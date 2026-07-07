Hallan dos cuerpos embolsados frente a una primaria en Chalco y policías del Edomex despliegan operativo

Las víctimas, aún sin identificar, fueron encontradas la mañana del domingo y retiradas antes de la salida escolar, mientras la Fiscalía investiga el doble homicidio. Crédito: Especial

Dos cuerpos embolsados aparecieron la mañana del domingo 6 de julio frente a la Escuela Primaria Revolución de 1910, en la colonia Volcanes del municipio de Chalco, al oriente del Estado de México, luego de que vecinos alertaran sobre bultos sospechosos en Camino Rancho Viejo alrededor de las 8:00 horas.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio para inspeccionar las bolsas negras y corroboraron que contenían restos humanos. Posteriormente, solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de dos hombres cuya identidad seguía sin ser determinada hasta el cierre de esta nota. Los cuerpos fueron hallados en la calle San Sebastián de la Unidad Valle de los Volcanes, muy cerca del acceso principal a la primaria.

Tras el hallazgo, policías municipales y personal de la Guardia Nacional acordonaron el área para facilitar la labor de peritos y agentes ministeriales. Mientras que la circulación vehicular en la calle afectada permaneció bloqueada durante varias horas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el hallazgo, policías municipales y personal de la Guardia Nacional acordonaron el área para facilitar la labor de peritos y agentes ministeriales. Mientras que la circulación vehicular en la calle afectada permaneció bloqueada durante varias horas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Pese a la gravedad del hecho, las actividades escolares en el plantel continuaron con normalidad durante la mañana. Sin embargo, los cuerpos fueron retirados antes de la hora de salida de los alumnos.

PUBLICIDAD

Aun así, padres de familia solicitaron a las autoridades mayor presencia de seguridad en la zona, por tratarse de un punto poco transitado.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación

Horas después del hallazgo, personal de la Fiscalía Especializada en Homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias en el lugar. Los peritos recabaron evidencias y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se practicarán las necropsias de ley.

PUBLICIDAD

Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJEM abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables. Las víctimas permanecen en el anfiteatro a la espera de ser reconocidas por sus familiares.

Chalco, municipio bajo vigilancia reforzada desde mayo

El hallazgo ocurre en un municipio que ya registraba alertas de seguridad activas. A inicios de mayo, Milenio informó que las autoridades intensificaron operativos en al menos 11 colonias detectadas como puntos de alta incidencia delictiva en Valle de Chalco.

PUBLICIDAD

Las colonias bajo vigilancia son las siguientes:

Alfredo Baranda Avándaro Santiago Guadalupana II Sección San Isidro Santa Cruz San Juan Tlalpizahuac María Isabel Xico II Sección Darío Martínez I Sección

En esas zonas, los recorridos cubrieron mercados, tianguis, espacios de convivencia y paradas de transporte público. El objetivo principal fue frenar el robo de vehículos con y sin violencia, atender situaciones de flagrancia y reforzar la presencia policial en puntos estratégicos.

PUBLICIDAD

La cinta policial amarilla acordona un área con marcadores de evidencia después de un tiroteo en Hallandale Beach. (CBS Miami)

Qué hacer si detectas una situación sospechosa cerca de una escuela

Ante un hallazgo como el de Chalco, las autoridades recomiendan seguir estos pasos:

No acercarse a los bultos o personas en el suelo sin saber si hay riesgo activo. Llamar de inmediato al número de emergencias 911 y proporcionar la ubicación exacta. No alterar la escena: evitar mover objetos, tomar fotografías en el lugar o compartir imágenes en redes sociales antes de que lleguen las autoridades. Notificar a las autoridades escolares para que tomen medidas preventivas con los menores dentro del plantel. Alejarse del área y guiar a otros transeúntes a hacer lo mismo hasta que la zona sea acordonada. Dar testimonio a los agentes si se presenció algo relevante, ya que los reportes de vecinos son clave para las investigaciones.