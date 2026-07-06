Flea de Red Hot Chili Peppers envía conmovedor mensaje a México después de caer ante Inglaterra en el Mundial 2026

Flea manda un mensaje de amor a México tras la eliminación del Tri del Mundial 2026 ante Inglaterra. El domingo 5 de julio, el Estadio Ciudad de México —el Azteca— fue el escenario de la despedida del Tri del torneo. Inglaterra derrotó a México 3 a 2 en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 y avanzó a los cuartos. El resultado dejó a los 80,824 aficionados en silencio y al Ángel de la Independencia vacío por primera vez en mucho tiempo: no hubo festejo, no hubo caravana, no hubo nada.

El golpe fue duro para “los incondicionales”, como la selección mexicana llama a sus seguidores. Y en medio de la tristeza colectiva, las reacciones desde el mundo de la música no tardaron en llegar, aunque con signos contrarios.

PUBLICIDAD

Flea responde a los fans con afecto

Durante el Mundial, México recibió el respaldo de varios artistas internacionales. Pero antes del partido contra Inglaterra, Liam Gallagher, vocalista de Oasis, tomó sus redes sociales para lanzar comentarios a favor de la selección inglesa. El músico llegó a bromear con que México recibiría una goliza, declaración que le ganó una lluvia de respuestas de fans mexicanos. Tras el triunfo inglés, Gallagher volvió a sus redes a celebrar el resultado.

Desde redes, Flea recordó por qué México lleva décadas siendo parte de su vida.(@flea333)

En contraste, Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, eligió otro camino. El músico publicó un mensaje directo y sin adornos: “México, los amo”. La publicación generó reacciones de inmediato y un internauta le preguntó el motivo. Flea respondió con una explicación que resumió décadas de vínculo personal con el país:

PUBLICIDAD

“Porque soy un chico de LA y crecí con muchos amigos mexicanos increíbles, porque a principios de los ochenta bajaba a México con casi nada de dinero y dormía en la playa, y los pescadores me daban pescado y los locales me cocinaban por un dólar. Y México siempre ha sido parte de mi vida y ha sido amable conmigo. Amo México“.

Bellingham doblegó al Azteca en dos minutos

El partido había comenzado con una hora de retraso por el mal clima. México dominó los primeros 30 minutos con buenas transiciones y presencia en las bandas. Raúl Jiménez tuvo la primera opción clara en el minuto 15, con un remate de cabeza que el portero Jordan Pickford contuvo.

PUBLICIDAD

México cayó 3 a 2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026 y quedó eliminado; el Ángel de la Independencia amaneció vacío, pero Flea, de los Red Hot Chili Peppers, mandó desde sus redes un mensaje que los incondicionales no esperaban.

Pero Jude Bellingham quebró el partido en dos minutos. Primero, en el 36, tras un centro de Bukayo Saka por la derecha, remató de cabeza para el 0-1 y rompió una racha de 396 minutos de México sin recibir goles en el torneo. Dos minutos después, con asistencia de Harry Kane, anotó el 0-2.

México reaccionó. Julián Quiñones descontó en el 42 con un remate de derecha tras un rebote en el área y el Azteca volvió a rugir. El primer tiempo cerró 1-2.

PUBLICIDAD

En la segunda mitad, Inglaterra jugó 36 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Jarrell Quansah en el 54 por una entrada fuerte contra Jesús Gallardo. Aun así, en un contragolpe, Rangel derribó a Gordon dentro del área y Harry Kane cobró el penalti para el 1-3. Raúl Jiménez respondió también desde los once pasos para el 2-3, pero México no pudo completar la remontada.

De esta manera Inglaterra avanza a los cuartos de final y enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami. Para México, el Mundial 2026 terminó en el Azteca, ante su propia afición, con el marcador en contra y el Ángel de la Independencia a oscuras.

PUBLICIDAD