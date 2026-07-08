México Deportes

Qué les dijo Javier Aguirre a sus jugadores después de ser eliminados ante Inglaterra en el Mundial 2026

El entrenador mexicano destacó que, más allá de las palabras, el cierre de ciclo se dio con gestos y emociones compartidas

Guardar
Google icon
Javier Aguirre vivió su tercer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS)
Javier Aguirre vivió su tercer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana (REUTERS)

Javier Aguirre relató que al despedirse de sus jugadores tras la eliminación en los Octavos de Final del Mundial 2026 ante Inglaterra, apenas pudo hablar por la emoción del momento. En entrevista con Denise Maerker, señaló que lo único que alcanzó a decir fue que se sentía orgulloso del grupo y que los iba a extrañar, ya que la voz se le cortaba por la carga emocional tras el partido.

El entrenador mexicano destacó que, más allá de las palabras, el cierre de ciclo se dio con gestos y emociones compartidas. Durante la misma charla, explicó que no siempre es necesario hablar para expresar lo que se siente, ya que la despedida se dio a través de miradas, abrazos y la convivencia en ese instante. Para el técnico nacional, ese intercambio silencioso fue suficiente para sellar la relación construida durante el proceso mundialista.

PUBLICIDAD

“Eso, eso les dije, que, que estaba orgulloso de ellos y que los iba a extrañar. Eso les dije porque, porque se me cortaba la voz. No necesitas inclusive decirles nada, solo viéndonos, abrazándonos, sintiéndonos, eh, ahí, ahí se, se, se cerró el círculo. Me entregué, me abrí, me abrí en canal”.
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El entrenador de México, Javier Aguirre, durante el partido. REUTERS/Eloísa Sánchez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El entrenador de México, Javier Aguirre, durante el partido. REUTERS/Eloísa Sánchez

Finalmente, El Vasco afirmó que se entregó por completo al equipo y se mostró vulnerable frente a sus jugadores. Utilizó la expresión “me abrí en canal” para ilustrar que se sinceró y mostró su lado más humano, dejando de lado cualquier barrera profesional. Sus declaraciones reflejaron la cercanía y el compromiso que mantuvo con el grupo, así como el impacto emocional de la eliminación tras un ciclo intenso y exigente.

La trayectoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

El ciclo de Javier “Vasco” Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana llegó a su fin tras la eliminación en el Mundial de 2026. Este torneo marcó su tercera participación en una Copa del Mundo al frente del equipo nacional, luego de sus experiencias previas en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

PUBLICIDAD

Imagen SVTCJPNDENDD5JOVCLQMNVAMEI

En sus tres etapas mundialistas, El Vasco consiguió llevar al equipo hasta los octavos de final. Sin embargo, en esta última edición, el ambiente en el grupo y la relación con la afición fueron diferentes a las anteriores. A pesar de no superar la barrera de los octavos, el equipo logró una mayor conexión con los hinchas, quienes expresaron tanto su tristeza por la eliminación como su aprecio por el entrenador.

Rafa Márquez: el proyecto para 2030

Ahora, Rafa Márquez asumirá el mando de la Selección Mexicana como entrenador principal tras la salida de Javier Aguirre, quien anunció el fin de su ciclo después de la eliminación ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol no ha confirmado la fecha exacta del debut de Márquez como seleccionador, se prevé que la transición ocurra durante la próxima Fecha FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de este año. En ese periodo, la selección nacional podrá disputar hasta cuatro partidos, entre oficiales y amistosos.

Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)
Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

Márquez, quien fue auxiliar de Aguirre durante el proceso mundialista, será el encargado de liderar el proyecto deportivo rumbo al Mundial 2030. Su trayectoria como entrenador incluye experiencia en el futbol base español con el Real Alcalá, así como dos temporadas al frente del FC Barcelona Atlètic, donde logró clasificar a los playoffs de ascenso en su primer año.

Temas Relacionados

Javier AguirreSelección México Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México tras eliminación del Mundial 2026

El ‘Káiser’ tomará las riendas del Tri en un proceso que promete tener una renovación generacional en varias líneas

Es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México tras eliminación del Mundial 2026

Chicharito Hernández revela el sueño que quiere cumplir cuando se retire del futbol

Aunque asegura que seguirá jugando, el delantero compartió cuál es el papel que desea asumir al finalizar su carrera

Chicharito Hernández revela el sueño que quiere cumplir cuando se retire del futbol

Gilberto Mora no pudo asistir a su graduación, pero sus compañeros lo recordaron de una forma muy peculiar |Video

El mediocampista mexicano se convirtió en una de las estrellas de la Selección Mexicana, pero fuera de la cancha es un joven como millones en nuestro país

Gilberto Mora no pudo asistir a su graduación, pero sus compañeros lo recordaron de una forma muy peculiar |Video

Argentina vs Suiza por los cuartos del Mundial 2026: cuándo y dónde ver en vivo desde México

Argentina y Suiza se miden en cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio a las 19:00 horas del centro de México, con una transmisión que no irá por tele abierta

Argentina vs Suiza por los cuartos del Mundial 2026: cuándo y dónde ver en vivo desde México

Alexia Putellas lanza guiño a México para organizar un Mundial Femenil: “Sería algo increíble”

La campeona del mundo con España destacó la forma en que el país vive el futbol y respaldó la posibilidad de una futura sede

Alexia Putellas lanza guiño a México para organizar un Mundial Femenil: “Sería algo increíble”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: detienen a implicado en robo de esculturas y placas de Iglesia en CDMX

Reportan ataques armados y con drones en la comunidad de Guajes de Ayala, en Guerrero

Identidades falsas, mensajes ofensivos y WhatsApp: así operó el ciberacoso en México durante 2025

Cae la red familiar de “El Peto” y “El Tacho Loco”: Policía de CDMX detiene a tres mujeres por narcomenudeo en Benito Juárez e Iztapalapa

El Vicentillo: el día que el hijo de El Mayo Zambada fue capturado en la CDMX con miles de pesos y armas

ENTRETENIMIENTO

Uno por uno: quiénes son todos los hijos de Sergio Andrade y quiénes son sus mamás

Uno por uno: quiénes son todos los hijos de Sergio Andrade y quiénes son sus mamás

Muere Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel

Poncho de Nigris explota contra Salt Bae, el chef que estafó a su sobrino Aldo: “Es muy chafo”

Así reaccionó Anahí a que la Selección Mexicana puso “Sálvame” de RBD antes de enfrentar a Inglaterra

Antonia acusa a Sergio Andrade de supuesto maltrato animal a perritas: “A punto de morir asfixiada”

DEPORTES

Es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México tras eliminación del Mundial 2026

Es oficial: Rafa Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Nacional de México tras eliminación del Mundial 2026

Chicharito Hernández revela el sueño que quiere cumplir cuando se retire del futbol

Abierto Mexicano de Los Cabos revela los tenistas que competirán en el torneo

Gilberto Mora no pudo asistir a su graduación, pero sus compañeros lo recordaron de una forma muy peculiar |Video

Argentina vs Suiza por los cuartos del Mundial 2026: cuándo y dónde ver en vivo desde México