplada. “Lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento”, expresó la mandataria ante los medios.

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La jefa del Ejecutivo respondió así a la pregunta de una periodista sobre el conocimiento del gobierno mexicano respecto a la entrega del piloto, considerando que el operativo se realizó bajo la jurisdicción de seguridad nacional. Sheinbaum explicó que el Consejo de Seguridad Nacional tomó las decisiones sobre los traslados y realizó las evaluaciones correspondientes a cada persona enviada a Estados Unidos.

Finalmente, la presidenta remitió los detalles específicos al gabinete de seguridad, que tiene programada una reunión el próximo martes, y a la propia Fiscalía, a fin de ofrecer explicaciones detalladas sobre el caso del piloto.

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(Presidencia)

Cabe mencionar que un día antes de las declaraciones de la presidenta, la fiscal general Ernestina Godoy confirmó que la FGR logró identificar al piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos. La operativo fue posible gracias a un peritaje de audio: Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó la grabación del momento exacto en que el piloto solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez el código transponder para ingresar a Estados Unidos.

Las autoridades determinaron que la aeronave carecía de autorización para operar y presentaba identificaciones alteradas. Por esta razón, la FGR procedió a asegurar el aeródromo, mientras el FBI mantiene actualmente esa avioneta en exhibición en un museo de Nuevo México como símbolo de su combate al narcotráfico.

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De acuerdo con David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, el piloto fue deportado a México poco después del operativo conocido como Kings Air. Ya en suelo mexicano, cometió nuevos delitos y fue detenido por portación de armas.

En agosto de 2025, el piloto fue entregado a Estados Unidos dentro del grupo de narcotraficantes que México envió bajo la Ley de Seguridad Nacional. El funcionario subrayó que la entrega fue autorizada por las vías legales correspondientes y que la detención en México se debió a portación de arma de fuego.

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A Beechcraft King Air aircraft, used in July 2024 to transport to the U.S. cartel leaders Ismael "El Mayo" Zambada and Joaquin Guzman Lopez, the son of notorious narco leader "El Chapo" Guzman, is displayed at the War Eagles Air Museum on loan from the FBI, in Santa Teresa, New Mexico, U.S. July 9, 2026. REUTERS/Paul Ratje

Aunque la FGR evitó revelar el nombre del piloto durante la conferencia del 8 de julio, documentos judiciales y reportes periodísticos apuntan a Mauro Alberto Núñez Ojeda, conocido como “El Jando”, como el piloto que operó la aeronave utilizada en el traslado de Zambada.

Núñez Ojeda está identificado como piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán y fue detenido en Sinaloa en febrero de 2025. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos y, semanas atrás, firmó un acuerdo de culpabilidad por conspiración para traficar cocaína, aunque hasta ahora el expediente público estadounidense no menciona de forma explícita su papel en el traslado de Zambada.

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El “efecto dominó” y las investigaciones abiertas

La FGR vinculó el traslado de Zambada con un posible “efecto dominó” dentro de las estructuras criminales: el secuestro ocurrió dos días después de que Estados Unidos supuestamente modificó la medida cautelar aplicada a Ovidio Guzmán. La fiscalía mantiene siete carpetas de investigación abiertas contra los implicados en el operativo y 32 investigaciones con órdenes de aprehensión vigentes contra Zambada en México.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a México que no puede extraditar actualmente a Zambada porque está siendo procesado por delitos federales en territorio estadounidense. La posición mexicana se mantiene firme: las investigaciones siguen activas y la solicitud de información al gobierno de Trump permanece sin respuesta completa.

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