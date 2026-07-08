SRE blinda mensajes entre México y EU sobre caso Rubén Rocha e Enrique Inzunza

Enrique Inzunza ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) decidió reservar por cinco años la interlocución entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la solicitud de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y el senador Enrique Inzunza.

Una solicitud de transparencia realizada por El Sol de México reveló que la dependencia a cargo de Roberto Velasco blindó dichas comunicaciones porque “la divulgación podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano”.

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Cabe recordar que ambos políticos morenistas están señalados por tener presuntos nexos con el Cártel del Sinaloa. Organización criminal que ha sido declarada como “terrorista” por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

FILE PHOTO: Sinaloa governor Ruben Rocha speaks to the media during a press conference next to Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador (not pictured) at the National Palace, in Mexico City, Mexico, June 20, 2023. REUTERS/Luis Barron/File photo

Guardan silencio ante solicitudes de extradición y conversación con funcionario estadounidense

Una primera solicitud tenía cómo objetivo conocer las conversaciones entre ambos gobiernos sobre los políticos de Morena y otros ocho funcionarios estatales más, cuya detención con fines de extradición fue realizada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

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Otra solicitud de transparencia detalló que la Cancillería reservó por un lapso de tres años las minutas de la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del Gabinete de Seguridad, y el secretario de Seguridad Interna de EU, Markwayne Mullin, celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional.

La respuesta de la dependencia está acompañada de una resolución que expone los argumentos del Comité de Transparencia de la SRE para tomar esta decisión.

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De acuerdo con el documento, las discusiones diplomáticas sobre este caso contienen información relativa a “posiciones institucionales, intercambios oficiales entre autoridades de ambos países, solicitudes y mecanismos de cooperación, análisis de información, estrategias de coordinación intergubernamental y consideraciones para la conducción de la interlocución diplomática entre México y Estados Unidos”.

Sheinbaum recibe a funcionario de EEUU y acuerdan cooperación en seguridad.

Un “riesgo” divulgar información: SRE

Pese a lo trascendental del caso, la Unidad de Transparencia de la SRE respondió que la petición fue turnada a la Subsecretaría para América del Norte (SSAN) y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ), quienes consideraron que habría “riesgo de perjuicio divulgar la información requerida” y que “supera el interés público”.

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La Cancillería también expuso que “dichos documentos contienen información relacionada con la preparación, coordinación y desarrollo de una interlocución oficial entre autoridades de México y Estados Unidos sobre asuntos de interés bilateral”.

Roberto Velasco durante la mañanera del pueblo de este 9 de junio. (Presidencia)

Inzunza sigue cobrando

Pese a que las cuentas de Rubén Rocha e Inzunza Cazáres están bloquedas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el senador sigue cobrando –en cheque– y no se ha presentado a la Comisión Permanente del Senado, pese a que es su obligación.

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El polémico senador recibe en mayo una dieta por 132 mil pesos, dividida en dos pagos, de acuerdo con una copia remitida por la Tesorería.

Un documento, firmado por la directora general Melisa López López, precisa que las y los 128 senadores reciben su dieta conforme al Manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de Mando y Homólogos, y subraya que ese pago es “irrenunciable”.

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Según la copia, el primer cheque se emite por BBVA el 14 de mayo por 66 mil 452.89 pesos. El segundo se expide por Banorte el 28 de mayo por 66 mil 452.90 pesos.

Enrique Inzunza Cázarez reapareció en el Tec de Monterrey. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

Rocha Moya “está ubicable”

Este martes, durante su conferencia de prensa mañanara, la presidenta, Cladia Sheinbaum Pardo, afirmó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha, se encuentra en Culiacán, Sinaloa, y que las autoridades saben su ubicación.

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“Sabemos que está en Culiacán, está ubicable, porque él está ubicable”, respondió la titular del Ejecutivo federal al ser cuestionada sobre el tema.

Rocha Moya ha pasado más de dos meses sin realizar apariciones públicas, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran de mantener nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la fracción “Los Chapitos”.

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FOTO DE ARCHIVO: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, saluda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, en Ciudad de México, México, 26 de junio de 2025. REUTERS/Luis Barron//File Photo