José Ramón López Beltrán exige pruebas a Ricardo Salinas: empresario responde con caso Casa Gris y videos de dinero

El cruce de declaraciones persiste en el debate digital y continúa generando reacciones.

El intercambio de declaraciones entre José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a escalar este fin de semana en redes sociales, luego de que ambos protagonizaran un nuevo enfrentamiento por acusaciones de presunta corrupción y el origen del patrimonio del integrante de la familia del exmandatario.

La polémica se intensificó después de que circularan videos en los que José Ramón López Beltrán aparece durante unas vacaciones en el parque temático Magic Kingdom, en Orlando, Florida.

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A partir de esas imágenes, Salinas Pliego lanzó nuevos señalamientos sobre el estilo de vida del hijo del expresidente y cuestionó el origen de los recursos con los que realiza esos viajes.

Ricardo Salinas Pliego cuestiona patrimonio y actividades laborales

A través de su cuenta en X, el empresario afirmó que revisará “punto por punto” los argumentos presentados por López Beltrán y reiteró diversas acusaciones que ha hecho anteriormente.

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Declaraciones de Salinas Pliego.

Entre los temas que mencionó se encuentran el caso de la llamada Casa Gris, la relación con Baker Hughes, los audios relacionados con Amílcar Olán y videos donde aparecen familiares del expresidente recibiendo dinero.

Además, volvió a cuestionar el patrimonio de José Ramón López Beltrán y aseguró que no se conocen públicamente sus actividades laborales.

Las declaraciones forman parte de un enfrentamiento que durante los últimos meses ha sumado nuevos episodios en redes sociales, donde ambas partes han intercambiado críticas y descalificaciones.

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José Ramón López Beltrán exige pruebas y rechaza las acusaciones

En respuesta, José Ramón López Beltrán sostuvo que los señalamientos realizados en redes sociales carecen de sustento si no van acompañados de pruebas.

José Ramón López Beltrán insiste en exigir pruebas ante señalamientos en su contra.

El hijo del expresidente afirmó que repetir una acusación no la convierte en un hecho y pidió al empresario que, si cuenta con evidencias de la presunta comisión de algún delito, las presente ante las autoridades competentes en lugar de difundirlas en plataformas digitales.

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Asimismo, rechazó la afirmación de que no tenga una actividad profesional conocida y sostuvo que el desconocimiento de su trayectoria por parte de Salinas Pliego no implica que ésta no exista.

Este es el conflicto entre Salinas Pliego y los López Beltrán

Este nuevo episodio se suma a una confrontación pública que ha crecido en los últimos meses y que involucra tanto a José Ramón como a Andrés Manuel López Beltrán.

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Algunos de los temas que han marcado la disputa son:

Críticas al estilo de vida y viajes de los hijos del expresidente.

Acusaciones de presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito .

Señalamientos sobre el pago de impuestos de empresas de Grupo Salinas .

Reclamos de los López Beltrán para que las acusaciones sean respaldadas con pruebas legales .

Intercambio constante de mensajes en redes sociales como X y Facebook.

El intercambio mantiene la confrontación en redes sociales

En su mensaje más reciente, José Ramón López Beltrán insistió en que “los hechos no cambian por los insultos” y sostuvo que las descalificaciones personales no constituyen evidencia jurídica.

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Por su parte, Ricardo Salinas Pliego respondió que continuará analizando los señalamientos relacionados con distintos casos que, a su juicio, deben ser aclarados públicamente, al tiempo que mantuvo sus cuestionamientos sobre el patrimonio y la actividad profesional del hijo del expresidente.

El intercambio mantiene la confrontación activa en redes sociales. EFE/Rodrigo Sura

Hasta el momento, ninguna de las partes ha informado sobre la presentación de denuncias derivadas de este nuevo intercambio.

Mientras tanto, el enfrentamiento continúa desarrollándose principalmente en redes sociales, donde cada publicación genera nuevas reacciones y mantiene vigente una confrontación que ha adquirido relevancia en el debate político nacional, alimentada por acusaciones mutuas y constantes respuestas públicas entre ambas figuras.

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