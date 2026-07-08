Andrea Chávez anuncia el nacimiento de su hijo Emiliano en medio del proceso interno de Morena en Chihuahua

La senadora con licencia de Morena anunció la llegada de su hijo a través de redes sociales.

La senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez Treviño, anunció el nacimiento de su primer hijo, Emiliano, a través de una publicación en redes sociales que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación.

La legisladora dio a conocer la noticia la noche del 6 de julio al compartir una fotografía en la que aparecen las manos del recién nacido junto a las de ella y su pareja, Emil Kamar.

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La imagen fue acompañada por un breve mensaje dedicado a su hijo: “Tú eres el mayor motivo para construir un mundo mejor. Bienvenido, Emiliano, te amamos”.

El anuncio del nacimiento de Emiliano se dio en medio de la contienda interna de Morena.

Hasta el momento, Chávez no ha informado detalles sobre el parto ni sobre su estado de salud o el del bebé. En otra publicación compartió una imagen sosteniendo la mano del recién nacido, manteniendo la privacidad de su familia.

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El anuncio genera reacciones en redes sociales

Tras la publicación, la senadora con licencia recibió numerosas felicitaciones de ciudadanos, simpatizantes, compañeros de partido y figuras de la vida pública, quienes expresaron sus buenos deseos para la familia.

El nacimiento de Emiliano ocurre varios meses después de que Andrea Chávez hiciera público su embarazo, noticia que compartió a principios de este año. En ese momento señaló que la maternidad representaba una nueva etapa personal y una motivación adicional para seguir trabajando por las futuras generaciones.

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El anuncio del nacimiento de Emiliano rápidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores.

La publicación se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados entre sus seguidores, quienes destacaron el momento familiar que vive la legisladora.

Licencia al Senado y aspiraciones rumbo a Chihuahua 2027

El nacimiento de su hijo coincide con una etapa relevante de la trayectoria política de Andrea Chávez, quien actualmente se encuentra con licencia de su cargo como senadora.

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En abril solicitó separarse del Senado por tiempo indefinido, argumentando motivos de maternidad y su intención de participar en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Chihuahua, figura que posteriormente se convertirá en la candidatura del partido a la gubernatura en las elecciones de 2027.

La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño se registró este martes 23 de junio ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar convertirse en la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Chihuahua, figura que equivale a la candidatura a la gubernatura de cara a las elecciones de 2027.

Días después formalizó su registro ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para competir en dicho proceso interno, en el que también participan otros perfiles del partido.

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Contexto del proceso interno de Morena

Andrea Chávez solicitó licencia al Senado en abril de 2026.

Busca la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Chihuahua .

Entre los aspirantes también figura el alcalde con licencia de Ciudad Juárez , Cruz Pérez Cuéllar .

Morena definirá a su representante mediante una encuesta entre la ciudadanía.

La candidatura será para las elecciones de gobernador de Chihuahua en 2027.

Mantiene actividad política durante el proceso interno

Previo al nacimiento de su hijo, Andrea Chávez mantuvo una intensa agenda política en Chihuahua, donde realizó recorridos y encuentros con ciudadanos para promover sus propuestas.

Andrea Chávez continúa con su agenda política mientras participa en el proceso interno de Morena.

Entre los temas que ha impulsado se encuentra la revisión del gasto público en materia de seguridad.

En distintas intervenciones ha cuestionado la inversión destinada a la Torre Centinela y ha planteado optimizar los recursos públicos destinados a ese rubro.

Asimismo, ha emitido críticas hacia la administración estatal y ha sostenido que Morena buscará consolidar un cambio político en la entidad durante los próximos comicios.

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Encuestas la colocan entre los perfiles mejor posicionados

En las últimas semanas, distintas mediciones de opinión pública han ubicado a Andrea Chávez entre los perfiles con mayor nivel de conocimiento y preferencia dentro de Morena rumbo a la elección de la candidatura para el gobierno de Chihuahua.

Diversas encuestas han ubicado a Andrea Chávez entre los perfiles con mayor reconocimiento y respaldo dentro de Morena rumbo a la definición de la candidatura en Chihuahua.

No obstante, la definición dependerá del proceso interno del partido, el cual contempla la realización de encuestas para seleccionar a la persona que encabezará la coordinación estatal y, posteriormente, la candidatura para los comicios de 2027.

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Mientras ese proceso continúa, la legisladora vive una nueva etapa en el ámbito personal con el nacimiento de su primer hijo, un acontecimiento que compartió públicamente con un mensaje dirigido a Emiliano y que recibió una amplia respuesta de felicitaciones en redes sociales.