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Claudia Sheinbaum envía mensaje a la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026

La mandataria envió un mensaje de aliento al Tri

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Esta noche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 y envió un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Javier Aguirre, que cayó 3-2 ante Inglaterra.

A través de su cuenta de X, la mandataria reconoció el esfuerzo del Tricolor durante la Copa del Mundo y pidió mantener el ánimo pese al resultado.

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“¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre.”

Sheinbaum destaca el papel de México como anfitrión del Mundial 2026

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además de respaldar a los futbolistas, Sheinbaum destacó la organización del país durante la Copa del Mundo y aseguró que México demostró estar a la altura como sede del torneo.

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“A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!”, escribió la presidenta.

El mensaje llegó poco después de que concluyera el partido en el que Inglaterra eliminó a México y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Pese a la eliminación, las muestras de apoyo hacia el Tricolor no se hicieron esperar, y el mensaje de la presidenta se sumó a las reacciones de aficionados, deportistas y figuras públicas que reconocieron el esfuerzo del equipo mexicano durante el torneo.

¿Qué sigue para Inglaterra tras eliminar a México?

(REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY)
(REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY)

Con su victoria sobre México, la Selección de Inglaterra selló su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, donde ahora se medirá a Noruega, selección que dio la sorpresa al eliminar a Brasil en la ronda de octavos.

El conjunto de los Tres Leones buscará mantener su camino rumbo al título en la siguiente fase del torneo, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo. Inglaterra continuará su participación en territorio norteamericano con la mira puesta en seguir avanzando en la justa mundialista.

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