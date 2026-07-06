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Tres razones por las que debes comer kiwi: estos son los beneficios que aporta a tu salud

Este fruto destaca por su aporte de nutrientes y puede convertirse en un aliado para el bienestar cuando forma parte de una alimentación equilibrada

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El kiwi gana presencia en la alimentación cotidiana por su sabor, textura y versatilidad en la cocina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi se ha convertido en una de las frutas con mayor presencia en la alimentación cotidiana gracias a su sabor, textura y versatilidad en la cocina. Puede consumirse fresco, incorporarse a ensaladas, licuados, productos de panificación, rodajas deshidratadas o combinarse con otros frutos para preparar colaciones y refrigerios.

Además de sus usos gastronómicos, esta fruta ha llamado la atención por su perfil nutricional. De acuerdo con información de El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el kiwi aporta vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes que pueden contribuir al cuidado de la salud cuando se incluye dentro de una dieta balanceada.

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Aunque existen diversos beneficios asociados a su consumo, hay tres características que lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios: su capacidad antioxidante, su bajo índice glucémico y su efecto de saciedad, además de otros aportes que favorecen distintas funciones del organismo.

Un potente antioxidante que ayuda a proteger el organismo

Cuatro kiwis, dos enteros y dos cortados por la mitad, se encuentran en un plato blanco sobre una mesa de madera. Los kiwis son de variedades verde y dorada.
El kiwi se consume fresco o se integra a ensaladas, licuados, panificación, rodajas deshidratadas y colaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales cualidades del kiwi es su elevado contenido de vitamina C, antioxidantes y compuestos fenólicos y carotenoides. Estas sustancias ayudan a combatir el daño oxidativo que producen los radicales libres en las células, proceso relacionado con el envejecimiento y con el desarrollo de diversas enfermedades.

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Estos antioxidantes pueden proteger el ADN celular del estrés oxidativo, lo que contribuye a disminuir procesos inflamatorios y reduce el riesgo de padecimientos como diabetes, hipertensión, obesidad, algunos problemas intestinales e incluso ciertos tipos de cáncer.

A estos beneficios se suma su aporte para la salud cardiovascular y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, sus propiedades antimicrobianas ayudan a proteger al organismo frente a distintos patógenos, mientras que sus nutrientes también favorecen el cuidado de la piel y pueden contribuir a disminuir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad.

Puede ayudar a controlar la glucosa y favorecer el control del peso

Un plato de cerámica contiene dos kiwis enteros y dos mitades, una de pulpa verde y otra de pulpa dorada, mostrando sus texturas y colores sobre una mesa de madera.
El CIAD indica que el kiwi aporta vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes dentro de una dieta balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las razones para incluir kiwi en la alimentación es su bajo índice glucémico. Esta característica permite que el aumento de azúcar en sangre ocurra de manera más gradual, por lo que puede ser una alternativa adecuada para personas que viven con diabetes o que buscan mantener un mejor control de sus niveles de glucosa.

Según la información difundida por El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), una porción de 100 gramos de kiwi equivale al efecto de aproximadamente cinco gramos de glucosa, lo que refleja su reducido impacto sobre los niveles de azúcar en sangre en comparación con otros alimentos.

Además, esos mismos 100 gramos contienen únicamente 61 calorías y aportan fibra soluble, nutriente que favorece la sensación de saciedad. Esto puede ayudar a disminuir el apetito entre comidas y reducir la ingesta calórica diaria, convirtiendo al kiwi en un aliado para quienes siguen un plan de control de peso acompañado de hábitos saludables.

También aporta beneficios durante el embarazo y puede favorecer el descanso

Fruta tropical de kiwi amarillo, con una pulpa vibrante y dulce, ideal para un snack saludable o ensaladas frescas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El kiwi aporta ácido fólico durante el embarazo y sus flavonoides se asocian con la modulación de receptores relacionados con el sueño. - - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de sus propiedades antioxidantes y de su contenido de fibra, el kiwi destaca por ser una fuente importante de ácido fólico, un nutriente fundamental durante el embarazo.

De acuerdo con el CIAD, este compuesto contribuye a prevenir defectos del tubo neural en el bebé y participa en el desarrollo cerebral y cognitivo del feto. A ello se suma el aporte de vitaminas C, E y K, así como flavonoides que favorecen la salud tanto de la madre como del bebé.

Otro aspecto relevante es que esta fruta contiene compuestos como quercetina, naringenina, rutina, catequina y epicatequina, flavonoides que participan en la modulación de los receptores relacionados con el sueño. Incluso, la organización señala que la cáscara del kiwi se utiliza como ingrediente en algunos somníferos de origen natural, por lo que consumir esta fruta durante la cena podría favorecer el descanso como parte de un estilo de vida saludable.

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