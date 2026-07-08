Qué les dijo Javier Aguirre a sus jugadores después de ser eliminados ante Inglaterra en el Mundial 2026

Javier Aguirre vivió su tercer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS)

Javier Aguirre relató que al despedirse de sus jugadores tras la eliminación en los Octavos de Final del Mundial 2026 ante Inglaterra, apenas pudo hablar por la emoción del momento. En entrevista con Denise Maerker, señaló que lo único que alcanzó a decir fue que se sentía orgulloso del grupo y que los iba a extrañar, ya que la voz se le cortaba por la carga emocional tras el partido.

El entrenador mexicano destacó que, más allá de las palabras, el cierre de ciclo se dio con gestos y emociones compartidas. Durante la misma charla, explicó que no siempre es necesario hablar para expresar lo que se siente, ya que la despedida se dio a través de miradas, abrazos y la convivencia en ese instante. Para el técnico nacional, ese intercambio silencioso fue suficiente para sellar la relación construida durante el proceso mundialista.

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“Eso, eso les dije, que, que estaba orgulloso de ellos y que los iba a extrañar. Eso les dije porque, porque se me cortaba la voz. No necesitas inclusive decirles nada, solo viéndonos, abrazándonos, sintiéndonos, eh, ahí, ahí se, se, se cerró el círculo. Me entregué, me abrí, me abrí en canal”.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El entrenador de México, Javier Aguirre, durante el partido. REUTERS/Eloísa Sánchez

Finalmente, El Vasco afirmó que se entregó por completo al equipo y se mostró vulnerable frente a sus jugadores. Utilizó la expresión “me abrí en canal” para ilustrar que se sinceró y mostró su lado más humano, dejando de lado cualquier barrera profesional. Sus declaraciones reflejaron la cercanía y el compromiso que mantuvo con el grupo, así como el impacto emocional de la eliminación tras un ciclo intenso y exigente.

La trayectoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

El ciclo de Javier “Vasco” Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana llegó a su fin tras la eliminación en el Mundial de 2026. Este torneo marcó su tercera participación en una Copa del Mundo al frente del equipo nacional, luego de sus experiencias previas en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

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En sus tres etapas mundialistas, El Vasco consiguió llevar al equipo hasta los octavos de final. Sin embargo, en esta última edición, el ambiente en el grupo y la relación con la afición fueron diferentes a las anteriores. A pesar de no superar la barrera de los octavos, el equipo logró una mayor conexión con los hinchas, quienes expresaron tanto su tristeza por la eliminación como su aprecio por el entrenador.

Rafa Márquez: el proyecto para 2030

Ahora, Rafa Márquez asumirá el mando de la Selección Mexicana como entrenador principal tras la salida de Javier Aguirre, quien anunció el fin de su ciclo después de la eliminación ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026.

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Aunque la Federación Mexicana de Futbol no ha confirmado la fecha exacta del debut de Márquez como seleccionador, se prevé que la transición ocurra durante la próxima Fecha FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de este año. En ese periodo, la selección nacional podrá disputar hasta cuatro partidos, entre oficiales y amistosos.

Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

Márquez, quien fue auxiliar de Aguirre durante el proceso mundialista, será el encargado de liderar el proyecto deportivo rumbo al Mundial 2030. Su trayectoria como entrenador incluye experiencia en el futbol base español con el Real Alcalá, así como dos temporadas al frente del FC Barcelona Atlètic, donde logró clasificar a los playoffs de ascenso en su primer año.

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