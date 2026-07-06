Ejecutaron a un custodio al salir de su turno en el CERESO Uno de Hermosillo, la Fiscalía ya tiene a dos imputados

Un Mazda 6 blanco, cámaras de videovigilancia y un cateo en la colonia Tierra Nueva fueron las claves que llevaron a la detención de la pareja acusada de planear el homicidio del guardia Joaquín "N". Crédito: Fiscalía de Sonora

Eduardo “N” y Gladys Verónica “N” fueron detenidos tres días después del asesinato del custodio penitenciario Joaquín “N”, ejecutado a tiros el 2 de julio frente a una sucursal bancaria en el centro de Hermosillo, Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ambos serán imputados por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como por asociación delictuosa en concurso real de delitos.

El crimen fue calificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC Sonora) como un ataque directo. La víctima, custodio del Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) Sonora, concluyó su jornada laboral en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Uno sin saber que tres personas lo esperaban afuera con la intención de matarlo.

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Acecho desde el CERESO hasta la banca

Entre las 17:00 y las 17:30 horas del 2 de julio, los dos detenidos y el autor material, aún prófugo, llegaron a las inmediaciones del CERESO Uno a bordo de un Mazda 6 blanco, modelo 2004. Desde ese punto, vigilaron a Joaquín “N” durante varios minutos hasta que el custodio abordó su automóvil particular y se alejó del penal.

Los dos detenidos y el autor material, aún prófugo, llegaron a las inmediaciones del CERESO Uno a bordo de un Mazda 6 blanco, modelo 2004. Desde ese punto, vigilaron a Joaquín “N” durante varios minutos hasta que el custodio abordó su automóvil particular y se alejó del penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres agresores iniciaron entonces un seguimiento por diversas vialidades de la ciudad. El trayecto terminó cuando la víctima detuvo su marcha en una sucursal bancaria ubicada en el Bulevar Luis Encinas Johnson y la calle Matamoros, en la colonia Centro.

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Fue en ese momento cuando el autor material descendió del Mazda, se aproximó directamente a Joaquín “N” y le disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego. El custodio murió en el lugar. Los tres involucrados huyeron de inmediato a bordo del mismo vehículo blanco.

Videovigilancia, cateo y captura

La FGJES reconstruyó la ruta de escape mediante el seguimiento del Mazda 6 a través de cámaras de videovigilancia, lo que permitió establecer un probable domicilio y solicitar una orden de cateo. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal pericial ejecutaron la diligencia en un inmueble de la colonia Tierra Nueva.

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Durante el operativo, las autoridades recuperaron el Mazda 6 sedán utilizado en el ataque, estacionado en la cochera del inmueble. También aseguraron un Ford Focus gris con placas de afiliación y una serie de indicios que vinculan el caso a actividades de narcomenudeo.

La FGJES reconstruyó la ruta de escape mediante el seguimiento del Mazda 6 a través de cámaras de videovigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los objetos asegurados figuran 18 envoltorios de plástico color rosa con hierba verde y seca con características de mariguana, así como 15 envoltorios de plástico azul con una sustancia granulada de presunto origen ilícito. Además, se localizó un teléfono celular oculto debajo de un colchón y otros dispositivos móviles que serán sometidos a análisis pericial para corroborar la participación de los detenidos.

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Dos imputados, un prófugo

La investigación de la FGJES determinó que Eduardo “N” y Gladys Verónica “N” participaron en la planeación y ejecución del ataque junto al autor material, quien ya cuenta con orden de aprehensión vigente. La fiscalía indicó que trabaja para capturarlo “a la brevedad”.

Ambos detenidos serán presentados ante un Juez de Control, donde la representación social les formulará imputación formal. Los cargos incluyen homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en concurso real con el delito de asociación delictuosa.

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Patrón de ataques contra servidores públicos en Sonora

El asesinato de Joaquín “N” no ocurrió de forma aislada. El 7 de junio, el oficial de la Policía Municipal de Hermosillo Luis Fernando Molina, de 34 años, murió tras recibir varios impactos de bala afuera del bar Club Juárez mientras respondía a un reporte ciudadano sobre personas armadas. En ese ataque también resultaron heridos dos civiles.

Semanas antes, el 22 de mayo, una pelea en el pabellón 3 del CERESO de Ciudad Obregón dejó dos muertos y siete heridos, con disparos de arma de fuego registrados en la zona varonil del penal.

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La FGJES reiteró su compromiso de "combatir la impunidad y aplicar todo el rigor de la ley a quienes atenten contra la seguridad y la vida de los servidores públicos encargados de mantener el orden y la justicia en el estado“.