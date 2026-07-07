Mundial 2026 disparó remisiones al “Torito”: más de 800 conductores rebasaron el límite del alcoholímetro

853 conductores rebasaron el límite permitido de alcohol en aire espirado, por lo que fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, conocido popularmente como El Torito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiesta del Mundial 2026 ha reunido a miles de aficionados en la Ciudad de México, pero también ha provocado un aumento en el número de conductores sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol. Como parte del operativo especial Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol 2026”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó la vigilancia en vialidades, zonas turísticas y puntos de reunión de los aficionados.

De acuerdo con el reporte oficial de la dependencia capitalina, correspondiente al periodo del 11 de junio al 6 de julio de 2026, 853 conductores rebasaron el límite permitido de alcohol en aire espirado, por lo que fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas, conocido popularmente como El Torito. Asimismo, 845 vehículos fueron enviados a un depósito vehicular como parte del procedimiento establecido por el Reglamento de Tránsito.

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Las autoridades capitalinas señalaron que el operativo continuará durante los encuentros restantes del torneo, especialmente en los días de mayor afluencia de aficionados, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y garantizar la seguridad vial.

Reporte del Programa #ConduceSinAlcohol, "Copa Mundial de Futbol 2026". 🚙

📆 Periodo: Del 11 de junio al 6 de julio 2026.

➡️ Pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo): 248,465. 🚗

➡️ Pruebas de alcoholemia (aire respirado): 2,674. 🧒🏻🧑🏻👨🏻‍🦱👩🏻

➡️ Conductores que superaron el… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 7, 2026

La SSC informó que entre el 11 de junio y el 6 de julio se realizaron 248 mil 465 pruebas AlcoStop, consistentes en la revisión del ambiente al interior de los vehículos para detectar indicios de consumo de alcohol.

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Cuando los oficiales detectan olor a bebidas alcohólicas, los conductores son sometidos a una prueba de alcoholemia mediante aire espirado. Durante el periodo reportado se aplicaron 2 mil 674 pruebas, de las cuales 853 resultaron positivas al superar el límite legal permitido para conducir. Como consecuencia, los automovilistas fueron trasladados a El Torito y 845 vehículos ingresaron a depósitos vehiculares.

Además, la dependencia detalló que en los Festivales Futboleros, el Fan Fest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla y los puntos de Park and Ride se realizaron 10 mil 848 pruebas amistosas, acompañadas de recomendaciones para evitar conducir después de ingerir bebidas alcohólicas.

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Refuerzo de alcoholímetro por alta afluencia de aficionados

Desde antes del inicio del torneo, la SSC anunció un fortalecimiento del programa Conduce Sin Alcohol, debido a la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros que asistirían a los partidos del Mundial 2026 y a los eventos organizados en distintos puntos de la capital.

El operativo se desplegó en las 16 alcaldías mediante puntos de revisión itinerantes, aunque con especial atención en corredores turísticos, zonas gastronómicas, centros de entretenimiento y los alrededores del Estadio Ciudad de México, sede de varios encuentros mundialistas.

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Las autoridades reiteraron que el propósito del programa no es únicamente sancionar a quienes conducen bajo los efectos del alcohol, sino prevenir accidentes que puedan poner en riesgo la vida de automovilistas, pasajeros, peatones y ciclistas durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.

¿Qué pasa si rebasas el límite del alcoholímetro en la CDMX?

En la Ciudad de México, el programa Conduce Sin Alcohol establece que los conductores particulares no deben exceder 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

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Si una persona supera ese límite durante la prueba de alcoholemia, enfrenta las siguientes consecuencias:

Es remitida al Centro de Sanciones Administrativas “El Torito”.

Debe cumplir un arresto administrativo conforme a la legislación vigente.

Su vehículo es trasladado a un depósito vehicular hasta concluir el procedimiento.

Las autoridades recuerdan que no existe una cantidad universal de bebidas alcohólicas que garantice mantenerse por debajo del límite legal, ya que factores como el peso, el sexo, el metabolismo y el tiempo transcurrido desde el consumo influyen en la concentración de alcohol en el organismo.

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Con los partidos decisivos del Mundial 2026 aún por disputarse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo un llamado a la población para utilizar transporte público, taxis o aplicaciones de movilidad en caso de consumir bebidas alcohólicas, con el fin de evitar sanciones y, sobre todo, prevenir accidentes que puedan empañar la celebración del torneo.