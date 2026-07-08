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Uno por uno: quiénes son todos los hijos de Sergio Andrade y quiénes son sus mamás

Las recientes acusaciones de una de sus descendientes reactivaron el interés por la vida personal del exproductor y por las relaciones que marcaron su historia

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La paternidad de varios hijos de Sergio Andrade permanece en duda, con algunos reconocidos y otros envueltos en especulaciones públicas. (Infobae México/ Jovani Pérez)
La paternidad de varios hijos de Sergio Andrade permanece en duda, con algunos reconocidos y otros envueltos en especulaciones públicas. (Infobae México/ Jovani Pérez)

La vida de Sergio Andrade vuelve a ocupar los reflectores después de que Antonia Andrade, una de sus hijas, hiciera públicas nuevas denuncias en su contra. A través de sus redes sociales, la joven señaló un presunto caso de maltrato animal al asegurar que varias perritas habrían sufrido abandono, hambre y condiciones de riesgo debido a una supuesta falta de cuidados. Según su relato, logró rescatar a una de ellas durante sus últimos años de vida y afirmó que otra estuvo cerca de enfrentar una situación similar.

Las acusaciones no se limitan al bienestar de los animales. En los últimos meses, Antonia también ha denunciado presunto abuso psicológico y omisión de responsabilidades por parte del exproductor musical. Además, informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consulado Mexicano, con el objetivo de que el caso tenga seguimiento incluso en España.

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Las dudas sobre la paternidad de varios de sus hijos, algunos reconocidos y otros envueltos en especulaciones, han acompañado la trayectoria de Sergio Andrade. Su vida familiar vuelve a quedar bajo la lupa tras este episodio, sumándose a una historia personal marcada por relaciones sentimentales con diferentes mujeres y por décadas de controversias.

Los hijos reconocidos de Sergio Andrade y las mujeres con las que los tuvo

Sergio Andrade tuvo una amplia cantidad de hijos con diversas mujeres, incluyendo a Gloria Trevi (Fotos: Instagram/@angelgabrielgt/@millydelacuesta)
Sergio Andrade tuvo una amplia cantidad de hijos con diversas mujeres, incluyendo a Gloria Trevi (Fotos: Instagram/@angelgabrielgt/@millydelacuesta)

Entre los hijos relacionados públicamente con Sergio Andrade se encuentra Valentina de la Cuesta, hija de Karla de la Cuesta. Con el paso de los años, Valentina ha construido una carrera como creadora de contenido en redes sociales, donde en diversas ocasiones ha hablado sobre el vínculo familiar que mantiene con el exproductor musical.

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Otro de los nombres conocidos es Milton de la Cuesta, hijo de Karola de la Cuesta. Este caso llamó especialmente la atención porque Karola y Karla son hermanas, por lo que Milton y Valentina comparten un parentesco que durante años ha sido uno de los aspectos más comentados dentro de la historia del llamado Clan Trevi-Andrade.

La lista también incluye a Sofía Andrade y Antonia Andrade, ambas hijas de Sonia Ríos, así como Francisco Ariel, hijo de Karina Yapor. Además, han sido relacionados con Sergio Andrade otros nombres cuya paternidad no ha sido confirmada públicamente, entre ellos Ángel Gabriel y Ana Dalay, hijos de Gloria Trevi, además de Víctor Isaac, hijo de Marlene Calderón, y María Miel, hija de Wendy Castelo.

Una historia familiar marcada por la controversia

Sergio Andrade, Valentina de la Cuesta y Milton
Sergio Andrade, Valentina de la Cuesta y Milton (Archivo/Instagram)

La vida personal de Sergio Andrade ha permanecido bajo el escrutinio público desde finales de la década de los noventa. De manera documentada, el productor estuvo casado con María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, aunque esa relación no dejó hijos. Posteriormente fue vinculado sentimentalmente con otras mujeres, con quienes tuvo descendencia o fue señalado como padre de sus hijos.

Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el de Karina Yapor, quien dio a luz a Francisco Ariel en 1997 cuando tenía 15 años. Años después, la familia de Yapor presentó una denuncia que terminó convirtiéndose en uno de los hechos que impulsaron las investigaciones sobre las actividades del llamado Clan Trevi-Andrade y derivó en procesos judiciales contra varios de sus integrantes.

Ahora, las recientes denuncias de Antonia Andrade reactivaron el interés por la familia del exproductor musical y por las distintas relaciones que marcaron su vida. Mientras las investigaciones que ella asegura haber iniciado siguen su curso, la figura de Sergio Andrade continúa rodeada de polémicas que mantienen vigente el debate sobre uno de los capítulos más controvertidos del espectáculo mexicano.

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