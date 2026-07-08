México

Detienen a mujer acusada de agredir con un arma punzocortante a su pareja en la alcaldía Benito Juárez

La secretaría de seguridad de la Ciudad de México informó que la presunta agresora fue detenida tras un reporte emitido por el C2 Sur

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A petición del hombre lesionado, la mujer fue detenida, informada de sus derechos constitucionales y trasladada al Ministerio público. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
A petición del hombre lesionado, la mujer fue detenida, informada de sus derechos constitucionales y trasladada al Ministerio público. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 39 años, señalada como probable responsable de agredir con un arma punzocortante a su pareja sentimental en la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la corporación, los hechos ocurrieron luego de que operadores del Centro de Control y Comando (C2) Sur alertaran sobre una persona lesionada en la calle Altamira. Al lugar acudieron policías que realizaban labores de seguridad y vigilancia en la zona.

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Al arribar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 44 años, quien refirió que momentos antes había sido agredido por su pareja con un objeto punzocortante.

Con la información proporcionada por el denunciante, los agentes localizaron a la mujer señalada como probable responsable y le realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. Durante la inspección le aseguraron una navaja con mango metálico.

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A petición del hombre lesionado, la mujer fue detenida, informada de sus derechos constitucionales y trasladada, junto con el arma asegurada, ante el agente del Ministerio Público, que será el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, la SSC no ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas ni ha informado sobre el estado de salud del hombre.

Casos recientes muestran agresiones con arma blanca en conflictos de pareja

La detención registrada en Benito Juárez se suma a otros episodios ocurridos en meses recientes en los que autoridades capitalinas han intervenido por presuntas agresiones con arma blanca entre integrantes de una relación sentimental.

En enero de 2026, una joven fue detenida en la alcaldía Coyoacán tras ser señalada por la muerte de su esposo con un cuchillo. De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer afirmó haber actuado en defensa propia luego de presuntos episodios de violencia intrafamiliar, por lo que el caso quedó sujeto a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para esclarecer las circunstancias de los hechos.

En otro caso registrado este año, una mujer fue puesta a disposición de las autoridades luego de que un hombre denunciara haber sido lesionado con un arma punzocortante durante una discusión ocurrida al interior de un domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero. La carpeta de investigación fue integrada para determinar las circunstancias de la agresión y la posible responsabilidad de la persona detenida.

Especialistas y autoridades han señalado que la violencia en el ámbito de pareja puede presentarse en distintos contextos y con personas de cualquier sexo como probables agresoras o víctimas, por lo que cada caso debe analizarse de manera individual con base en las pruebas y peritajes recabados durante las investigaciones ministeriales.

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