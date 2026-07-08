México

Muere Ella Laboriel, pionera del rock mexicano y hermana de Johnny Laboriel

El mundo del espectáculo está de luto tras la pérdida

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ella laboriel
(X)

La muerte de Ella Laboriel, actriz y cantante reconocida como una de las primeras mujeres en el rock mexicano, moviliza al mundo del espectáculo este miércoles.

Medios como Sale el Sol y periodistas como Matilde Obregón confirmaron el fallecimeinto, aunque no se han detallado las causas.

El fallecimiento de Ella Laboriel

El periodista Raúl Gutiérrez informa en su cuenta de X:

“Lamento informar el fallecimiento de la cantante y actriz mexicana Ella Laboriel, cuyo nombre completo era Esperanza Laboriel López, a los 77 años de edad”. En el mismo mensaje, Gutiérrez recuerda que Ella Laboriel es hermana del también cantante Johnny Laboriel.

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Ella Laboriel -México- 8 julio
(x)

Por su parte, la comunicadora Matilde Obregón también se despidió de la famosa a través de redes sociales:

“El mundo del espectáculo despide con tristeza a Ella Laboriel, cantante y actriz mexicana, hermana del inolvidable Johnny Laboriel. Ella dejó huella con su voz, su presencia y una trayectoria marcada por la música, el jazz, el blues, el cine y la televisión”, señaló.

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Lacarteleramx destaca en redes: “La actriz y cantante Ella Laboriel, una de las primeras mujeres en incursionar en el rock mexicano con el Trío Las Yolis y hermana del también cantante Johnny Laboriel, falleció este miércoles a los 77 años sin conocerse las causas”.

La cantante Tere Estrada, quien fue cercana de la artista detalló en su cuenta de X: "En paz descansa querida Ella Laboriel. Gracias por tu amistad de tantos años“.

Por su parte, Sale el Sol también dio a conocer la noticia y los conductores enviaron su pésame a la familia.

ella laboriel -México- 8 julio
(Muriel Ricard/FB)

Ella Laboriel, pionera en el rock mexicano

Esperanza Laboriel López, mejor conocida como Ella Laboriel, nació el 28 de marzo de 1949 en Ciudad de México.

De acuerdo con IMDb Participó en películas como “Blue Demon destructor de espías” (1968), telenovelas como “En carne propia” (1990) y “El extraño retorno de Diana Salazar” (1988).

Su familia está marcada por la música: es hija de Juan José Laboriel y Francisca López de Laboriel, y hermana de músicos reconocidos como Johnny Laboriel y Abe Laboriel.

Con el Trío Las Yolis, Laboriel fue de las primeras mujeres en abrirse paso en un género dominado por hombres.

En redes, lacarteleramx subraya: “Una de las primeras mujeres en incursionar en el Rock mexicano con el Trío Las Yolis”.

En el mensaje de Raúl Gutiérrez se lee: “Ella Laboriel fue hermana del también cantante Johnny Laboriel. Descanse en paz”.

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