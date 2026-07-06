México

De disparos a la TV a golpes contra la pared: los videos más polémicos de aficionados tras eliminación de México

Las escenas que desatan críticas por descontrol y abren una discusión paralela por estigmas

Guardar
Google icon
Las grabaciones muestran a un hombre que golpea su televisor, a otro que dispara un arma tras decir que apostó y a un tercero que rompe en llanto frente a su familia, entre gritos y golpes.
Las grabaciones muestran a un hombre que golpea su televisor, a otro que dispara un arma tras decir que apostó y a un tercero que rompe en llanto frente a su familia, entre gritos y golpes.

Tras la derrota de México ante Inglaterra, que dejó al Tri fuera del Mundial 3-2 en octavos de final, no solo circularon memes y mensajes de tristeza compartida: también empezaron a circular videos de hombres protagonizando verdaderos berrinches, con reacciones tan exageradas que rápidamente se ganaron las críticas —y las burlas— de miles de usuarios en redes sociales.

En las grabaciones se puede ver a un hombre golpeando la pantalla de su televisor como si el aparato tuviera la culpa del resultado; a otro disparando un arma mientras aseguraba haber apostado al partido; y a un tercero rompiendo en un berrido frente a su propia familia —entre gritos y golpes a la pared— mientras uno de los niños presentes se ríe sin entender del todo semejante escena de descontrol.

PUBLICIDAD

Los sujetos fueron grabados mientras golpeaban objetos, lloraban e incluso baleaban la televisión. (Redes Sociales)

Lo que pasó en la cancha: México cae 3-2 ante Inglaterra

Esa ilusión se derrumbó la noche del domingo. México perdió por primera vez en su historia en Mundiales en el Estadio Ciudad de México ante Inglaterra en los octavos de final, en un partido apasionante que tuvo polémicas decisiones arbitrales y que terminó 3-2 en el Estadio Azteca. Pese a la celebración por parte del equipo inglés, la atención se centró principalmente en las calles de la capital mexicana, donde cientos de personas cambiaron las celebraciones por llanto y melancolía.

Los videos que se volvieron virales

Estos clips generaron una ola de comentarios en X. Varios usuarios cuestionaron el nivel de descontrol mostrado y señalaron, con ironía, que ese tipo de reacciones evidencian más un problema de manejo de la frustración que una verdadera pasión por el futbol. El fenómeno no es menor: ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han advertido que la violencia familiar puede incrementarse hasta un 38% durante grandes eventos deportivos como los Mundiales, un patrón que se agrava cuando la selección apoyada pierde y cuando el consumo de alcohol se suma a la ecuación. En ese sentido, estos videos virales no solo reflejan un problema de forma —el “descontrol” en redes—, sino que se enmarcan en una tendencia documentada de frustración deportiva que se traduce en agresividad, un patrón que distintos organismos internacionales han identificado como recurrente en cada edición de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, entre las críticas también se colaron comentarios con tintes xenófobos y generalizaciones despectivas hacia los mexicanos, lo que abrió un segundo debate: si la crítica legítima a estas sobrerreacciones —y a la violencia asociada a la frustración futbolera que ya han documentado organismos como la ONU— se está usando como excusa para lanzar estereotipos discriminatorios contra todo un país.

Los analistas señalan que el resultado adverso puede detonar irritación en el entorno familiar por el consumo de bebidas, la presión por apuestas y gastos del torneo, además de patrones culturales que normalizan respuestas agresivas

Un problema que va más allá del futbol

El debate llega, además, en momentos en que organismos internacionales han insistido en que la frustración derivada de resultados deportivos adversos —combinada con el consumo de alcohol y las apuestas— puede derivar en violencia dentro de los hogares, lo que pone en perspectiva por qué estos videos, más allá de lo viral, encienden alertas legítimas sobre el manejo de la frustración masculina en el deporte.

Temas Relacionados

Mundial 2026MéxicoInglaterraMexico ViralesViolencia FamiliarViolencia contra la mujermexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana martes 7 de julio

El calendario oficial del bimestre julio-agosto marca una nueva jornada de pagos, en la que sigue la distribución del apoyo

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago mañana martes 7 de julio

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

La actriz recordó uno de los episodios más complicados que enfrentó con el padre de su hijo y aseguró que el acuerdo al que llegaron no la dejó satisfecha

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

La organización condenó el homicidio de Roxana Berenice Guzmán Ramírez y exigió a las autoridades detener a todos los responsables

Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: ataque contra la Marina en Sinaloa habría sido perpetrado por Los Chapitos

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: ataque contra la Marina en Sinaloa habría sido perpetrado por Los Chapitos

Sheinbaum pidió transparentar la detención del “Mayo” Zambada: “Es importante que esto se abra, se discuta”

La mandataria adelantó que la Fiscalía General de la República expondrá lo que conoció el gobierno mexicano sobre el operativo y cuestionó las contradicciones en la actuación de Estados Unidos frente al crimen organizado

Sheinbaum pidió transparentar la detención del “Mayo” Zambada: “Es importante que esto se abra, se discuta”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

EEUU reitera recompensa de 10 millones de dólares por los hijos de “El Chapo” Guzmán

Otra periodista asesinada en México: Academia de la Comunicación exige fin a la impunidad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: ataque contra la Marina en Sinaloa habría sido perpetrado por Los Chapitos

Sheinbaum pidió transparentar la detención del “Mayo” Zambada: “Es importante que esto se abra, se discuta”

Los Chapitos estarían detrás del ataque contra la Marina en Sinaloa que dejó un elemento muerto y tres lesionados

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Victoria Ruffo pensó que Eugenio Derbez le quería quitar a su hijo José Eduardo cuando era niño

Majo Aguilar asegura que fue el mejor Mundial en la historia del Tri tras perder contra Inglaterra: “¡Viva más que nunca!″

Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

Maestro Shifu sufre duro golpe tras apostar por México en el duelo ante Inglaterra: “Perdí dos millones”

Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

DEPORTES

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Los cinco minutos que le costaron el Mundial a México, según Erik Lira

Jugadores de NFL describen el México vs Inglaterra como el mejor juego en lo que va del Mundial 2026

México se mostró inoperante e incapaz de inquietar al equipo inglés en desventaja numérica

Licencia de conducir Edomex 2026: agenda de unidades móviles y documentos para tramitar el permiso rápido