Así vivió Daniela Basso el accidente de Raúl Jiménez: “Tiene una cicatriz enorme”

Daniela Basso y Raúl Jiménez posan abrazados en el campo de un estadio de fútbol con las gradas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre de Raúl Jiménez ha tomado gran relevancia a nivel nacional en las últimas semanas debido a su gran participación en la Copa Mundial de Futbol 2026 con la Selección Mexicana, con la que ha marcado goles y rompió su racha negativa en este tipo de torneos.

Jiménez se recuperó de un fuerte golpe en la cabeza tras un accidente en la cancha con el defensa brasileño David Luiz, cuando el delantero mexicano jugaba con el Wolverhampton en el 2020.

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En diversas ocasiones, su esposa Daniela Basso recordó el angustiante momento que vivió mientras el futbolista luchaba por su vida, y cómo fue la recuperación de Raúl Jiménez.

Daniela Basso revive el aterrador golpe en la cabeza de Raúl Jiménez

Ella es Daniela Basso, novia y futura esposa de Raúl Jiménez (IG/ @danielabassom)

Daniela Basso contó en el programa de radio de Martha Debayle que Raúl Jiménez no recordó nada del accidente en la cabeza que sufrió en la Premier League hasta una semana después, tras la operación en Londres que le dejó “una cicatriz enorme”.

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El choque ocurrió el 29 de noviembre de 2020 durante el partido Arsenal vs Wolverhampton. En los primeros cinco minutos, en un tiro de esquina, Jiménez saltó para defender en su área al mismo tiempo que el defensor brasileño David Luiz.

El impacto fue tan fuerte que el sonido del golpe se escuchó con claridad en la transmisión en vivo. El delantero mexicano cayó sobre el césped inconsciente y sus compañeros pidieron auxilio en la cancha.

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Tras recibir oxígeno e inmovilización, lo trasladaron de urgencia a un hospital de Londres. Ahí confirmaron que sufrió fractura de cráneo y una lesión cerebral grave.

Raúl Jiménez le propuso matrimonio a Daniela Basso, su pareja desde hace ocho años Credito: IG - danielabassom

Lo que Daniela Basso supo del accidente y el viaje a Londres

Basso dijo que se enteró de lo ocurrido cuando prendió la televisión y escuchó a los comentaristas dar detalles del accidente. Luego intentó comunicarse con gente del club, pero no obtuvo información.

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La esposa del futbolista relató que el panorama era negativo y viajó a Londres para encontrarse con Jiménez, quien ingresó de inmediato al quirófano. “A la operación no pude entrar, me dejaron verlo de lejitos… Tiene una cicatriz enorme, le abrieron (cabeza), le drenan, lo limpian y le cierran”, dijo Daniela Basso al programa de Debayle.

La recuperación: memoria, coordinación y la duda de volver a cabecear

Basso señaló que su esposo no tuvo recuerdos del accidente ni de los días inmediatos posteriores. “Él no se acuerda de nada hasta una semana después que lo recojo en el hospital”, dijo Daniela Basso al programa de Martha Debayle.

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Concacaf reconoció el gol que Raúl Jiménez anotó en la semifinal de la Nations League ante Canadá como el mejor del año Crédito: YouTube/ Concacaf

En esa misma conversación, describió cambios en su coordinación durante la recuperación. “Agarraba las cosas y dudaba, caminaba de lado y no sabíamos si podía volver a cabecear”, agregó Basso.

Los sacrificios de ser esposa de Raúl Jiménez en un Mundial

En la misma charla, DanielaBasso contó que acompañar la carrera de Raúl Jiménez durante un Mundial implica distancia, concentraciones sin vida familiar cotidiana y una carga doméstica que ella asume casi sola para que el delantero de la Selección Mexicana se concentre únicamente en competir.

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La actriz explicó que los jugadores permanecen concentrados con el equipo nacional mientras dura el torneo y no duermen con sus familias. También dijo, entre risas, que en ese periodo tampoco hay intimidad.

Raúl Jiménez le propuso matrimonio a Daniela Basso, su pareja desde hace ocho años Credito: IG - danielabassom

Basso señaló que esa lógica no aparece solo en la Copa del Mundo. Recordó que cuando Jiménez jugaba en Benfica, el cuerpo técnico vigilaba su condición física con dispositivos que registraban sus pulsaciones antes y después de los partidos.

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La respuesta central a qué sacrifica la pareja de un futbolista en este nivel, según su testimonio, es tiempo familiar, autonomía profesional y estabilidad cotidiana. Daniela Basso dijo que su papel ha sido sostener la casa y resolver imprevistos mientras el atacante está concentrado o de viaje.