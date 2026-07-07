Reunión de Sheinbaum con Guy Parmelin, presidente de Suiza, será para hablar de inversión y comercio

La cita tiene como propósito conversar sobre el futuro de la cooperación económica y analizar la modernización del acuerdo comercial vigente entre México y los países del EFTA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum recibirá este miércoles al presidente de Suiza, Guy Parmelin, en la Ciudad de México. La visita tiene como eje central el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de inversión extranjera directa y comercio, con la mira puesta en nuevas oportunidades para ambos países.

El encuentro incluirá una reunión entre funcionarios del Gobierno de México y una delegación de dieciséis empresarios suizos, además de representantes de empresas suizas ya establecidas en territorio nacional.

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Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, explicó en la conferencia matutina del martes que la cita tiene como propósito conversar sobre el futuro de la cooperación económica y analizar la modernización del acuerdo comercial vigente entre México y los países del EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio).

La agenda prevé analizar la llegada de nuevas inversiones, la evolución de los proyectos existentes y el impulso a sectores estratégicos, en un contexto de crecimiento de la economía mexicana y de interés renovado de capital extranjero. Velasco Álvarez subrayó que la relación con Suiza representa una oportunidad para diversificar las exportaciones mexicanas y fortalecer la presencia de México en Europa.

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Modernización del acuerdo comercial con EFTA y proyectos de inversión

Durante la conferencia matutina, Roberto Velasco Álvarez detalló que Suiza busca actualizar el acuerdo comercial que mantiene con México desde 2001, en conjunto con Islandia, Noruega y Liechtenstein, los países que conforman el EFTA. El funcionario puntualizó que la modernización de este instrumento responde a la transformación global del comercio y al interés por replicar el modelo de actualización que México implementó en su tratado con la Unión Europea.

El secretario de Relaciones Exteriores indicó: “El objetivo es conversar sobre las inversiones que tienen esas empresas en nuestro país y nuevas inversiones que quieren hacer aquí en México. Suiza es la veintiunava economía del mundo”. Además, explicó que la delegación suiza está compuesta por dieciséis empresarios que, junto con otras compañías suizas ya instaladas en México, analizarán proyectos conjuntos y la expansión de operaciones.

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El acuerdo comercial con EFTA ha permitido que Suiza sea uno de los principales inversionistas extranjeros en México. Según cifras de la Secretaría de Economía, el flujo de inversión suiza superó los 9 mil millones de dólares entre 1999 y 2024. Entre los sectores más dinámicos se encuentran la industria farmacéutica, la manufactura de maquinaria y la tecnología alimentaria, donde empresas como Nestlé, Novartis y ABB tienen una presencia consolidada.

La visita de Guy Parmelin permitirá revisar el avance de proyectos estratégicos, como el desarrollo de tecnología sustentable y la transferencia de conocimientos en procesos industriales avanzados. El gobierno mexicano busca aprovechar la experiencia suiza en innovación y formación técnica para fortalecer sectores clave y generar empleos de alto valor agregado.

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México busca atraer mayor inversión extranjera directa suiza

El interés de México en la relación bilateral responde no solo a la diversificación de mercados, sino también al objetivo de consolidar la llegada de mayor inversión extranjera directa. En 2025, la inversión extranjera directa en México alcanzó los 41 mil millones de dólares, según datos de la UNCTAD, lo que posicionó al país como uno de los principales destinos de inversión en América Latina.

Roberto Velasco Álvarez enfatizó que la visita de Guy Parmelin tiene como fin “fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas, revisar el marco legal vigente y explorar incentivos para la instalación de nuevas empresas suizas”. El funcionario subrayó que México ofrece ventajas competitivas como la cercanía con Estados Unidos, la red de tratados internacionales y una economía en expansión.

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En la actualidad, existen más de 500 empresas suizas en México, con presencia destacada en los sectores automotriz, químico, financiero y de servicios. La expectativa es que, tras la modernización del acuerdo con EFTA y el diálogo entre autoridades y empresarios, se abran nuevas oportunidades en energías renovables, infraestructura y tecnologías de información.

Durante la reunión se abordará también la cooperación en formación dual, un modelo educativo impulsado por Suiza que combina estudio y trabajo en empresas, y que ha sido adoptado en México en los últimos años. Ambos gobiernos prevén ampliar este esquema para mejorar la capacitación de jóvenes mexicanos y responder a la demanda de personal especializado.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro incluirá una revisión de los avances en materia de sostenibilidad, innovación y alianzas público-privadas. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el presidente Guy Parmelin mantendrán un diálogo con empresarios para conocer sus expectativas y definir una hoja de ruta para los próximos años.

En la conferencia matutina, Velasco Álvarez señaló: “México y Suiza mantienen una relación basada en la reciprocidad y el respeto mutuo. El diálogo económico es una muestra de confianza y compromiso con el desarrollo compartido”. La visita de Guy Parmelin se produce en un contexto de crecimiento de la economía mexicana y de consolidación del país como plataforma de exportación a América del Norte y Europa.

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El gobierno mexicano prevé que la modernización del acuerdo con EFTA, sumada a la agenda de inversión, permitirá incrementar el flujo de capital y fortalecer la cooperación en sectores estratégicos. La presencia de Guy Parmelin y su comitiva empresarial marca un nuevo capítulo en la relación bilateral y abre la puerta a proyectos conjuntos en innovación, tecnología y educación técnica.