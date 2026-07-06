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Aficionados se retiran del Ángel de la Independencia tras derrota de México ante Inglaterra y saturan Metro CDMX

Autoridades desplegaron un operativo de desalojo en Paseo de la Reforma luego del partido

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Ángel de la Independencia
Autoridades desplegaron un operativo de desalojo en el Ángel de la Independencia luego del partido entre México e Inglaterra; pese a los cortes viales y la saturación del Metro, los aficionados siguieron ondeando banderas tricolores. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

Miles de aficionados comenzaron a retirarse del Ángel de la Independencia y de los puntos de concentración sobre Paseo de la Reforma luego de que la Selección Mexicana cayó ante Inglaterra en la fase de octavos de final del Mundial.

El STC Metro extendió su horario hasta la 1:00 am del este 6 de julio para absorber el flujo masivo de personas.

Las estaciones con mayor saturación fueron Hidalgo, Guerrero, Chabacano, Bellas Artes, Juárez y Balderas, todas sobre las líneas 2 y 3. Los trenes circularon llenos, aunque dentro de los vagones los aficionados intercambiaron consignas y ondearon banderas tricolores para levantar el ánimo.

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Ángel de la Independencia
A pesar del resultado, cientos de aficionados se resistieron a dejar Paseo de la Reforma con bocinas y banderas en alto. (@GobCDMX)

A pesar del marcador, cientos de personas se negaron a abandonar la zona de inmediato. Grupos de aficionados intentaron regresar a Paseo de la Reforma tras el desalojo inicial, con bocinas encendidas y banderas en alto. El motivo: para muchos, clasificar a octavos de final ya era un logro que valía celebrar.

El desaforo continuó sobre el Monumento a la Revolución, el circuito de la Plaza de la Constitución y calles aledañas. Las autoridades reportaron cortes a la circulación vehicular en toda la zona centro.

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Operativo de limpieza en Paseo de la Reforma

Tras el vaciamiento de la explanada del Ángel de la Independencia, las autoridades desplegaron un operativo de desalojo y el personal de limpieza inició la recolección de desechos sobre Paseo de la Reforma. La intervención fue parte del protocolo habitual que se activa después de cada concentración masiva en esa arteria.

Ángel de la Independencia
Miles de personas abandonaron el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma tras la derrota de México ante Inglaterra. (@GobMex)

Los puntos de dispersión incluyeron también el Zócalo y Avenida Juárez, donde la afluencia comenzó a disminuir de forma gradual conforme avanzó la noche.

Transporte público al límite tras el partido

El STC Metro fue el principal medio de regreso para miles de asistentes. Las estaciones con conexión directa a las zonas de concentración registraron filas y aglomeraciones en los accesos. Pese a la saturación, el servicio funcionó sin interrupciones durante la extensión de horario.

Los camiones y el resto del transporte público en la zona también circularon a su máxima capacidad. Aficionados con playeras y banderas de México ocuparon cada unidad disponible, muchos todavía cantando, en un cierre que mezcló la decepción del resultado con el orgullo de haber llegado hasta esa ronda del torneo.

México se despide del Mundial 2026

Ángel de la Independencia
CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- Aficionados comenzaron a retirarse rápidamente de Paseo de la Reforma tras la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de seguir la transmisión del encuentro en las pantallas instaladas en la zona. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La selección de Inglaterra venció este domingo 3-2 a México y avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, en un partido en el que los europeos jugaron los últimos 36 minutos con un hombre menos. Jude Bellingham anotó en dos ocasiones y Harry Kane convirtió de penalti para los ingleses; Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también desde los once pasos, descontaron para el Tri.

El resultado no alcanzó para que México continuara en el torneo. Desde temprano, miles de aficionados se concentraron en el Centro Histórico y en el Ángel de la Independencia con banderas, bocinas y playeras verdes para alentar a su selección. La jornada arrancó con euforia y terminó con el peso de una eliminación.

Al sonar el silbatazo final, el ambiente en los puntos de reunión cambió. Los aficionados que habían llegado con la esperanza de festejar un pase a cuartos se retiraron con la nostalgia de ver al Tri fuera del Mundial. Para muchos, el camino hasta octavos de final ya representaba un logro, aunque no alcanzó para apagar la tristeza de volver a casa sin la selección en competencia.

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