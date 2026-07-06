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“Casi siento que tenemos que pedir perdón”: Tuchel a la afición mexicana tras victoria de Inglaterra en el Estadio Azteca

El Director Técnico de Inglaterra dijo que el triunfo 3-2 ante México en el Estadio Azteca se sintió “como si hubiéramos ganado la final”

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Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, habló sobre la afición mexicana. (Yuri CORTEZ / AFP)
Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, habló sobre la afición mexicana. (Yuri CORTEZ / AFP)

El entrenador inglés Thomas Tuchel reconoció este domingo la pasión de la afición mexicana tras la victoria de Inglaterra 3-2 sobre México en el Estadio Azteca, en los octavos de final del Mundial 2026. “Casi siento que tenemos que pedir perdón porque vimos la pasión y la emoción de su gente”, dijo el técnico alemán en rueda de prensa.

Tuchel anunció que no verá “nada de Noruega durante las próximas 24 horas” antes del duelo de cuartos de final del 11 de julio en Miami. Primero, dijo, vendría un día de descanso completo.

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El partido arrancó con una hora de retraso por tormenta, ante 80,000 aficionados en uno de los estadios más exigentes del mundo. México solo había perdido dos veces en 89 partidos oficiales en ese recinto y nunca en sus diez participaciones mundialistas en casa. El pitido final sonó pasadas las 4:00 am en Inglaterra.

“Se siente como si hubiéramos ganado la final”

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Los jugadores de Inglaterra celebran la victoria. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Los jugadores de Inglaterra celebran la victoria. REUTERS/Paul Childs

El técnico alemán elevó la victoria a la categoría de las más grandes de su carrera. “No se siente como un partido de octavos, se siente como si hubiéramos ganado la final”, afirmó. “Fue un resultado heroico”, recalcó.

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Tuchel subrayó que Inglaterra tuvo que sobreponerse a la altitud de la Ciudad de México, a la presión de la afición local y a más de 45 minutos con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah al 54′ por una plancha sobre Jesús Gallardo. “Con voluntad, unión y mentalidad logramos salir adelante contra todo”, señaló. Eso, dijo, es de lo que Inglaterra puede estar orgullosa.

El técnico también reivindicó el peso histórico del triunfo. Inglaterra había sufrido en el Azteca en el Mundial de 1986, cuando fue eliminada por Argentina en un partido marcado por la polémica. “La historia de Inglaterra en este estadio era muy triste, hoy hicimos las paces, sabíamos lo que significaba vencer a México aquí”, dijo.

Jude Bellingham abrió el marcador al 36′ con una palomita tras centro de Bukayo Saka y marcó de nuevo dos minutos después para el 2-0, con los dos goles en un lapso de 98 segundos. Harry Kane selló el 3-1 desde el punto penal al 60′, su sexto gol en el torneo. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron para el Tri, pero no alcanzó.

Tuchel reconoce a México

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Raul Jimenez looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Raul Jimenez looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez

Al margen de la celebración, Tuchel expresó preocupación por el mediocampista Jordan Henderson, quien se lesionó la muñeca al caer sobre las vallas publicitarias durante los festejos. “Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria”, detalló. Kane, desde su lado, fue más cauto: “simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo”, dijo el capitán.

Los jugadores ingleses celebraron el triunfo en uno de los fondos del Azteca junto con su afición, cantando al unísono “Wonderwall”, el himno de Oasis, la misma banda cuyos temas la afición mexicana había abucheado horas antes en la previa del partido.

El entrenador alemán también tuvo palabras para México. “Es un país increíble”, dijo, y reconoció que la eliminación del Tri le generó pena.

“Fue un partido loco”, dijo Harry Kane tras el pitido final, todavía con la voz tomada después de los festejos. “Tuvimos que luchar y tuvimos que sacar algo de dentro. La ocasión, el equipo, todo en contra de nosotros, pero encontramos la manera”, señaló el capitán inglés, autor del tercer gol y el sexto que consigue en el torneo.

Bellingham, por su parte, cerró la noche con una declaración en español ante los micrófonos: “México fue un equipo muy, muy fuerte, juegan con mucho corazón. El Azteca, un estadio muy histórico, era un placer jugar aquí contra ellos”.

Inglaterra avanza a cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami.

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