Reportan ataques armados y con drones en la comunidad de Guajes de Ayala, en Guerrero

En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego y a un grupo de mujeres pedir ayuda. Video: Redes sociales

Pobladores de la comunidad de Guajes de Ayala, localizada en el municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, denunciaron ataques armados y con drones durante la mañana de este miércoles.

Las denuncias las realizaron a través de redes sociales, donde compartieron videos donde se observan columnas de humo sobre los cerros aledaños y detonaciones de armas de fuego.

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“Hoy amanecimos con drones y rodeados. Nos están dronenado, por aquí acaba de caer una bomba”, se escuchó decir a una de las habitantes en uno de los materiales compartidos, donde también muestra las columnas de humo y capta algunas detonaciones.

Una de las pobladoras señaló que los ataques comenzaron desde las 06:00 de la mañana de este miércoles 8 de julio, y junto a un grupo de niños y otras madres, denunció que se encontraban refugiadas en una clínica en la que eran atacadas con drones.

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Ante la emergencia, las mujeres solicitaron a las autoridades que les envíen apoyo vía aérea debido a que se encontraban cercados por hombres armados y no podrían ingresar a la comunidad.

“Tenemos más de 15 días pidiendo ayuda, les decimos que estamos rodeados y no nos hacen caso. Los tenemos encima, nos están atacando desde las 6:00 de la mañana y nadie nos viene a ayudar. Estamos sin comer, sin tomar agua, los niños están sin comer. Envíenos ayuda, por favor”, dijo con desespero el grupo de mujeres.

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En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego denunciadas por los pobladores. Video: Facebook / Ejido Guajes de Ayala

Desde semanas previas al ataque, habitantes de Guajes de Ayala habían denunciado el avistamiento de campamentos de hombres armados en la zona, a quienes atribuyen presuntamente a integrantes de La Familia Michoacana. Según los pobladores, el grupo buscaría el control de la sierra de Coyuca de Catalán.

Los pobladores hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que intervengan y garanticen su seguridad; sin embargo, hasta el momento del reporte, ninguna dependencia había emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.

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El ataque con drones se registra en un contexto de tensión creciente en la sierra guerrerense, donde la presencia de grupos armados ha generado una situación de inseguridad sostenida para los pobladores de Guajes de Ayala.

Denuncian riesgo de desplazamiento forzado en Coyuca de Catalán

Foto: Facebook / Ejido Guajes de Ayala

Dos días antes, instancias académicas como el Centro Minerva Bello, el Observatorio por la Reconciliación de la Paz y el Desarrollo, entre otras organizaciones civiles, alertaron sobre el incremento de la violencia en comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán, en Guerrero.

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A través de un comunicado, las instancias señalaron que los enfrentamientos armados, cortes de caminos y bloqueos de acceso en la zona durante los últimos días se han visto enmarcadas por la falta de respuesta institucional oportuna pese las denuncias de las propias autoridades comunitarias.

Ante los hechos, acusaron que la situación refleja dinámicas asociadas a la presencia y disputa entre grupos armados que han sido documentadas de forma recurrente en Guerrero y que en distintos casos han derivado en desplazamientos internos.

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Con el objetivo de evitar el desplazamiento de los habitantes, exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales implementar medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán. Entre las demandas se incluyó garantizar condiciones de seguridad para la población civil y atender de manera inmediata las denuncias presentadas por las autoridades comunitarias.

Familias indígenas, cargando sus pertenencias, caminan por un camino embarrado en Guerrero, México, huyendo de la violencia y buscando seguridad en medio del desplazamiento forzado en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que el último reporte de los pobladores sobre la presencia de personas armadas, presuntamente miembros de la Familia Michoacana, lo realizaron este martes, a menos de 24 horas de denunciar los ataques armados y con el uso de drones.

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Pese a los reportes, el Gobierno de Guerrero solo informó que brinda atención a la ciudadanía con acciones preventivas por parte de la Policía Estatal Rural en las localidades de La Felicidad y Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo, con la instalación de un puesto de atención ciudadana y recorridos de vigilancia para contribuir a la prevención de actos delictivos.